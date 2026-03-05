Se anunciaron cargos por armas y drogas tras redada en DeKalb

Read in English

La policía de DeKalb anunció los hallazgos durante una busquéda realizada el 27 de febrero en un hogar de DeKalb.

El Departamento de Policía de DeKalb y el Equipo Operaciones Especiales del Condado de DeKalb ejecutaron una orden de allanamiento autorizada por el tribunal en 1016 North 15th Street.

DeKalb Police Department Michael K. Lange

Al momento de ejecutarse la orden de allanamiento, la residencia estaba desocupada.

El sospechoso ha sido identificado como Michael K. Lange, de 28 años. Fue localizado en una residencia en Maple Park y fue arrestado sin incidentes.

Evidenia recuperada:

• (16) Armas de fuego poseídas ilegalmente (rifles de varios calibres, numerosas pistolas, varias escopetas, numerosos cargadores de alta capacidad y una gran cantidad de munición variada)

• (2) Interruptores Glock (capaces de convertir una pistola semiautomática en una pistola de fuego completamente automática)

• Más de 2,000 gramos de cannabis• Gran cantidad de diversos medicamentos recetados

• Un contenedor de presunta cocaína (más de 15 gramos pero menos de 100 gramos)

• Armadura corporal

El escuadrón antibombas del condado de Kane también retiró presuntos explosivos caseros.

Cargos:

• Posesión ilegal de armas por parte de un delicuente (armadura corporal) Delito grave clase X - 2 cargos

• Posesión ilegal de armas por parte de un delicuente - Delito grave clase 3 - 16 cargos

• Posesión ilegal de una sustancia controlada con intención de distribuirla - Delito grave clase X - 2 cargos

• Posesión ilegal de cannabis con intentión de distribuirla - Delito grave clase 1

• Posesión ilegal de una sustancia controlada - Delito grave clase 1 - 2 cargos

• Posesión ilegal de cannabis - Grave delito clase 2

• Posesión ilegal de munición por parte de un delicuente - Delito grave clase 3

Lange fue transportado al Departamento de Policía de DeKalb para su procesamiento y posteriormente fue transportado a la Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb para esperar una audiencia de fianza.

Traducido por Carlos Loera