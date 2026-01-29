Noticias de Freeport: Recaudación de fondos del refugio de animales, nuevos fondos para mejoras en los sistemas de agua y alcantarillado y crisis financiero para el programa Medicaid de Illinois

Read in English

LA JUNTA ESCOLAR DE PECATONICA VOTA EN CONTRA DE LA CONTINUIDAD DE UNA PROFESORA POR EL USO DE PRONOMBRES

La junta directiva del Distrito Escolar Comunitario de Pecatonica votó en contra de la permanencia de una profesora de música de primaria después de que esta informara a sus alumnos que utilizaba pronombres no tradicionales.

La profesora, Lee Ross, había sido contratada inicialmente con un contrato temporal, ya que la Escuela Primaria de Pecatonica no contaba con un profesor de música a tiempo completo desde agosto. Sin embargo, tras una publicación en Facebook que criticaba la identidad no binaria de la profesora y el uso de pronombres neutros, la junta escolar votó 6 a 1 en contra de contratar a Ross de forma permanente.

Tras la votación, el distrito emitió un comunicado en el que calificaba a Ross como una "educadora musical cualificada y con experiencia", pero añadía que todas las aulas deben centrarse en una enseñanza apropiada para la edad de los alumnos.

UNA EMPLEADA DE LENA-WINSLOW HA SIDO ACUSADA DE OBSCENIDAD.

Una mujer de Lena, que trabajaba como trabajadora social escolar, ha sido acusada de un cargo de obscenidad y cuatro cargos de alteración del orden público, a raíz de una investigación realizada por el Departamento de Policía de Lena.

Morgan Stamm, quien figuraba en el sitio web del Distrito Escolar de Lena-Winslow como trabajadora social para estudiantes de preescolar a octavo grado, fue acusada formalmente el 22 de enero de cinco delitos menores y comparecerá ante el juez por primera vez el 26 de febrero. No se han divulgado otros detalles por el momento, ya que, según el Departamento de Policía de Lena, el caso involucra a menores de edad.

LAS ESCUELAS DE FREEPORT DAN LA BIENVENIDA A SU NUEVA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

A partir del 5 de enero, el Distrito Escolar de Freeport cuenta con una nueva subdirectora de recursos humanos. La Dra. Kendra Asbury asume el cargo en reemplazo de Susan Fumo, quien ahora se desempeñará como subdirectora de currículo e instrucción.

Asbury llega al Distrito Escolar de Freeport con 6 años y medio de experiencia en un puesto similar en la Escuela Secundaria Hononegah en Rockton.Antes de su carrera administrativa, Asbury fue profesora de lengua y literatura inglesa y asesora pedagógica.

HCC ANUNCIA LA LISTA DE ALUMNOS DESTACADOS PARA EL SEMESTRE DE OTOÑO DE 2025

Highland Community College ha publicado su lista de honor del decano para el semestre de otoño de 2025. La lista está compuesta por estudiantes que obtuvieron un promedio de calificaciones (GPA) de 3.25 o superior durante el semestre, y se divide en tres categorías: "Mención Honorífica" para estudiantes con un GPA de 3.25 a 3.49, "Alta Distinción" para estudiantes con un GPA de 3.5 a 3.99, y "Máxima Distinción" para estudiantes con un GPA perfecto de 4.0 durante el semestre.

En total, alrededor de 300 estudiantes obtuvieron un lugar en la lista.

Para consultar la lista completa de estudiantes, incluyendo sus ciudades de origen, visite https://high-land.edu/news/highland-fall-2025-deans-list/

UN HOMBRE DE LA ZONA HA SIDO NOMBRADO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE FERIAS AGRÍCOLAS DE ILLINOIS.

El presidente de la junta directiva de la Feria del Condado de Stephenson ha sido nombrado presidente de la Asociación de Ferias Agrícolas de Illinois.

Gary Mielke, de Ridott, aportará su experiencia en la organización de la Feria del Condado de Stephenson para contribuir al éxito de otras ferias en sus respectivas comunidades en todo el estado.

La Feria del Condado de Stephenson se celebra anualmente desde 1854, lo que la convierte en una de las ferias de condado más antiguas de Illinois.

LA OFICINA AGRÍCOLA DEL CONDADO DE STEPHENSON REALIZA UNA RECAUDACIÓN DE FONDOS CON COMIDAS CONGELADAS

La Oficina Agrícola del Condado de Stephenson está organizando una venta de comidas congeladas para recaudar fondos en beneficio del programa de Educación Agrícola en las Aulas del Condado de Stephenson.

Por $60, puede adquirir un paquete de comidas para dos personas que incluye chile blanco de pollo, lomo de cerdo asado, guiso de pollo con galletas, guiso de pollo con brócoli y arroz, y pastel de carne. Los paquetes de comidas para cinco o seis personas cuestan $125.

Para encargar sus comidas congeladas, llame a la Oficina Agrícola del Condado de Stephenson antes del 20 de febrero. La entrega de los pedidos se realizará el 11 de marzo entre las 5 y las 6 p.m. Su número de teléfono es (815) 232-3186.

ILLINOIS TIENE PREVISTO RETENER 500 MILLONES DE DÓLARES EN GASTOS.

Ante la incertidumbre sobre la financiación federal, el estado de Illinois planea retener 500 millones de dólares en gastos para el año fiscal. Esta cantidad representa menos del 1% del presupuesto estatal, pero principalmente conllevará la congelación de contrataciones en ciertas agencias y detendrá la asignación de 29,5 millones de dólares para la educación superior que ya estaban reservados en el presupuesto.

La oficina del gobernador Pritzker declaró que esta medida responde directamente a la aprobación y promulgación de la Ley HR 1, más conocida como la Ley Integral de Reforma. Según la oficina del gobernador, la Ley HR 1 introduce cambios significativos en las políticas fiscales, la cobertura de atención médica y la distribución de fondos federales a los estados; el impacto de estos cambios en los estados aún está por verse.

El gobernador Pritzker presentará su discurso sobre el presupuesto el 18 de febrero, donde muchos esperan obtener claridad y orientación sobre el futuro de las finanzas del estado.

EL PROGRAMA MEDICAID DE ILLINOIS SE ENFRENTA A UNA INMINENTE CRISIS DE FINANCIACIÓN.

Otra consecuencia del proyecto de ley integral para los ciudadanos de Illinois afectará al sistema de Medicaid. Debido a los cambios en la distribución de fondos a los estados, los legisladores en Springfield están buscando urgentemente maneras de garantizar la viabilidad de Medicaid en Illinois en el futuro previsible.

Según el Departamento de Atención Médica y Servicios Familiares, Illinois gastó 33.700 millones de dólares en Medicaid en el año fiscal 2025, de los cuales el 62%, o 20.900 millones de dólares, provinieron de fondos federales.

Sin embargo, con los nuevos cambios, Illinois podría perder entre 3.300 y 5.300 millones de dólares anuales en financiación de Medicaid para el año fiscal 2033.

Estos cambios no entrarán en vigor hasta dentro de un año, lo que da tiempo a los legisladores de Illinois para encontrar nuevas opciones de financiación o reformar completamente el programa.

LA CRUZ ROJA AMERICANA HACE UN LLAMAMIENTO A LOS DONANTES ANTE LA GRAVE ESCASEZ.

Debido al aumento de la actividad gripal y a las condiciones climáticas invernales extremas, la Cruz Roja Americana informa de una grave escasez de sangre para transfusiones en los hospitales.

Para ayudar a solucionar este problema y garantizar que los pacientes reciban tratamiento a tiempo, la Cruz Roja Americana solicita a los donantes que donen un poco más este invierno. En particular, las plaquetas y los grupos sanguíneos O, A negativo y B negativo son muy necesarios.

Para programar una cita para donar sangre, visite RedCrossBlood.org.

OSF HEALTHCARE NOMBRA NUEVO PRESIDENTE

OSF HealthCare ha nombrado a la Hermana M. Mikela Meidl como la nueva presidenta del sistema de atención médica con sede en Peoria.

La Hermana Meidl se desempeñaba anteriormente como vicepresidenta ejecutiva y directora de pastoral de la compañía de atención médica católica. Reemplaza a Michelle Conger, quien asumirá su nuevo cargo como directora ejecutiva en abril.

OSF HealthCare opera numerosas instalaciones y hospitales en nuestra región.

SORENSEN ANUNCIA 33 MILLONES DE DÓLARES PARA MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO.

El congresista Eric Sorensen ha anunciado la asignación de 33 millones de dólares en fondos federales para la mejora de la infraestructura de agua y alcantarillado en el distrito 17 de Illinois.

Cuatro millones de dólares de esta asignación se destinarán a la ciudad de Freeport, ytres millones de dólares a German Valley para la reconstrucción de su sistema de tratamiento de aguas residuales.

Sorensen solicitó los fondos a través del programa de Financiación de Proyectos Comunitarios, supervisado por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Los fondos fueron aprobados por la Cámara, pero aún no han sido sometidos a votación en el Senado.

UNA NUEVA LEY DE ILLINOIS PERMITE ELIMINAR LOS ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS NO VIOLENTOS DESPUÉS DE 3 AÑOS.

Una nueva ley en Illinois sellará automáticamente las condenas por delitos no violentos de los delincuentes en el estado 3 años después de que cumplan su condena.

La Ley de Antecedentes Limpios, que entrará en vigor en 2029, fue firmada por el gobernador Pritzker y no elimina los antecedentes penales de un delincuente, sino que simplemente impide que los delitos no violentos aparezcan en las verificaciones de antecedentes.

Los defensores de la ley afirman que ayudará a las personas rehabilitadas a obtener préstamos y empleos con mayor facilidad, así como a comprar o alquilar una vivienda.

La Ley de Antecedentes Limpios no se aplica a los delitos violentos. Cualquier persona condenada por un delito violento debe continuar con el proceso actual de apelar directamente ante un juez.

LA BIBLIOTECA DE LA IMAGINACIÓN DE DOLLY PARTON LLEGA AL NOROESTE DE ILLINOIS.

La icónica cantante de música country Dolly Parton lanzó su programa Imagination Library en 1995, y ahora ha llegado al noroeste de Illinois.

United Way del noroeste de Illinois se ha asociado con personas y empresas locales para garantizar que todos los niños de los condados de Jo Daviess, Carroll y Stephenson puedan inscribirse para recibir un libro gratuito, adecuado para su edad, que se les enviará a su domicilio cada mes, desde su nacimiento hasta su quinto cumpleaños.

Dolly Parton creó Imagination Library para honrar a su padre, que era analfabeto. Desde su creación, el programa ha regalado más de 200 millones de libros en todo el mundo. Para inscribirse, visite imaginationlibrary.com.

PARTICIPA EN LA 42ª OBSERVACIÓN ANUAL DEL ÁGUILA CALVA.

Cada año, hasta 2500 águilas calvas se instalan en la zona alta del río Mississippidurante el invierno. El sábado 31 de enero, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos organiza la 42ª Observación Anual de Águilas Calvas en Fultonpara ver de cerca estas increíbles aves.

De 8:30 a 14:30, los residentes pueden observar estas majestuosas aves rapaces desde la esclusa 13, a orillas del río. Si desea una visita guiada, puede dirigirse al campus de Clinton del Eastern Iowa Community College, al otro lado del río.Allí, de 9:00 a 14:00, voluntarios presentarán exposiciones y programas educativos que incluyen charlas, videos, relatos y aves rapaces vivas.

Todas las actividades son gratuitas.

PARA FINALIZAR

Antes de finalizar el podcast de esta semana, queremos agradecer a nuestros enlaces comunitarios y reporteros por proporcionar contenido fundamental para nuestro programa, a nuestros socios de WNIJ en DeKalb por ayudar a difundir Freepod a una comunidad más amplia, y al departamento de Comunicación de Masas de Highland Community College por producir este podcast.

Como siempre, sígannos en Facebook, suscríbanse en la plataforma de podcasts de su preferencia y compartan con sus amigos. Si desean hacer una donación deducible de impuestos para apoyar el contenido de noticias locales, visiten nuestro sitio web en www.freepod.org.

Esto ha sido Freepod. Gracias por escuchar.

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros.