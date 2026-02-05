Los centros de datos en Illinois podrían aumentar el costo de la electricidad hasta en 37 mil millones de dólares durante los próximos 25 años, según un nuevo reporte

Read in English

Un nuevo análisis de la Unión de Científicos Conscientes (UCS, por sus siglas en inglés) muestra que los centros de datos en Illinois podrían aumentar el costo de la electricidad hasta en 37 mil millones de dólares durante los próximos 25 años.

El informe indica que, sin cambios en las políticas, los centros de datos aumentarán la demanda de electricidad en Illinois de fuera del estado, cuando históricamente Illinois ha sido exportador de electricidad.

Unión de Científicos Conscientes, 2026 Importaciones netas de electricidad de Illinois bajo diferentes situaciones. Según las políticas actuales y un alto crecimiento de la demanda de los centros de datos, Illinois tendría que importar casi 150 teravatios-hora para 2050.

James Gignac, el director de políticas del Medio Oeste con la UCS, dijo que Illinois está enfrentando las consecuencias de un concepto económico básico.

“Tenemos plantas de combustibles fósiles que están abandonando la red eléctrica. Al mismo tiempo, tenemos una nueva demanda de los centros de datos. Lo que esto hace es poner presión sobre la oferta y demanda, incrementando los costos para los clientes. Y en los últimos años, aquí en Illinois, hemos visto aumentos repentinos de precios, debido a ese desequilibrio entre la oferta y demanda en los operadores de la red regional”.

Según el informe, los centros de datos en Illinois podrían representar el 72% del crecimiento de la demanda de electricidad para 2030. El análisis de UCS también muestra que los centros de datos agregarán a la contaminación de plantas eléctricas de carbón y gas, lo que aumentará los costos de salud y el daño climático.

“Los centros de datos están cambiando radicalmente nuestro entorno a medida que miramos hacia el futuro”, dijo Gignac. “Nuestro análisis es un llamado a la acción para los legisladores estatales que necesitamos políticas adicionales específicas para los centros de datos a causa de los efectos de esta nueva gran demanda de electricidad”.

La UCS recomienda políticas que requieran que los centros de datos informen públicamente sus necesidades de electricidad y agua, y consigan su propia energía libre de carbono.

Estas preocupaciones podrían abordarse en la sesión legislativa. Los legisladores podrían votar sobre políticas que exijan que los centros de datos traigan su propia fuente de electricidad libre de carbono para reducir la demanda en la red eléctrica de Illinois.

Traducido del inglés por Jessica Arzate.

Revisado por Carlos Loera.