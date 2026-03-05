Una clase de NIU enseña a los estudiantes cómo se crearon los libros hace siglos

Read in English

En Northern Illinois University, existe una clase que se centra en un oficio que no se encuentra en el currículo estándar.

Un reciente miércoles por la tarde, los estudiantes entraron a clase en el Book Lab de NIU.

"Un book lab es realmente un espacio de creación de humanidades", explicó Melissa Adams-Campbell, profesora de inglés en NIU. "Es un espacio donde la gente puede practicar los métodos históricos de fabricación de libros, composición tipográfica e impresión tipográfica".

Adams-Campbell sabía que las bibliotecas de NIU ya tenían algunos equipos almacenados. Preguntó si lo sacarían y permitirían que los estudiantes aprendieran sobre ello.

Dentro del laboratorio, hay una pequeña réplica de la imprenta de 1440 de Johannes Gutenberg. También hay una enorme réplica de madera de una prensa común en el medio del espacio. La prensa común se utilizó desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Esta fue construida por un estudiante en la década de 1970. La parte trasera parece una silla de madera gigante girada hacia atrás con una palanca larga que sobresale. En la parte delantera hay un marco de metal con una pieza que presiona el papel.

Yvonne Boose Réplica de un estudiante

Aunque el equipamiento es antiguo, el espacio no es una especie de museo. Es donde los estudiantes aprenden técnicas prácticas de imprenta y creación de libros. Marie Pinion, estudiante de matématicas y de inglés como segunda especialización, dijo que en una sesión anterior, ella y otros estudiantes crearon papel al mezclar un tipo de material de algodón y agua.

"Y luego tomamos pantallas que teníamos. Había madera alrededor para que pudiéramos conseguir el tamaño adecuado para el papel," dijo. "Y lo echábamos en el agua, mezclado con algodón. Después tendríamos que secarlo".

La profesora Nicole Clifton se especializa en literatura medieval. Ella ayudó a Pinion a decidir qué escribir para la propuesta del proyecto final de Pinion.

"¿Has sugerido algunas posibilidades sobre el tipo de libro que te gustaría hacer?" le preguntó a Pinion. "Cuando dices un libro de algún tipo, ¿suena como si aún no te hubieras decidido?"

Al frente del laboratorio, Sata Prescott, coordinador de preservación trabajó en su propio proyecto de libro. Se sentó frente a una place de vidrio salpicada con tinta roja. Hizo rodar suavemente un dispositivo que parecía un rodillo de pintura, llamado brayer, sobre la tinta y lo presionó sobre un gráfico en relieve en una pequeña imprenta.

Colocó un trozo de papel en la prensa con material de embalaje que consistía en trozos de madera y fieltro. Se estaba preparando para un próximo evento para estudiantes recién admitidos.

"Van a estar cosiendo un pequeño proyecto de libro", dijo. "Ahora estoy imprimiendo la página posterior con el sello de mediados del siglo XX de Flying Cucumber, que era el servicio de impresión interno en aquel entonces".

Yvonne Boose Sata Prescott trabajando en un libro para el evento en mayo.

Prescott utilzó una prensa BookBeetle. Es de madera y lo suficientemente pequeña para sentarse en un escritorio. Prescott me llevó a otra pieza equipo más moderno que muchos de los estudiantes universitarios de hoy tal vez nunca hayan usado: una máquina de escribir que todavía funciona.

Era tiempo de que comenzara la clase. Los estudiantes se situaron en sus asientos y la profesora Clinton explicó la tarea del día.

"Primero deben hacer el color", sugirió, "y luego aplicaremos la hoja de oro al último por si necesiten dejarla, puede quedarse aquí y secarse".

Los estudiantes están trabajando en la iluminación, un proceso donde una fina hoja de oro es pegada a un pedazo de papel usando gelatina o claras de huevo. Eligieron entre letras medievales ya dibujadas a mano. La mayoría buscan la inicial de su nombre.

Yvonne Boose Nicole Clifton enseña su clase

Felix Rodriguez, estudiante de tercer año, dibujó su propio inicial e incorporó una espada medieval. Dijo que la ilumincación está presente en toda la literatura medieval.

"Se puede ver cuánto le importaba a alguien su libro en particular", dijo, "por la cantidad de iluminación que había a su alrededor".

Kahlil Kambui, estudiante de tercer año, colorea su letra. Mientras lo hacia, sacó de su mochila un cuaderno multicolor que él mismo había creado. Dijo que primero tenía que elegir qué tipo de papel quería agregar. Luego necesitaba decidir sobre la portada.

"Esto es del cartón de otro cuaderno", explicó. "Se necesitó más papel para tener este tipo de portada. Pegué esto, lo mismo para la parte posterior de la portada”.

Kambui dijo que usa este cuaderno para tomar notas en clase y escribir resúmenes de libros.

La profesora Clifton dijo que escribir como aquellos que vivían en la Edad Media es difícil.

"Mucho antes de que Melissa pensara en el laboratorio de libros, yo hacía que los estudiantes de mis clases Chauser escribieran con plumas", dijo Clifton, "y una vez, uno de ellos dijo: 'Vaya, cuando la gente de la Edad Media escribía, tenía que querer mucho escribir las historias', porque era tan difícil".

Además de cuadernos, la caligrafía, fabricación de papel e impresión tipográfica, los estudiantes en esta clase también aprenden publicación digital.

Sus proyectos finales se exhibirán en abril como parte de la Conferencia de Investigación y Participación de Pregrado de NIU.

Traducido del inglés por Carlos Loera.