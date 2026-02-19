Noticias de Freeport: Posibilidad del primer dispensario de marihuana en Freeport, propuesta a la identidad transgénero y una oportunidad para conocer a los candidatos postulados

Read in English

Nuestra ciudad Pretzel se prepara para ser la ciudad más reciente de Illinois en dar la bienvenida a su propio dispensario de marihuana.

Según documentos presentados ante la ciudad, una empresa ha solicitado un permiso de uso especial para abrir un dispensario en Freeport.

El proceso aún tiene un largo camino por recorrer antes de que cualquier posible dispensario pueda abrir, pero el público tendrá la oportunidad de expresarse a favor o en contra de dicho permiso en la reunión de la junta de apelaciones de zonificación que se celebrará a las cinco y media de la tarde del 5 de marzo.

Actualmente, los dispensarios de marihuana más cercanos a Freeport se encuentran en Rockford y South Beloit, lo que requiere que los residentes de Freeport viajen entre treinta y cuarenta y cinco minutos. El estado de Illinois ha recaudado alrededor de dos mil millones de dólares en impuestos sobre la marihuana desde 2020, cuando el estado legalizó el uso recreativo de la marihuana para adultos.

La ciudad de Freeport entregó recientemente los premios al Oficial de Policía y al Bombero del Año.

El detective Justin Holden fue nombrado Oficial del Año y Empleado Municipal del Año, mientras que el Coordinador de Servicios de Emergencias Médicas, Adam Holtz, fue nombrado Miembro del Año del Departamento de Bomberos.

Al entregar los premios, de manos de la Jefa Jacquelyn Frausto y el Administrador Municipal, Rob Boyer, Holden fue descrito como el responsable directo de varias métricas clave que han ayudado a mejorar la seguridad en nuestra comunidad, además de ser una persona constante, tranquila y alegre entre sus compañeros.

Holtz fue reconocido por su papel fundamental en la implementación del nuevo sistema de gestión de registros del departamento, su actitud positiva en el trabajo y su versatilidad como bombero, técnico de emergencias médicas, investigador e instructor.

La ciudad de Freeport ha publicado su Informe Anual 2025, y la información del departamento de policía merece especial atención.

En concreto, la ciudad informó que el año pasado se recuperaron más armas de fuego que en 2024, pero la cantidad de disparos registrados por los dispositivos Shot Spotter fue menor que en 2024.

Los agentes de policía de Freeport emitieron más de dos mil quinientas multas de tráfico y realizaron mil ciento cincuenta y un arrestos, incluyendo catorce como resultado de las investigaciones del Grupo de Trabajo de Delitos contra Niños en Internet.

Felicitaciones al detective Holden y al coordinador Holtz.

Se invita a los propietarios de propiedades en el centro de Freeport a solicitar la nueva ronda de subvenciones para la mejora de fachadas del centro que ofrece la ciudad.

Estas subvenciones se otorgan en reconocimiento al notable impacto positivo que la restauración de fachadas puede tener en la salud económica de las zonas del centro.

Las subvenciones individuales tienen un límite máximo de quince mil dólares para un solo proyecto, y el monto total para todas las subvenciones se presupuesta en treinta mil dólares. La fecha límite para solicitarlas es el 10 de abril a las cinco de la tarde.

La Directora de Desarrollo Comunitario y Económico, Gertrude Heimerdinger, nos explica que estas subvenciones van mucho más allá de la estética.

Para solicitar una subvención para la mejora de fachadas del centro, siga el enlace que se proporciona en la versión impresa de este artículo en nuestro sitio web.

La YMCA Familiar del Noroeste de Illinois recibió una subvención de ochenta y cuatrocientos dólares de la Fundación Comunitaria del Norte de Illinois para ampliar la capacitación en seguridad familiar en la región.

La financiación proporcionará clases gratuitas de RCP, DEA y primeros auxilios de la Cruz Roja Americana a ciento cuarenta y cuatro padres y cuidadores con niños menores de dos años.

Alex Unis, miembro del personal de la YMCA, afirma que la capacitación le salvó la vida cuando su hijo pequeño comenzó a atragantarse en casa.

Ya está abierta la inscripción para las clases de seguridad de invierno y primavera a través de la YMCA. Puede encontrar el número de teléfono de la YMCA en la versión impresa de este artículo en nuestro sitio web.

El gobernador de Illinois, J-B Pritzker, afirma que la administración Trump ha denegado la ayuda federal por desastre debido a las severas tormentas de verano que inundaron vecindarios en todo Illinois.

El estado solicitó asistencia individual a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) después de que las fuertes lluvias de agosto afectaran a más de cuatrocientos mil residentes en cinco condados, colapsando el sistema de alcantarillado en partes de Chicago y suburbios cercanos.

FEMA afirma que no se justifica ayuda federal adicional.

Pritzker califica la decisión de motivada políticamente y afirma que miles de familias aún lidian con moho, daños por aguas residuales y riesgos para la salud.

La Casa Blanca defiende la denegación, argumentando que los fondos para desastres deben utilizarse con cuidado para apoyar, en lugar de reemplazar, los esfuerzos de recuperación del estado.

Los padres de Illinois que buscan servicios de guardería o preescolar a menudo se enfrentan a un sistema confuso y fragmentado.

El gobernador J-B Pritzker creó el nuevo Departamento de Primera Infancia de Illinois para agrupar estos servicios en un solo lugar, pero un nuevo informe de la Federación Cívica señala que aún existen importantes desafíos.

Casi tres cuartas partes de los condados de Illinois se consideran desiertos de cuidado infantil, y los proveedores con licencia solo pueden atender a aproximadamente un tercio de los niños pequeños. Los bajos salarios y la escasez de personal siguen impulsando una alta rotación de personal, incluso a pesar del aumento de la financiación estatal en los últimos años.

Las autoridades también advierten que las amenazas a las políticas federales de la administración Trump podrían hacer que la atención sea menos asequible.

Los líderes estatales afirman que mejorar el acceso a la educación temprana es fundamental, ya que menos de uno de cada tres niños de Illinois llega al kínder completamente listo para aprender.

El senador estatal Andrew Chesney, de Freeport, promueve una legislación que clasificaría la identidad transgénero como una enfermedad mental bajo el Código de Salud Mental de Illinois.

Afirma que el objetivo es orientar a las personas hacia el tratamiento en lugar de la transición médica.

Chesney argumenta que se necesitan más recursos para la salud mental, señalando las altas tasas de depresión y suicidio citadas en la investigación del Proyecto Trevor. Reconoce que es probable que el proyecto de ley enfrente una fuerte oposición en la legislatura liderada por los demócratas.

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el manual utilizado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, solo describe la angustia de sentir disforia de género como potencialmente necesaria para la atención clínica, pero no la identidad transgénero en sí misma.

La votación anticipada ya está en marcha en todo Illinois, lo que brinda a los votantes la oportunidad de emitir su voto antes del día de las elecciones.

Los residentes pueden votar en persona en los centros de votación anticipada designados en su condado, muchos de los cuales ofrecen horarios nocturnos y en fin de semana.

Para participar, los votantes deben estar registrados y presentar una identificación válida si se les solicita en su centro. El registro también está disponible en muchos centros de votación anticipada.

Los funcionarios de la Junta Electoral del Estado de Illinois recomiendan a los votantes que consulten los centros de votación, los horarios y las papeletas de muestra en línea antes de salir.

La votación anticipada continúa hasta el día anterior a las elecciones, lo que ofrece una opción conveniente para evitar largas filas y garantizar que se cuente cada voto.

Antes de emitir su voto anticipado, la Liga de Mujeres Votantes de Freeport, junto con la Freeport N-Double ACP y la Hermandad Delta Theta Sigma, le invitan a conocer a las candidatas.

El 24 de febrero a las 18:00 h en la Biblioteca Pública de Freeport, todas las candidatas en la boleta para las primarias del 17 de marzo están invitadas a presentarse y a responder preguntas del público.

La YWCA del Noroeste de Illinois invita a niños de tres a cinco años a asistir a la lectura en voz alta de "Aventuras en el Gran Cielo" el jueves 26 de febrero a las cinco y media p. m. en Rockford.

El evento anima a los niños a jugar a ser pájaros, astronautas o incluso exploradores de la aurora boreal mientras exploran juntos las maravillas del cielo nocturno.

El cupo es limitado, por lo que se recomienda reservar. Para obtener el enlace de reservas, visite la versión impresa de esta historia en nuestro sitio web.

Una granja local está atrayendo la atención nacional en el anuncio de la Super Bowl de este año para las papas fritas Lay's.

El anuncio, "Última cosecha", se inspiró en las granjas Neumiller en Savanna, donde la familia Neumiller cultiva papas desde 1955.

Ahora, una operación de tercera generación dirigida por Tom y Katie Neumiller, la granja produce miles de acres de papas cada año.

La atención nacional destaca el papel de las granjas familiares y la agricultura de pequeños pueblos para llevar alimentos a las mesas de los estadounidenses.

PARA TERMINAR…

Antes de despedirnos esta semana, queremos agradecer a nuestros enlaces comunitarios y reporteros por brindar contenido fundamental para nuestro programa, a nuestros socios de WNIJ en DeKalb por ayudar a compartir Freepod con una comunidad más amplia y al departamento de Comunicación Social de Highland Community College por producir este podcast.

Como siempre, síguenos en Facebook, suscríbete en la plataforma de podcast que prefieras y compártelo con tus amigos. Si deseas hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar el contenido de noticias locales, visita nuestro sitio web: www.freepod.org.

Les ha hablado Ramon Viveros. Gracias por escuchar.

Traducido del inglés por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros.