Noticias de Freeport: El nuevo plan estratégico, demolición en Galena y la Exhibición Anual de Arte con Jurado de Highland

La Ciudad de Freeport publica su plan estratégico

La ciudad de Freeport ha publicado un marco estratégico actualizado para 2026 a 2028. El documento sirve como un esquema de prioridades y metas para la ciudad, mientras avanza hacia una declaración de visión para 2040.

El nuevo marco se basa en planes estratégicos anteriores y destaca áreas prioritarias para el liderazgo de la ciudad. Entre esas prioridades se incluyen una comunidad segura e inclusiva, vecindarios y vivienda, infraestructura confiable y sólida, desarrollo económico y uso del suelo, y una experiencia vibrante de artes y cultura.

Los detalles del plan incluyen adoptar un enfoque de tres frentes para la seguridad pública, utilizando oficiales de servicio comunitario, trabajadores sociales y la aplicación tradicional de la ley. Los líderes de la ciudad también quieren continuar el programa Re-Fresh Freeport, que se enfoca en combatir el deterioro urbano en la ciudad.

Para ver el informe completo, visita bit.ly/FreeportSP.

El Freeport Park Disctict recebe una subvencion del IDNR

El Freeport Park District recibió una subvención de medio millón de dólares por parte del Departamento de Recursos Naturales de Illinois para mejorar las características de Krape Park.

Como parte del programa Open Space Land Acquisition and Development, el distrito de parques usará los $582,445 para impulsar proyectos como mejorar la accesibilidad conforme a la ADA en el parque, dos nuevos juegos infantiles y mejoras de infraestructura como iluminación y señalización.

Se anticipa que el trabajo en estos proyectos comience este verano, con la meta de concluir en diciembre de 2027.

HCC recibe una subvención para capacitar a futuros educadores

Highland Community College ganó una subvención para ayudar a reclutar y apoyar a futuros educadores. La subvención, titulada Disadvantaged Male Teacher Initiative, dará al colegio $30,000 para ayudar a identificar y apoyar a personas diversas, conectadas con la comunidad, que aspiren a convertirse en maestros.

La subvención es proporcionada por Grow Your Own-Illinois, pero financiada por la Illinois Board of Higher Education.

La Decana de Humanidades, Ciencias Sociales y Bellas Artes de Highland, Rae Schupbach-Roe, y la instructora de psicología educativa, la Dra. Narjis Hyder, encabezaron el proceso de solicitud.

El colegio dice que esta subvención se alinea con su compromiso más amplio con la equidad, el acceso y el desarrollo de la fuerza laboral.

Darin Stykel recibe el premio Community Impact

Darin Stykel, de Fehr-Graham, recibió recientemente el premio Community Impact por parte del City Manager de Freeport, Rob Boyer.

Stykel ha servido como consultor y gerente de proyecto en muchos proyectos de mejora de la ciudad durante los últimos años, incluyendo iniciativas de agua potable más limpia y proyectos de reparación de calles.

Felicidades, Darin.

Galena aprueba la demolición de una estación de policía histórica para construir una rampa de estacionamiento

Como cualquier persona que haya comprado en la calle principal de Galena puede decirte, el estacionamiento es muy limitado en esa ciudad histórica. Y a la luz de este problema, la ciudad de Galena ahora ha aprobado la demolición de su histórica estación de policía para dar paso a una rampa de estacionamiento.

El edificio, ubicado en 312 N. Main St., fue construido en la década de 1910 y requeriría casi $3 millones en reparaciones y mejoras para seguir en uso. En su lugar, la ciudad y funcionarios del condado de Jo Daviess están trabajando en un acuerdo para financiar los $2.3 millones necesarios para convertir el terreno en un estacionamiento de varios niveles con 50 espacios.

El Administrador de la Ciudad de Galena, Matt Oldenburg, dice que la ciudad actualmente tiene poco más de 200 espacios de estacionamiento en Main Street, por lo que la adición de otros 50 es significativa.

El proyecto fue rechazado por la Historic Preservation Commission de la ciudad; sin embargo, los funcionarios de Galena aún planean seguir con el cambio, estimando de uno a dos años para ver la obra concluida.

Crime Stoppers pide ayuda para resolver robos en unidades de almacenamiento

Stateline Area Crime Stoppers está pidiendo tu ayuda para resolver una serie de robos que ocurrieron en Rock City durante las primeras horas de la mañana del 12 de enero.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Stephenson, un sospechoso o sospechosos no identificados cortaron los candados de cinco unidades de almacenamiento y entraron a esas unidades. Actualmente no hay información disponible sobre qué pudo o no pudo haberse robado.

La instalación en cuestión sí contaba con cámaras de seguridad, y la oficina del Sheriff ha proporcionado imágenes fijas tanto de una Jeep Grand Cherokee como de al menos un sospechoso enmascarado involucrado en el delito.

Para ver esas imágenes o para enviar cualquier información que pueda ser útil en la investigación, visitahttp://www.statelineareacrimestoppers.com/.

Cambios a las reglas de SNAP comienzan el 1 de Febrero

A partir del 1 de febrero, entran en vigor nuevas reglas para las personas que utilizan beneficios del Supplemental Nutrition Assistance Program, o SNAP.

Las nuevas reglas exigen que los adultos aptos para trabajar sin dependientes trabajen, hagan voluntariado o se capaciten durante 80 horas al mes para recibir beneficios. También amplían el rango de edad de las personas sujetas a las reglas. Anteriormente, las personas de 55 años o más estaban exentas. Bajo las nuevas reglas, las personas deben tener más de 64 años para estar exentas.

El Illinois Department of Human Services anima a cualquier persona que actualmente reciba beneficios de SNAP a actualizar su perfil en el sitio web de IDHS y usar la herramienta de evaluación en línea del departamento para verificar su elegibilidad bajo la nueva ley. Enlace a la herramienta:https://aberp.illinois.gov/screener/ABAWD?lang=EN.

Se extiende la fecha limite de inscripción a planes de seguro médico

Los residentes de Illinois que aún están buscando cobertura de seguro médico ahora tienen más tiempo para elegir un plan.

Funcionarios de Get Covered Illinois, el mercado estatal de seguros médicos, han extendido la fecha límite de inscripción hasta el 31 de enero para cualquier persona que busque que su cobertura comience el 1 de febrero.

Debido a la expiración de subsidios federales, expertos esperan que las primas de los planes de la Affordable Care Act aumenten drásticamente en 2026. Aunque la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó recientemente un proyecto de ley que extendería esos subsidios, el proyecto aún no ha sido votado por el Senado ni firmado por el Presidente.

Para aprender más o inscribirte en una cobertura, visita GetCoveredIllinois.gov.

El USDA reporta una brecha creciente entre los costos de producción y el precio recibido por los cultivos en EE. UU

El USDA ha publicado un informe que muestra que, aunque los agricultores de cultivos en Illinois están pagando más por producir, no están viendo un aumento equivalente en sus ganancias por ventas.

Según datos recopilados mediante encuestas a productores, el índice de precios ha ido disminuyendo de manera constante durante hasta tres años. Pero expertos advierten que no hay que dar la alarma demasiado rápido. Según Nick Paulson, economista agrícola de la University of Illinois, parte de la preocupación con el índice de precios se compensa cuando consideras que el índice actual se está comparando con el índice de 2011, un periodo inusualmente rentable.

Así que, aunque Paulson reconoce que el nivel de estrés financiero para los agricultores es real, también es importante verlo en un contexto más amplio.

Paulson alienta a los agricultores a enfocarse en la eficiencia de los insumos, señalando específicamente que, a medida que productos como el fertilizante se vuelven más caros, revisar con más detalle las tasas de aplicación puede ayudar a sobrellevar la situación y compensar parte de la pérdida.

Highland está aceptando propuestas para la exhibición de arte con jurado

Highland Community College ha lanzado la convocatoria para inscripciones a su 55.ª Exhibición Anual de Arte con Jurado del Distrito. La exhibición está abierta a cualquier persona de 18 años o más que viva en el distrito de Highland o que actualmente asista al colegio.

Las obras originales pueden ser bidimensionales o tridimensionales, deben haberse completado en los últimos dos años y no haber sido exhibidas previamente en la galería de Highland.

La fecha límite para inscripciones es el 28 de enero, con la recepción de apertura y la ceremonia de premios el 11 de febrero. Para más información sobre el concurso, visitahttps://highland.edu/finearts/highland-gallery/juriedart/.

Recaudacion de fondos de SHOWTIME en Cannova’s

Showtime 46 se está preparando en Freeport High School, y tú puedes apoyar a los estudiantes mientras comes algo rico en Cannova’s.

La Banda de Jazz de FHS se presentará en Cannova’s el 9 de febrero a las 5 p. m., con una rifa que se llevará a cabo arriba al mismo tiempo.

Los ingresos ayudarán al grupo Showtime de FHS a cubrir los gastos de viajar a Tennessee para presentarse. Para reservar una mesa, llama a Cannova’s al 815-233-0032.

Ya están abiertas las inscripciones para los bailes del Park District

Es esa época del año en la que el Freeport Park District se prepara para organizar un par de bailes especiales para niñas y niños junto con sus padres o adultos significativos.

El Candyland Ball, que es un baile anual para niñas de 13 años o menos que asisten con su papá o un adulto significativo, se llevará a cabo el 13 de febrero de 6 a 8:30 p. m. En el Masonic Event Center. Mientras que el Mom and Me Masquerade les da a los niños de 13 años o menos la oportunidad de pasar una noche especial con sus mamás, ese evento será el 27 de febrero.

Se requiere inscripción previa para ambos eventos y costará $16 para residentes y $17 para no residentes. Puedes registrarte para el Candyland Ball antes del 11 de febrero o para el Mom and Me Masquerade antes del 25 de febrero siguiendo este enlace:https://bit.ly/candylandballmomandmemasquerade.

Ciencia sensorial para niños en Severson Dells

Severson Dells Nature Center organiza Sensory Science el 7 de febrero, de 10 a. m. a 2 p. m. El evento permite que las niñas y los niños toquen, huelan y escuchen la naturaleza que nos rodea.

El evento es gratis y no se requiere inscripción previa.

Este evento es parte de la programación continua de Science Saturdays de Severson Dells, que ofrece cada mes una oportunidad diferente para que las niñas y los niños exploren el mundo científico con actividades prácticas y participativas.

Comienza el Great Backyard Bird Count

Se invita a residentes del área a participar en el Great Backyard Bird Count de este año el 14 de febrero, a partir de la 1 p. m., en el Krape Park Community Building.

El evento anual comenzó en 1998 y se ha convertido en una de las oportunidades de ciencia ciudadana más grandes disponibles para el conteo de aves.

No se requiere inscripción, pero el patrocinador local de este evento, la Northwest Illinois Bird and Nature Alliance, sí pide que les escribas con anticipación, para que puedan enviar un aviso en caso de cancelación. nwilbirdnaturealliance@gmail.com

El Poeta Laureado de Illinois se presentará en Galena

Galena LitFest está recibiendo al Poeta Laureado de Illinois para una noche especial de poesía y conversación.

El 29 de enero, de 6 a 8 p. m., residentes podrán escuchar a Mark Turcotte, quien fue nombrado el 6.º Poeta Laureado de Illinois en julio. Turcotte ha publicado múltiples libros, además de aparecer en revistas literarias y antologías, y también se desempeña como Senior Lecturer y Distinguished-Writer-in-Residence en DePaul University.

La presentación de Turcotte se llevará a cabo en la histórica Hess House en Galena, pero también estará disponible por Zoom.

Puedes encontrar el registro para esa presentación virtual aquí:https://www.eventbrite.com/e/galena-litfest-the-work-of-poetry-with-il-poet-laureate-mark-turcotte-tickets-1964572347777?aff=oddtdtcreator.

Nueva oficina de salud mental en Mt. Carrol

Se abrirá una nueva opción de salud mental en Mt. Carroll.

La Mt. Carroll Chamber of Commerce organizará un corte de listón y jornada de puertas abiertas para las nuevas oficinas de Kinder Mind, un proveedor de salud mental a nivel nacional, el 31 de enero a las 10 a. m.

Las oficinas están ubicadas en 811 South Clay Street en Mt. Carroll y ofrecen servicios de consejería tanto en persona como de manera virtual.

U of I Extension Ofrece un programa gratuito sobre autocuidado para cuidadores en el Condado de Ogle

La oficina de University of Illinois Extension realizará un taller gratuito para que cuidadores locales hablen sobre los retos que enfrentan y reciban formas prácticas de evitar el agotamiento y cuidarse mejor en el proceso.

La Educadora de Vida Familiar, Kara Schweitzer, dirigirá el programa, que se llevará a cabo el 28 de enero a las 10 a. m. En el Rock River Center en Oregon.

Las y los cuidadores brindan una amplia gama de apoyo, mientras que muchas personas no tienen capacitación formal. Puede ser una tarea significativa y gratificante, pero también puede traer mucho estrés y emociones difíciles. Con este programa, la oficina de extensión espera ofrecer ayuda real a quienes dan tanto para ayudar a otras personas.

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros