Una subvención del estado de Illinois ayudará una vez más a organizaciones a crear proyectos centrados en la sanación racial

Se destinaron un total de 4,3 millones de dólares a cientos de organizaciones de Illinois para ayudar a fomentar un determinado tipo de cohesión comunitaria.

Las subvenciones de Healing Illinois ayudan a las organizaciones sin fines de lucro con proyectos centrados en la sanación racial.

Maritza Bandera, líder del proyecto de la iniciativa de Healing Illinois, dijo que este ciclo de subvenciones se centrará en tres aspectos.

“La sanación a través del diálogo, lo cual implica mucha creación de comunidad, o proyectos donde los residentes se reúnen para tener conversaciones y conectar entre sí mismos. La sanación a través de la narración de historias y por últimola sanación a través del entorno.”

Ella dijo que la sanación a través del entorno se centrará en cómo se perciben las reservas forestales, los parques, los edificios históricos y otros espacios.

Bandera dijo que también ofrecerán asistencia técnica a las organizaciones. Esto incluiría ayuda con la elaboración de informes y otras tareas necesarias.

Malik Joseph es ejecutivo de cuentas en Rudd Resources, una agencia de comunicaciones. Joseph dijo que las organizaciones recibirán ayuda con las relaciones con los medios de comunicación y las redes sociales.

"Les proporcionamos una especie de plantilla para que hablen de su programa y lo relacionen también con la iniciativa general. Como saben, esto nos ayudará a documentar quién está cubriendo qué y qué tipo de cobertura se ofrece en todo el estado”, dijo Joseph.

Joseph afirmó que esto garantiza que cada organización tenga temas similares al hablar sobre la iniciativa.

La iniciativa de Healing Illinois inició en el 2021. Esto es posible gracias al Departamento de Servicios Humanos de Illinois y la Fundación Field.

Cerca de 200 organizaciones recibieron fondos para el ciclo 2025/2026. Algunas organizaciones locales incluyen Side Street Studio Arts en Elgin, Rock Valley College y Hope Haven en Freeport. Esta es la lista completa.

Traducido del inglés por Carlos Loera.

Revisado por Yaritza Salgado.