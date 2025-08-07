WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)
Veronica Garcia-Martinez lanza su campaña para representante estatal del districto 70
Veronica Garcia-Martinez es la primera persona que ha declarado su candidatura para las primarias demócratas para representante estatal del distrito 70. El titular es el republicano Jeff Keicher, un agente de seguros de Sycamore. Ocupa el cargo desde 2018. Las primarias son el 17 de marzo.
0816vero file.mp4
Esta entrevista forma parte de nuestro compromiso de informar sobre temas y figuras clave en DeKalb. WNIJ Hola no respalda a ningún candidato individualmente