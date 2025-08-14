© 2025 WNIJ and WNIU
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Todos tienen derechos laborales sin importar su estatus migratorio - dice una defensora de los derechos de los trabajadores

Northern Public Radio | By Maria Gardner Lara
Published August 14, 2025 at 1:00 PM CDT

El Proyecto de Ayuda para los Trabajadores del Campo y Jardineros apoya trabajadores sin importar su estatus migratorio ejercer sus derechos laborales en el norte de Illinois.

Alexandra Sossa, la directora ejecutiva, explica como la organización en una temporada en la cual el gobierno federal ha fomentado la deportación y los cambios a la policía inmigratoria apoya a los trabajadores.
Maria Gardner Lara
A Chicago native, Maria earned a Master's Degree in Public Affairs Reporting from the University of Illinois Springfield . Maria is a 2022-2023 corps member for Report for America. RFA is a national service program that places journalists into local newsrooms to report on under-covered issues and communities. It is an initiative of The GroundTruth Project, a nonprofit journalism organization. Un residente nativo de Chicago, Maria se graduó de University of Illinois Springfield con una licenciatura superior en periodismo de gobierno.
