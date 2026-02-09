Un evento de McHenry County College comparará la poesía creada por IA con la creación de un ser humano

Read in English

Quizás para algunos poetas, la inteligencia artificial pueda facilitar escribir los poemas, pero no todosestán de acuerdo. Un evento que se celebrará próximamente en McHenry County College, antes del Día de San Valentín, combinará las emociones humanas con la robótica para observar qué sucede cuando ambas cruzan caminos.

El Instituto Liebman de Inovación Científica remezclará poemas de amor con la ayuda de la inteligencia artificial.

Ami Thompson, director del instituto. dijo que la inteligencia artificial siempre es un tema de actualidad.

“Si alimentamos a la IA con poesía y genera algo, ¿eso es originalidad? ¿Está manifestando emociones humanas? Experimentos con eso y ver qué sucede cuando combinamos las dos cosas”, dijo Thompson.

Darius Jackson, asistente de programa en Northern Illinois University y cofundador de Four Poets, One Mic, usará su poesía como material de referencia para un programa de investigación de inteligencia artificial llamdo NotebookLM.

“Por lo tanto, introduciremos esos poemas en la base de datos”, dijo Thompson, “y luego le preguntaremos a la IA basándonos en esos poemas – como por ejemplo: escribe un buen poema basándote en estos poemas, o escribe un mal poema basándote en estos poemas, y veremos qué genera y lo comentaremos”.

Thompson dijo que ella espera que el experimento genere diálogo que cuestione la forma en que piensa la mayoría de la gente sobre la intersección entre la IA y la humanidad.

El evento “Roses are Red, Violets are Probable” tomará lugar a partir de las 6:30 p.m. el viernes 13 de febrero en McHenry County College.

Traducido del inglés por Carlos Loera.

Revisado por Jessica Arzate.