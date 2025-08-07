© 2025 WNIJ and WNIU
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Veronica Garcia-Martinez lanza su campaña para representante estatal del districto 70

Northern Public Radio | By Maria Gardner Lara
Published August 7, 2025 at 1:54 PM CDT
Veronica Garcia-Martinez

Veronica Garcia-Martinez es la primera persona que ha declarado su candidatura para las primarias demócratas para representante estatal del distrito 70. El titular es el republicano Jeff Keicher, un agente de seguros de Sycamore. Ocupa el cargo desde 2018. Las primarias son el 17 de marzo.
0816vero file.mp4

Esta entrevista forma parte de nuestro compromiso de informar sobre temas y figuras clave en DeKalb. WNIJ Hola no respalda a ningún candidato individualmente
Maria Gardner Lara
A Chicago native, Maria earned a Master's Degree in Public Affairs Reporting from the University of Illinois Springfield . Maria is a 2022-2023 corps member for Report for America. RFA is a national service program that places journalists into local newsrooms to report on under-covered issues and communities. It is an initiative of The GroundTruth Project, a nonprofit journalism organization. Un residente nativo de Chicago, Maria se graduó de University of Illinois Springfield con una licenciatura superior en periodismo de gobierno.
