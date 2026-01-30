La nueva exhibición de Aurora University muestra las luchas y la resiliencia de inmigrantes a través de grabados

Read in English

Una nueva exhibición en el Schingoethe Center de Aurora University está ya abiert a al público.“Mapping Territories: The Art of Exile in Pilsen” (Cartografía de territorios: El arte del exilio en Pilsen), es una exhibición mostrando diversas técnicas de grabados incluyendo linograbados, grabados al aguafuerte, grabados en madera, serigrafías y grabados a punta seca.

La exhibición comparte el trabajo de 32 artistas gráficos de Pilsen demostrando las luchas sociales y políticasque enfrentaron los inmigrantes y el resiliente vecindario cultural que han creado.

Full Interview.mp3 Rene Arceo es un artista, educador y curador de Chicago. El habló con Jay Weichun, el corresponsal comunitario de WNIJ, sobre la nueva exhibición. (Entrevista en inglés) Listen • 12:20

La exhibición estará abierta hasta el 15 de mayo del 2026 y ofrecerá un evento familiar el 11 de abril. La entrada es gratis y está abierta al público. Para más información, visite aurora.edu/museum .

Traducido del inglés por: Jessica Arzate

Revisado por: Yaritza Salgado y Carlos Loera