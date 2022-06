Maria Gardner Lara

Un residente nativo de Chicago, Maria se graduó de University of Illinois Springfield con una licenciatura superior en relaciones públicas. Su pasión por periodismo comenzó cuando reportaba la noticia en el periodico estudiantil de San Antonio College. Maria desea ayudar familias ser informado de los programas y policias que afecta la comunidad . En su tiempo libre, disfruta viajar, correr, y compartir con su familia y amigos.

(A Chicago native, Maria graduated from the University of Illinois Springfield with a master's in public affairs. Her passion for reporting started as a student journalist for San Antonio College's school paper. Maria hopes to keep families informed on the programs and policies that affect the growing Latino community. In her free time, Maria loves to travel, run, and spend time with friends and family. Maria is a 2022-2023 corps member for Report for America. RFA is a national service program that places journalists into local newsrooms to report on under-covered issues and communities. It is an initiative of The GroundTruth Project, a nonprofit journalism organization.)