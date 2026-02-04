El distrito escolar 427 de Sycamore contrata una nueva superintendente

Read in English

El distrito escolar comunitario 427 de Sycamore ha contratado una nueva superintendente. La Dra. Kristen Campbell asumirá el cargo en marzo.

Actualmente es la superintendente adjunta de las escuelas secundarias en el distrito 308 de Oswego.

Campbell es exprofesora y exdirectora de escuela, ella comenzó su carrera como profesora de inglés en una escuela secundaria.

El distrito de Sycamore ha intentado cubrir el puesto desde que susuperintendente anterior, Steve Wilder, se desvinculó repentinamente del distrito pocas semanas antes del comienzo de este año escolar.

Sycamore atiende a alrededor de 3600 estudiantes. Este no ha sido el único distrito que ha estado buscando un nuevo superintendente.

Algunos de los distritos escolares más grandes del norte de Illinois, incluyendo los de DeKalb y Rockford también acaban de contratar nuevos superintendentes, y el distrito Central 301 cerca de Elgin, está entrevistando candidatos.

Traducido del inglés por Carlos Loera.

Revisado por Yaritza Salgado.