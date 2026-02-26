Noticias de Freeport: La Diócesis Católica debate el cierre de Aquin Academy, una maestra local recibe reconocimiento estatal y Freeport es seleccionada para un programa de revitalización

Read in English

La Diócesis considera cerrar Aquin Academy

La Diócesis Católica de Rockford ha enviado una carta a exalumnos y a familias de estudiantes actuales de Aquin Academy, anteriormente Aquin High School, anunciando que están considerando cerrar la academia por completo.

Según la carta, los sacerdotes de cuatro parroquias que apoyan a la escuela solicitaron al Obispo David J. Malloy que cese las operaciones. En respuesta, el Obispo estableció un grupo de trabajo para explorar opciones para la continuidad o el cierre de la educación católica en Freeport.

La Diócesis cerró Aquin High School en 2024 después de años de disminución de la matrícula y preocupaciones presupuestales posteriores.

Se está solicitando la opinión de integrantes de la comunidad. Puedes enviar tus comentarios por correo electrónico a ctransier@rockforddiocese.org.

Se aprueba la oferta de demolición del antiguo Holiday Inn

Un hotel abandonado que en algún momento operó como Holiday Inn, como Ramada Inn y después como Grand Victoria Hotel, ahora está un paso más cerca de ser demolido.

El edificio, ubicado en 1300 E. South St. en Freeport, ha estado condenado desde 2017, pero debido a disputas legales prolongadas, la estructura ha permanecido en pie y se ha deteriorado rápidamente desde entonces. Sin embargo, en la reunión del Concejo Municipal del 17 de febrero, la Directora de Desarrollo Comunitario y Económico, Gertrude Heimerdinger, anunció que la ciudad aceptó una oferta para la demolición de la propiedad.

La oferta de demolición, otorgada a Alber & Sons Earthworks, fue señalada como considerablemente más baja que las estimaciones iniciales.

Aunque la demolición fue aprobada por motivos de seguridad pública, la propiedad aún pertenece a una entidad privada, aunque la ciudad está buscando activamente obtener la titularidad a través de los tribunales.

Freeport es seleccionada para un programa de revitalización del centro

Freeport ha sido seleccionada como una de cuatro ciudades a nivel nacional para unirse a la cohorte 2026 de Recast Leaders, un programa enfocado en la revitalización del centro y la resiliencia económica.

El esfuerzo de Freeport será liderado por Greater Freeport Partnership en colaboración con la Ciudad de Freeport. El programa de diez meses comienza el 18 de febrero y se enfoca en impulsar la manufactura a pequeña escala para ocupar locales vacíos y fortalecer los negocios locales.

Hablamos con Katie Gentz, gerente de Main Street, y ella dijo que el programa ofrece oportunidades enormes para el futuro del centro de Freeport.

“Nuestra meta inicial es realmente ver qué podemos imaginar para nuestro centro para ayudar a vender algunos locales. Ya sabes, sí tenemos algunas vacantes disponibles. ¿Y cuáles podrían ser algunas posibilidades que podrían entrar a esos locales? Ahorita estamos en las etapas iniciales de realmente tratar de descubrir qué es lo que el centro de Freeport necesita. Nos encantaría llenarlo con gente local, pero al mismo tiempo, si hay otro negocio que tiene éxito en otras comunidades y quieren expandirse y tener una segunda o tercera ubicación, ¿por qué Freeport no sería la siguiente parada para ellos?”

La Oficina del Sheriff del Condado de Stephenson entrega reconocimientos

El Sheriff del Condado de Stephenson, Steve Stovall, ha anunciado los Premios al Personal 2025 de su oficina.

El Teniente Mike Backus fue nombrado Manager of the Year, mientras que la Investigadora de SVU, Koryn Brickson, recibió Deputy of the Year. Jacob Hinde recibió el reconocimiento de Corrections Officer of the Year, y la Administradora de Servicios Sociales, Erica Erickson, recibió el premio de Civilian Employee of the Year. El Deputy Jordan Brickson recibió el premio Aggressive and Criminal Enforcement, o A.C.E. Award.

También se otorgó un reconocimiento especial al Deputy Matthew Carpenter por su papel al salvar a un perro de Willow Lake, que estaba parcialmente cubierto de hielo, en diciembre.

Felicidades a todas y todos los ganadores de los premios de este año.

La ciudad completa la recolección de hojas

Las cuadrillas de la ciudad aprovecharon la “falsa primavera” de la semana pasada para completar la recolección de hojas de la temporada.

Se recuerda a quienes nos escuchan que, justo a la mitad del calendario regular de recolección de hojas el otoño pasado, nuestra región recibió una nevada temprana que hizo imposible completar las operaciones regulares. Sin embargo, conforme el clima cambió, las cuadrillas de la ciudad regresaron a las calles para recoger los residuos de hojas que antes habían quedado cubiertos por nieve y hielo.

La recolección regular de hojas comenzará nuevamente en el otoño.

El Home Show del Condado de Stephenson busca vendedores

El Stephenson County Home Show regresa un año más, y están buscando vendedores para llenar el Freeport Masonic Temple.

Cualquier negocio local que quiera hacer contactos con propietarios de viviendas y con otros contratistas de la región puede registrarse como vendedor. Greater Freeport Partnership promueve el evento como una gran oportunidad para conocer a residentes que están planeando proyectos, construir relaciones con clientes y aumentar tu visibilidad.

Para registrarte como vendedor para el home show, por favor envía un correo electrónico a mjoyner@greaterfreeport.com.

Tessa Janecke gana oro

Tessa Janecke, originaria de Orangeville y actual estrella de Penn State, se lleva a casa el oro olímpico.

Janecke y el resto del Equipo Olímpico Femenil de Hockey de Estados Unidos hicieron historia esta semana con una actuación fenomenal e invicta durante los juegos, que culminó en una emocionante victoria en tiempo extra contra el Equipo de Canadá en muerte súbita.

A lo largo de todos los Juegos Olímpicos, el Equipo USA solo permitió 2 goles en 7 partidos, y Janecke acumuló asistencias en 5 de los 33 goles totales del equipo.

¡Felicidades a Tessa y al resto del Equipo USA!

Maestra de Oregon recibe honores

Una maestra de Oregon Elementary School, y originaria de Freeport, ha sido nombrada Northwest Regional Teacher of the Year por el Illinois State Board of Education.

Courtney Gaulrapp, maestra de 5º grado en Oregon, fue nominada por el Oregon Community Unit School District por su excelencia al crear un ambiente de aprendizaje centrado en el alumnado que produce resultados de aprendizaje consistentes muy por encima del promedio.

Hablamos con Courtney y ella dice que el reconocimiento es muy satisfactorio, pero también muy humilde.

“Supongo que solo me demuestra que, como, el trabajo duro rinde frutos. Yo siempre soy esa persona que quiere hacerlo mejor y quiere seguir cambiando. Entonces esto como que me demostró a mí misma que, como, sí estoy haciendo lo correcto. También me siento que no lo merezco, porque siento que cada una de mis compañeras y compañeros de trabajo merece esto. Como que me gustaría que pudiera ser un premio grupal.”

Al destacar las razones del reconocimiento, Gaulrapp también nos dijo que el premio refuerza su creencia en la mejora continua.

“Para mí es aburrido dar la misma lección cada año. Obviamente tengo que enseñar el mismo plan de estudios, pero cada estudiante en cada grupo es completamente diferente. Entonces tienes que adaptar tu estilo de enseñanza para el alumnado. Así que creo que es súper importante aprender nuevas estrategias, nuevas técnicas y seguir adaptando tu, tu, enseñanza para tus estudiantes.”

Gaulrapp será reconocida oficialmente en un banquete de premiación en abril.

Friends of the Pecatonica River busca nuevos miembros para su junta directiva

Integrantes de la comunidad que tengan interés en preservar, proteger y fomentar la vitalidad del río Pecatonica están invitados a unirse a la junta directiva de Friends of the Pecatonica River Foundation.

La organización es más conocida por su evento anual de limpieza del río Pecatonica, pero también ha contribuido con mesas de picnic, bebederos y rampas de acceso para canoas y kayaks a lo largo del río.

Si te interesa saber más sobre Friends of the Pec, o unirte a su junta, por favor visita pecriver.org.

Pritzker anuncia nuevo presupuesto estatal

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, está proponiendo un presupuesto mayormente de continuidad, mientras el estado espera fallos de tribunales federales y se prepara para posibles recortes de financiamiento por parte de la administración Trump.

El plan de gasto del gobernador, de 56 mil millones de dólares, para el año fiscal 2027 comienza el primero de julio. Eso es un aumento de 1.6 por ciento, y la mayor parte del nuevo gasto se destina a costos obligatorios como educación y pensiones. Fuera de esas áreas, el gasto crecería apenas medio por ciento.

Se proyecta que los ingresos del estado sean de 56.1 mil millones de dólares, un aumento de 600 millones de dólares, incluyendo un nuevo impuesto propuesto a grandes empresas de redes sociales.

El financiamiento para escuelas de kínder a 12º grado aumentaría en 305 millones de dólares, mientras que el financiamiento universitario incrementaría 1 por ciento, y las becas MAP se mantendrían sin cambios.

Escuelas de Illinois enfrentan escasez de psicólogos escolares

Durante el último año, la administración Trump ha cancelado más de 10 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a ayudar a escuelas de Illinois a contratar profesionales de salud mental.

En algunas escuelas, la escasez de profesionales de salud mental escolar está llegando a un punto de crisis. Las guías nacionales recomiendan un psicólogo por cada 500 estudiantes. Pero en muchos distritos rurales, es más cercano a uno por cada mil.

Una subvención a través de Northern Illinois University estaba capacitando a docentes actuales para convertirse en psicólogos escolares, pero ese financiamiento también fue terminado. Illinois y otros estados están demandando para restaurar más de dos millones de dólares vinculados al programa.

También se recortaron dos subvenciones adicionales que apoyaban al Illinois State Board of Education.

Un juez federal dictaminó que las cancelaciones son ilegales, pero las escuelas todavía están esperando saber si el dinero, y las nuevas contrataciones de salud mental, regresarán.

Programa “Joys of Gardening” por U of I Extension

Ahora que ya tuvimos una probadita de clima más cálido, muchas personas en nuestra comunidad están listas para volver a la jardinería. Y la oficina de U of I Extension tiene programación para ayudar.

El 28 de febrero, la oficina de U of I Extension realizará el 27º evento anual Joys of Gardening en el campus de Highland Community College.

El día inicia con una conferencia magistral de Kathi y Michael Rock sobre cómo puedes maximizar tu jardín para atraer colibríes. Después de eso, quienes participen podrán elegir talleres para asistir durante dos sesiones programadas.

El registro cuesta $15 por persona y se puede hacer en línea o por teléfono al (815) 235-4125 o enhttps://registration.extension.illinois.edu/start/joys-of-gardening-2026

Concierto de Chamber Ensemble en HCC

Highland Community College realizará un concierto instrumental gratuito de Chamber Ensemble el domingo 1 de marzo.

El evento comienza a las 3 p. m. y se llevará a cabo en el Ferguson Fine Arts Center.

SRC lanza serie de ciencia para personas adultas mayores

El Senior Resource Center está lanzando una nueva serie interactiva de ciencia diseñada especialmente para personas adultas mayores.

“Science Spot” inicia el 2 de marzo y se realizará el primer lunes de cada mes, de 1 a 2:30 p. m. Las clases prácticas serán dirigidas por Corinne Sosso, educadora de ciencias e invitada frecuente en Morning Blend de WIFR.

La primera sesión, “Celestial Ballet – Lunar Eclipse”, preparará a quienes asistan para el eclipse lunar total de marzo, explorando las fases de la luna y cómo se alinean el sol, la luna y la Tierra.

El costo es de cinco dólares por clase en el Senior Resource Center en East Stephenson Street. Para registrarte, llama al (815) 235-9777.

United Way of Ogle County organiza un baile de graduación para adultos

United Way of Ogle County invita a la comunidad a A Night in Hollywood, un baile de graduación para adultos a beneficio del trabajo de United Way.

El baile, que será el viernes 6 de marzo en el Stronghold Center en Oregon, contará con botanas abundantes, un DJ en vivo, un photo booth, una subasta silenciosa y más.

El costo del evento es de $50 por persona o $95 por pareja. También hay mesas completas de 8 personas disponibles por $350.

Para más información, o para comprar tus boletos, por favor visitahttps://uwogle.org/a-night-in-hollywood-adult-prom/.

Ya está aquí el Pancake & Sausage Day del Kiwanis Club

El Freeport Kiwanis Club ya comenzó a vender boletos para su 72º Pancake & Sausage Day anual. El evento es un servicio estilo cafetería en el que residentes pueden disfrutar un desayuno abundante mientras apoyan una buena causa.

El Kiwanis Club dona miles de dólares de regreso a la comunidad cada año, y la mayoría de esas donaciones proviene de fondos recaudados durante eventos como este.

Pancake and Sausage Day será el 7 de marzo y se realizará de 7 a 11:30 a.m.

El costo es de $12 por persona, o un “booster pack” cuesta $120 por 11 boletos.

Para comprar tus boletos, visitahttps://www.zeffy.com/en-US/ticketing/72nd-annual-freeport-kiwanis-pancake-and-sausage-day.

Traducido del inglés por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros.