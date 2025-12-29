Perspectiva: La fiesta imaginada
Por Liam McGuire
El día empezó finalmente. La fecha que nosotros habíamos planeado por semanas. La fiesta para el cumpleaños de mi amigo Chris. Fue difícil concretarlo porque había cinco de mis amigos: George, Matt, y Chris. Fue un sábado en julio, cerca del cumpleaños de Chris porque todos estábamos libres. Desafortunadamente, estaba nublado y frío para verano, aunque nosotros hicimos que fuera agradable para Chris. Nosotros nos quedamos en mi casa la noche antes y salimos en la mañana. Cuando estábamos al parque de atracciones había mucha bruma y ni siquiera se podían ver las montañas rusas.
Nosotros corrimos en cuanto pudimos al parque para ir a todas las atracciones. Chris había querido ir a todas las montañas rusas, pero a causa de la bruma, casi todas no estaban funcionando ––por ejemplo King da Ka no funciona si las condiciones no están perfectas. La primera fue una montaña rusa con una escalera muy grande. Yo iba en esa primero porque requiere mucha energía. Después de esto, nosotros fuimos a múltiples atracciones en una hora.
Nosotros corrimos por el parque yendo a tantas montañas rusas como pudimos antes de la lluvia.
A las cinco de la tarde empezó a llover, entonces nosotros necesitamos regresar a casa. Habíamos estado en la fila por poder subir en una atracción, entonces teníamos los cuerpos empapados. Nosotros nos cambiamos en el coche y condujimos a casa. En el camino a casa, yo me di cuenta de que eso no era real. Nosotros habíamos planeado esta fiesta por tanto tiempo que la fiesta solo estaba en nuestra imaginación.