La Rockford Education Association toma el primer paso legal para autorizar una huelga

La Rockford Education Association (REA, por sus siglas en inglés) votó durante el fin de semana para autorizar una huelga. Según un comunicado de Illinois Education Association, la votación ocurrió duranta una junta donde todos los miembros estuvieron presentes. El voto le da al equipo de negociación de la REA la autoridad para convocar una huelga.



Para irse a huelga legalmente, la REA también necesitaría dar un aviso de intención de huelga diez días antes a las Escuelas Públicas del Distrito 205 de Rockford, el superintendente regional y la Junta de Relaciones Laborales Educativas de Illinois.

La REA ha estado negociando con el distrito desde febrero. El contrato de REA expiro en julio del año pasado. En diciembre, la REA y el distrito escolar empezaron a negociar por medio de un mediador federal . El distrito emitió su mejor y última oferta el 22 de diciembre.

Oficiales del distrito han publicado detalles de la oferta aqui.

En lo que respecta a las negociaciones:



Traducido del inglés por: Jessica Arzate

Revisado por Yaritza Salgado y Carlos Loera