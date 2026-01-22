Según una nueva investigación, está nueva práctica de conservación impulsa la presencia de especies de fauna silvestres en las tierras de cultivo

Read in English

En las zonas agrícolas, es difícil encontrar una densa cubierta forestal. Pero nuevas investigaciones demuestran que una mayor cantidad de árboles cerca de ríos y arroyos está relacionada con una mayor biodiversidad.

Investigadores de la Universidad de Illinois encontraron evidencia de una especie terrestre adicional por cada aumento del 10% en árboles y arbustos a lo largo de los cursos de agua, lo cual los cientificos denominan zonas de amortiguación de ribereñas.

Los investigadores recogieron agua de los arroyos y analizaron cualquier rastro de ADN que pudieran encontrar en las muestras. Este proceso se denomina metabarcoding de ADN ambiental, o eDNA.

"Detectamos linces que han experimentado una gran recuperación poblacional en Illinois durante las últimas décadas", dijo Eric Larson, quien dirige el laboratorio que realizó el estudio. "Detectamos murciélagos". Detectamos tortugas de caja. Creo que esos beneficios para la vida silvestre también tiene beneficios para las personas".

Los linces fueron cazados hasta casi su extinción en el Medio Oeste, pero han estado recuperando su población desde la década de 1990.

Larson afirmó que este es uno de los primeros estudios de este tipo en Estados Unidos. El metódo de muestreo puede ser tan sencillo como lanzar una cubeta atada a una cuerda desde un puente, de modo que los voluntarios o los agricultores pueden recolectar muestras para apoyar una amplia gama de investigaciones sobre conservación. Larson dijo que la ADN ambiental puede ser utilizada como una herramienta para que los terratenientes comprueben si las prácticas de conservación que están implementando, como las franjas de vegetación ribereña, están funcionando realmente en sus granjas.

Olivia Reves, autora principal del estudio, dijo que espera que la investigación conduzca a una mayor adopción de las franjas de vegetación ribereña.

"Tenemos una biodiversidad muy interesante en esta zona", dijo Reves. "Estamos haciendo todo lo posible para darles voz a estos organismos y brindarles una oportunidad de sobrevivir en este entorno".

Algunos estados exigen franjas de vegetación ribereña por ley. Minnesota es uno de ellos, junto con California y Alaska. La Ley de Zonas de Amortiguación de Minnesota exige que haya al menos 30 pies de vegetación perenne —es decir, plantas que viven durante varios años— a lo largo de los lagos, ríos y arroyos públicos para ayudar a filtrar las aguas de escorrentía y prevenir la erosión del suelo. También exige que haya por lo menos 16,5 pies de vegetación a lo largo de las cunetas públicas.

Inicialmente hubo resistencia por parte de los agricultores y los terratenientes cuando se aprobó la ley por primera vez en 2015, dijo Tom Gile, gerente de conservación de recursos de la Junta de Recursos Hídricos y del Suelo de Minnesota. Explicó que dos enmiendas a la ley han añadido cierta flexibilidad y alternativas para aquellos lugares donde una zona de amortiguación no tiene sentido en el paisaje.

La aplicación de la ley corre a cargo de los distritos locales de conservación de suelos y agua, que según Gile también están trabajando para ayudar a los agricultores a que sus tierras cumplan con la ley.

“No existían investigaciones ni encuestas de buena calidad para evaluar dónde había y dónde no había zonas de amortiguación en el paisaje antes de que implementáramos los mecanismos de información que pusimos en marcha”, dijo Gile. "A día de hoy, cumplimos con la ley en más del 99% de los casos".

Gile afirmó que, por lo general, en las zonas del estado donde existen zonas de protección, el agua suele ser más limpia y hay más vida silvestre. Pero dijo que puede ser difícil saber qué parte de ese efecto se debe a los propios amortiguadores.

"Esto aporta al mantenimiento general y operaciones de nuestros sistemas de drenaje en el estado", explicó Gile. "En algunos paisajes, ayuda a evitar que se acumule tanto sedimento, que es la razón principal por la que se necesita realizar mantenimiento en los sistemas de drenaje, y en general, puede proporcionar un poco de hábitat adicional a lo largo de esos corredores".

Este artículo fue producida en asociación con Harvest Public Media, una colaboración de salas de redacción de medios públicos en el Medio Oestey las Grandes Llanuras. Informa sobre los sistemas alimentarios, la agricultura y las cuestiones rurales.

Traducido por Carlos Loera