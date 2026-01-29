Un mapa interactivo muestra dónde los niños del condado de Winnebago pueden enfrentarse a mayores dificultades

Read in English

El Instrumento de Desarrollo Temprano (EDI, por sus siglas en inglés) es una herramienta para medir cómo una comunidad prepara a la infancia para la escuela y en qué áreas la juventud puede enfrentar mayores dificultades.

El condado de Winnebago es uno de los pocos lugares en Estados Unidos que lo utiliza. Alignment Rockford recopila los datos del EDI cada tres años y recientemente publicó la última versión en forma de mapa interactivo.

El EDI evalúa a los niños de preescolar en cinco áreas: salud física, madurez emocional, competencia social, habilidades lingüísticas y cognitivas, y comunicación y conocimientos generales.

"Los datos nos indican cómo van los niños en estas áreas, sea en grupo por vecindad o por distrito censal, si van por buen camino, si están en riesgo o si son vulnerables", explico Emily Klonicki, directora ejecutiva. "Pero lo que este conjunto de herramientas nos enseña como una comunidad es: ¿cuál es su punto de comienzo?"

Ahora que los datos están disponibles, ella dice que los están compartiendo con escuelas y organizaciones que pueden ayudar.

"¿Cuáles son las áreas en las que creemos que podemos redoblar esfuerzos en aquellas cosas que estaban funcionando bien e intentar impulsarlas y expandirlas, o en qué áreas necesitamos analizar si falta algo en estos vecindarios?"

Esta es la tercera ola de datos desde que comenzaron en 2019, así que el mapa muestra cómo estas vulnerabilidades han cambiado tras el tiempo en los vecindarios del condado de Winnebago.

"Este mapa contiene mucho color azul oscuro, lo cual significa una disminución estadísticamente significativa de las vulnerabilidades", dijo la directora. "También hay un número mucho mayor de vecindarios que experimentaron un aumento estadísticamente significativo en las vulnerabilidades, que parecen concentrarse en diferentes partes de la comunidad. Así que, eso es algo que también tenemos que analizar".

El mapa interactivo también incluye otros datos. Contiene información sobre temas como la violencia doméstica y los ingresos familiares. Se puede utilizar para explorar dónde se concentran los recursos comunitarios, como supermercados, parques y hospitales en el condado.

El mapa permite a los usuarios superponer múltiples conjuntos de datos para obtener una perspectiva más completa. Klonicki afirma que un ejemplo que se destacó fue cuando combinaron el EDI con datos del Índice Nacional de Equidad Vecinal. Esto les permitió ver cuáles vecindarios tenían un rendimiento superior o inferior en comparación con las barreras percibidas a las que se enfrentaban.

"Tenemos cinco vecindarios que han tenido resultados excepcionales en comparación con los problemas sociales y económicos de su comunidad. Por lo tanto, necesitamos analizar la situación y preguntarnos, ¿qué es lo que no sabemos?"

Klonicki dice que considera que el programa ha sido un éxito porque ha servido de base para varias nuevas iniciativas en todo el condado, incluida Winning Start Winnebago, que ayuda a conectar a las nuevas familias con servicios de apoyo durante el embarazo y recursos de visitas a domicilio.

Afirma que han puesto en marcha iniciativas por un valor de cerca de un millón de dólares desde que comenzó la iniciativa del EDI.

El mapa más reciente del Instrumento de Desarrollo Temprano se encuentra en el sitio web de Alignment Rockford.

Traducido por Carlos Loera