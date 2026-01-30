© 2026 WNIJ and WNIU
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

La nueva exhibición de Aurora University muestra las luchas y la resiliencia de inmigrantes a través de grabados

Northern Public Radio | By Jay Weichun
Published January 30, 2026 at 5:02 PM CST
René Arceo
René Arceo

Read in English

Una nueva exhibición en el Schingoethe Center de Aurora University está ya abierta al público.“Mapping Territories: The Art of Exile in Pilsen” (Cartografía de territorios: El arte del exilio en Pilsen), es una exhibición mostrando diversas técnicas de grabados incluyendo linograbados, grabados al aguafuerte, grabados en madera, serigrafías y grabados a punta seca.

La exhibición comparte el trabajo de 32 artistas gráficos de Pilsen demostrando las luchas sociales y políticasque enfrentaron los inmigrantes y el resiliente vecindario cultural que han creado.

Full Interview.mp3
Rene Arceo es un artista, educador y curador de Chicago. El habló con Jay Weichun, el corresponsal comunitario de WNIJ, sobre la nueva exhibición. (Entrevista en inglés)

La exhibición estará abierta hasta el 15 de mayo del 2026 y ofrecerá un evento familiar el 11 de abril. La entrada es gratis y está abierta al público. Para más información, visite aurora.edu/museum.

Traducido del inglés por: Jessica Arzate
Revisado por: Yaritza Salgado y Carlos Loera

Jay Weichun
Jay Weichun is a correspondent with WNIJ's Community Corps.
