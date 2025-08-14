WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)
Todos tienen derechos laborales sin importar su estatus migratorio - dice una defensora de los derechos de los trabajadores
El Proyecto de Ayuda para los Trabajadores del Campo y Jardineros apoya trabajadores sin importar su estatus migratorio ejercer sus derechos laborales en el norte de Illinois.
Alexandra Sossa, la directora ejecutiva, explica como la organización en una temporada en la cual el gobierno federal ha fomentado la deportación y los cambios a la policía inmigratoria apoya a los trabajadores.
