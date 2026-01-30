La nueva exhibición de Aurora University muestra las luchas y la resiliencia de inmigrantes a través de grabados
Una nueva exhibición en el Schingoethe Center de Aurora University está ya abierta
La exhibición comparte el trabajo de 32 artistas gráficos de Pilsen demostrando las luchas sociales y políticasque enfrentaron los inmigrantes y el resiliente vecindario cultural que han creado.
La exhibición estará abierta hasta el 15 de mayo del 2026 y ofrecerá un evento familiar el 11 de abril. La entrada es gratis y está abierta al público. Para más información, visite aurora.edu/museum.
Traducido del inglés por: Jessica Arzate
Revisado por: Yaritza Salgado y Carlos Loera