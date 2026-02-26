El superintendente entrante Billy Hueramo describe su visión para el Distrito 428 de DeKalb

La actual superintendente Minerva Garcia-Sanchez anunció en agosto que no renovaría su contrato. Terminará sus deberes el 30 de junio de 2026. Tras una búsqueda a nivel nacional por parte del distrito, finalmente descantó por una figura conocida como su sucesora.

Billy Hueramo comenzó su carrera con el Distrito 428 en 2007 como un maestro en formación. Luego se convirtió en un maestro de inglés como segundo idioma en Clinton Rosette Middle School.

Hueramo se desempeñó como subdirector en Huntley Middle School y director en Littlejohn Elementary School antes de pasar al puesto de coordinador del currículo de primaria. Más recientemente, se desempeñó como director de enseñanza aprendizaje del distrito.

Hueramo es un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que sirvió entre 2000 y 2008.

Dice que su lema personal es “vivirlo y nunca olvidarlo”, aprovechando sus experiencias como desde ser un maestro en formación para prepararse para el puesto más importante en el distrito.

“Sabiendo lo que es cada trabajo, cada posición, me da [esa] comprensión de lo qué tal vez esté pasando un asistente, un maestro o un director, porque yo he pasado por esa experiencia. Siento que puedo guiar a muchos que están en el distrito porque yo he pasado por lo que ellos están ahora.

Centro de Desarrollo y Aprendizaje Temprano

Hueramo anticipa que la inscripción general de estudiantes se mantenga estable durante los próximos años, pero dice que el distrito podría observar crecimiento con el desarrollo del Centro de Desarrollo y Aprendizaje Temprano y los programas especializados del distrito como las ofertas de lenguaje dual.

El distrito está planificando construir un nuevo Centro de Desarrollo y Aprendizaje Temprano para aumentar los salones de la primera infancia. Actualmente, el Centro está ubicado dentro de Huntley Middle School.

“[Al tener] un early learning development center, lo que vamos a poder hacer es poder ayudarles a nuestros estudiantes más pronto. Así que si les podemos ayudar más pronto esperemos que con esa ayuda, cuando sigan la primaria, secundaria, que puedan seguir sin que siempre tener apoyo, porque nuestra meta como siempre es hacerlos independientes.”

Un nuevo comité de diseño para el proyecto tiene la tarea de revisar requisitos del programa, colaborar con arquitectos y diseñar un espacio que sea “adecuado al desarrollo, acogedor y construido para el éxito a largo plazo. El comité continuará informando a la junta escolar durante la primavera.

Por lo mientras, el distrito enfrenta decisiones sobre qué hacer con más espacio en Huntley que podría involucrar reconfigurar las escuelas para reducir la cantidad de estudiantes en cada salón. Un plan original, presentado en otoño, encontró oposición en la comunidad. Un comité adicional está revisando alternativas para presentarlas a la junta escolar.

Aplicación de la ley de inmigración

Con la aplicación de la ley por parte de ICE en todo el país y en el área metropolitana de Chicago, Hueramo dice que el distrito ha sido proactivo para garantizar la seguridad de los estudiantes. Dice que esto implica la coordinación con la Junta de Educación del Estado de Illinois en relación con la legislación y los protocolos de políticas.

“Tenemos que estar al pendiente con lo que está pasando, saber cómo vamos a reaccionar antes de que pase algo. Tenemos que ver qué va a salir con las leyes para saber qué entrenamiento tenemos que dar a todos los maestros, directores y todos que trabajan en las escuelas, porque cada uno de ellos son importantes y todos deberían saber si algo pasara, que no quisiéramos, que ellos estén listos para saber cómo reaccionar en ese caso”.

Hueramo dice que tiene una conexión personal con la ansiedad que sienten algunos estudiantes.

“Mis padres eran indocumentados cuando llegaron aquí”, dijo. “Tengo la suerte de haberme convertido en residente y ahora ciudadano. Mi mamá es ciudadana. Mi papá falleció cuando yo tenía 16 años, pero entiendo de verdad que alguien viva con el miedo que algo les pase a sus hijos o a uno mismo”.

Desafíos de financiación

Existen amenazas de congelar la financiación de títulos federales. Hueramo dice que puede ser un desafío para los distritos planear con tanta incertidumbre.

“Es algo muy difícil. Nos están poniendo en una situación donde dependemos mucho de esos fondos porque esas becas dependen mucho de de si nuestros estudiantes están en lonche reducido, y si están en lonche reducido, califican para eso y [entonces] nuestro distrito califica para ese dinero. Si no tenemos ese dinero, tenemos que ver cómo vamos a apoyar a nuestras familias, nuestros estudiantes y nuestros maestros con recursos y materiales que ocupan para poder darles apoyo a los niños en clases”.

“Ahora en este año estamos fijándonos [en] cada dólar que estamos gastando y si está alineado con nuestro plan del distrito porque adelante no sabemos lo que va a pasar. [Así que] tenemos que saber en lo que estamos gastando y tener un poco a un lado para saber por si no nos dan esas becas”.

Estrategia curricular

Dice que el distrito también está actualmente redactando un plan de estudios de alfabetización.

“Lo que hemos hecho con el currículo es lo que se llama interdisciplinary units. Eso es donde tenemos mucha lectura dentro de matemáticas, de ciencias, de estudios sociales, para que no nada más la lectura sea durante lectura, pero que sea en todas las materias que estamos estudiando”, dijo.

“El estado de Illinois tiene algo que se llama Illinois Comprehensive Plan y ellos nos dejaron saber que nosotros ya estamos un poco adelantados porque hay algo nuevo que se llama The Science of Reading (La ciencia de la lectura). Nosotros ya habíamos empezado eso antes que otros distritos y antes que crearon ese Illinois Comprehensive Plan, [así que] hemos hecho muchas cosas buenas”, añadió.

También señala la escuela primaria más nueva del distrito como una escuela con enfoque STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas).

“Y al mirar cómo platicaban cómo hacer el edificio, eso fue bonito y fue la razón por qué construimos Mitchell Elementary, que se hizo una STEAM school. Queremos que nuestros estudiantes, si no necesariamente quieren ir a la universidad, que tengan esa oportunidad también.

El papel del apoyo familiar

Dice que la participación de los padres es una prioridad para su próximo papel como superintendente, hablando de su experiencia personal cuando era estudiante.

“[Al] involucrar las familias más en educación, siento que, si podemos hacer eso, nuestros estudiantes van a valorar más la escuela. Yo me acuerdo de chico cuando primero empecé, mis papás estaban más involucrados y luego ya llegué como a una edad, como de unos 10 o 11 años, cuando ya empecé hacer no muy bien en la escuela. Mi mamá trabajaba dos trabajos y dejó uno para ayudarme más y concentrarme más en la escuela. [Con eso], ya fue que le puse más atención a la escuela y pues, gracias a Dios, ya he salido adelante y estoy en donde estoy, pero era porque ella me guió y le puso atención en la escuela”.

“Si podemos involucrar más a los papás dentro de las escuelas, siento que podemos hacer mucho más bien para los estudiantes”.