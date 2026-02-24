Los agricultores novatos se enfrentan a grandes desafíos para triunfar en el sector agrícola actual

Read in English

MONTEZUMA, Iowa — Ben De Boef creció trabajando en la granja de 400 acres de su abuelo en Montezuma, Iowa, y escuchando cuentos sobre la granja.

“Me encantó desde niño”, dijo De Boef. “No quería hacer nada más que dedicarme a la agricultura”.

Ahora, con 23 años, De Boef, junto a su esposa y su hija, cultiva maíz, soya y algo de alfalfa en el terreno de su abuelo en el centro-sur de Iowa. Hace un par de años tomó algunas clases de agricultura a nivel universitario para prepararse para expandir su plan. Pero cuando intentó alquilar 1.000 acres de terreno agrícola, De Boef dijo que los terratenientes estaban escépticos de alquilarla a un joven agricultor.

"Puedo entender (por qué) no quisieron alquilar el terreno a alguien que recién estaba empezando. No tengo ningún respaldo financiero”, dijo De Boef. “No creo que fuera el momento ideal. No me salió bien”.

Savannah Blake / The Gazette Ben De Boef trabaja quitando la red de un fardo de heno en la granja de su familia en Montezuma, Iowa, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Tal como los agricultores antes que ellos, los que hoy trabajan la tierra tienen que descubrir cómo gestionar un negocio en un mercado precario y cambiante. Pero el entorno agrícola actual está lleno de nuevos desafíos también. La consolidación está desplazando a las granjas familiares más pequeñas, y encontrar terrenos es difícil y costoso. La inflación, el clima inestable y los aranceles implementados por la administración Trump ejercen una presión adicional sobre los agricultores en 2025, en particular sobre aquellos que cultivan productos que suelen ser exportados a China. Los agricultores jóvenes que se inician en el mundo agrícola se enfrentan a obstáculos que las generaciones anteriores no tuvieron que superar.

Dificultades en acceder y costear los terrenos

Kristiana Coutu, directora del Centro de Agricultores Principiantes en Iowa State University, dijo que el acceso a los terrenos es “el obstáculo principal” que enfrentan los nuevos agricultores en todo el país, pero sobre todo en Iowa.

"Es difícil”, dijo Coutu. “Muchas de las veces verás a agricultores principiantes arrendar o alquilar primero antes de comprar simplemente porque es difícil acceder a los terrenos y toma tiempo”.

Coutu afirmó que encontrar terrenos disponibles para arrendar también puede ser un problema, y que los costos son elevados. Cuando un agricultor encuentra un terreno, dice que a menudo permanece en el terreno arrendado más tiempo de lo previsto.

“Quizás estén alquilando por un tiempo determinado un terreno que no es ideal para ellos, pero les permite comenzar, generar capital (y) adquirir sus habilidades agrícolas”, dijo Coutu. “A veces toma tiempo que llegue esa granja definitiva, o la granja más permanente”.

Cuando están listos para comprar, hay otro conjunto de obstáculos. Según el servició de extensión de Iowa State University, el costo promedio estatal de los terrenos agrícolas era de $11,477 por acre en noviembre de 2024, un aumento de precio del 126% con respecto a los precios de 2026, que tenían un promedio de $5,064 por acre.

En Arkansas, entre 2010 y 2024, el costo promedio de los terrenos agrícolas aumentó de aproximadamente $2,500 por acre a poco más de $4,000 por acre, lo que marca un aumento del 60%, según el Arkansas Farm Bureau.

El precio de los buenos terrenos de cultivo en Misuri aumentó casi un 200%, a aproximadamente $8,596 por acre, durante el mismo periodo.

Algunos de los terrenos agrícolas más caros se encuentran en el cinturón maicero [Midwestern Corn Belt], una región donde se ha dominado la cultivación de maíz en los Estados Unidos. Sin embargo, a lo largo de la cuenca del río Misisipi, muchos estados vieron cómo los valores de las propiedades agrícolas aumentaban hasta casi un 8% solo entre 2024 y 2025, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los precios aumentan porque los agricultores todavía ven potencial de ingresos a largo plazo, pero también debido a usos competitivos de los terrenos, como el desarrollo de energía renovable, y el interés de los inversores, según la American Farm Bureau Federation.

Rachel Burke, coordinadora sénior de participación de agricultores principiantes de la organización sin fines de lucro Practical Farmers of Iowa, dijo que incluso los agricultores que tienen la suerte de tener tierras familiares a menudo pueden experimentar problemas de transición.

“Un padre o un abuelo puede no estar listo para la transición, pero el agricultor principiante sí lo está y está lidiando con ese conflicto entre la familia y el negocio”, dijo Burke. Los navegadores profesionales en transferencias de tierras pueden ayudar a las familias de agricultores a hablar sobre las expectativas en torno a las transiciones comerciales como terceros imparciales, preservando las relaciones familiares.

“De lo que escucho de los agricultores principiantes, gran parte del conflicto proviene de las expectativas desconocidas”, dijo Burke.

Savannah Blake / The Gazette Katherine De Boef y su esposo Ben De Boef trabajan juntos para colocar alimento para pollos en baldes antes de salir a realizar las tareas agrícolas por la mañana en la granja de su familia en Montezuma, Iowa, el jueves 13 de noviembre de 2025. Ben y Katherine cultivan maíz y soya, además de criar cerdos, pollos, cabras y vacas para obtener carne en la propiedad del abuelo de Ben.

De Boef cultiva en un terreno que pertenece a su abuelo y padre, al igual que un terreno arrendado. Comparte los insumos y las cosechas con su abuelo y cría animales. A pesar de dedicarse como agricultor a tiempo completo, una gran parte de sus ingresos provienen de volar drones en el verano para fumigar y sembrar los campos.

“Intentar ganarse la vida (con la agricultura) desde cero simplemente no era posible”, dijo De Boef.

De Boef dijo que el año pasado no fue tan rentable como esperaba: el mal clima y las enfermedades afectaron sus cosechas y los precios de sus cultivos han sido bajos. La guerra comercial derivada de los aranceles impuestos por la administración Trump fue particularmente dolorosa para los productores de soya.

“Empecé a cultivar hace dos años, no sé cómo fue la última vez que los precios de los cultivos fueron tan elevados”, dijo. “Pero, en general, cada vez es más difícil ganar dinero”.

A pesar de eso, De Boef tiene planes de buscar oportunidades para trabajar más terrenos en el futuro.

El aumento de los costos y el clima plantean desafíos constantes

El acceso a los terrenos no es el único obstáculo para los agricultores novatos.

Ali Simpson, de 36 años, comenzó a cultivar en Kimberly Ann Farms en el sureste de Tennessee en 2021 con su pareja. Su familia compró la propiedad de 60 acres hace más de 15 años cuando los precios eran bajos, dijo Simpson. Cultivan una variedad de verduras y frutas y crían una pequeña cantidad de ganado, vendiendo en su mayoría a restaurantes del área y a clientes en los mercados de agricultores en Knoxville.

Para los agricultores jóvenes que no aprendieron de sus familias ni crecieron en una granja, existe una brecha de aprendizaje, dijo Simpson. Su abuela creció en una granja, pero se “saltó una generación” antes de que Simpson decidiera dedicarse a la agricultura.

“También compites contra un monolito aún más grande que el que quizás competían tus padres, abuelos o bisabuelos”, dijo, señalando a las grandes corporaciones agrícolas. El número de granjas ha ido disminuyendo durante décadas, mientras que el tamaño de las operaciones ha ido creciendo. En 2024, había 1,88 millones de granjas, la cifra más baja en más de un siglo.

Courtesy of Ali Simpson Ali Simpson, de 36 años, sostiene una cesta de pimientos cultivados en Kimberly Ann Farms en Ten Mile, Tennessee. Simpson se dedica a tiempo completo a la producción de frutas y verduras y a la cría de un pequeño número de animales en la propiedad desde 2022.

Simpson dijo que comenzó a cultivar sin mucho capital para invertir. Trabajó en las granjas de otras personas para aprender el oficio antes de dedicarse a tiempo completo en 2022. Desde entonces, ha estado intentando hacer crecer lentamente y diversificar su operación agrícola cada año.

La producción de varios cultivos y animales actúa como una especie de seguro para su pequeña granja, dijo. “Cuando, inevitablemente, algo tiene un mal año, hay otra cosa que decidió tener un buen año”.

Pero la inflación ha elevado el costo de casi todo: La oficina postal cobra más por enviar pollitos vivos. Las piezas mecánicas, el líquido hidráulico y el combustible diésel son más caros. Los materiales para construir cercas cuestan más.

Durante los últimos cinco años, los gastos de los agricultores han sido consistentemente más altos que sus ingresos por cultivo, según un análisis de datos federales de 2025 realizado por la American Bureau Federation.

Aunque Simpson no utiliza préstamos para la operación de sus granjas, los precios más altos de los insumos aún afectan sus resultados.

“Cuando tus márgenes ya no son muy buenos, todo eso tiene un gran impacto”, dijo Simpson. Ojalá hubiera ahorrado más dinero antes de empezar a cultivar. “Es como aquel dicho: si quieres ganar un millón de dólares cultivando, empieza con 10 millones”, dijo.

Los recientes recortes de la segunda administración Trump a los programas agrícolas federales también crearon barreras. Simpson dijo que estaba considerando postularse a un programa del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) para intentar conseguir hoop house (una pequeña estructura de invernadero que puede ayudar a proteger los productos de las heladas y extender las temporadas de crecimiento) para la granja.

El NRCS pasó de un presupuesto de $896 millones para 2025 a un presupuesto de $112 millones para 2026, según un resumen del presupuesto del USDA para el año fiscal 2026.

“Con todo el caos, decidimos que ni siquiera vamos a intentar de lidiar con eso”, dijo Simpson.

Y el clima es un desafío siempre presente.

“He trabajado al aire libre durante los último seis veranos, más o menos, y en cada uno, casi sin excepción, ha sido más caluroso y seco que el anterior”, dijo.

Simpson dijo que, en estas condiciones, se siente menos inclinada a tomar riesgos.

“Ya no tengo mucho dinero para gastar, así que a menudo siento que necesito reducir mi alcance, cuando lo que realmente necesito es cultivar más. Para que todo sea viable y sostenible, el espacio de cultivo tiene que expandirse”.

Buscando apoyo

Algunos estados están proponiendo legislación para ayudar a los agricultores principiantes.

A principios de enero, Mike Naig, secretario de agricultura de Iowa, presentó una legislación que priorizaría a los agricultores principiantes en el programa Choose Iowa, que brinda a los productores dinero para invertir en servicios de valor agregado en sus granjas. La propuesta también amplía las exenciones fiscales para los agricultores jubilados para facilitar la planificación de la sucesión. “La Ley Agrícola de Iowa busca afrontar los desafíos actuales y, al mismo tiempo, prepararnos para el futuro”, declaró Naig en el comunicado de prensa estatal.

Savannah Blake / The Gazette Ben De Boef observa a sus vacas comer después de descargar un fardo de heno para ellas en la granja de su familia en Montezuma, Iowa, el jueves, 13 de noviembre de 2025. A pesar de ser agricultor a tiempo completo, la mayor parte de los ingresos de De Boef provienen de volar drones durante el verano para fumigar y sembrar los campos.

En Tennessee, Simpson está en campaña para un puesto en la Cámara de Representantes estatal con una plataforma que incluye la preservación de la agricultura, los terrenos de cultivo y la salud del suelo. Su plataforma prioriza el apoyo al derecho de los agricultores a reparar sus propios equipos sin restricciones, apoyando a las pequeñas y medianas empresas procesadoras y a las cocinas comerciales que pueden transformar los cultivos en productos de mayor valor, e impulsando programas que compran alimentos para las escuelas de granjas locales.

A pesar de las nuevas barreras, algunos de los desafíos de ser un agricultor principiante, como solicitar subvenciones gubernamentales y gestionar emergencias durante el parto de vacas, son constantes.

Simpson afirmó que contar con una red local de mentores agrícolas ha sido el recurso más valioso.

“Te enseñarán todas estas cosas invaluables que han aprendido a lo largo de décadas de práctica”, dijo.

También considera beneficiosas las conexiones con otros jóvenes agricultores y es parte de la asociación local Tennessee de la Coalición Nacional de Jóvenes Agricultores.

El sentido de comunidad y ver lo que puede producir la mantiene en marcha.

“Me parto el alma con todo lo que hago y veo las caras de la gente a la que le vendo estas cosas”, dijo.

Este artículo es un producto del Mississippi River Basin Ag / Water Desk, una red de periodismo independiente con sede en la Universidad de Misuri, en colaboración con Report for America, y financiación principal de la Fundación Walton Family.

Traducido del inglés por Carlos Loera.

Revisado por Jessica Arzate y Yaritza Salgado.