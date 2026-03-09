El Ayuntamiento de Elgin presentó recientemente una propuesta que prohibiría las bolsas de plástico de un solo uso en las principales tiendas comerciales

Según la ordenanza propuesta, a las tiendas comerciales que cumplan los requisitos se les prohibiría ofrecer bolsas de plástico de un solo uso a los clientes en el momento de pagar.

En cambio, las tiendas comerciales ofrecerían bolsas de papel reciclado por una tarifa de 10 centavos por bolsa.

Los clientes también podrían usar sus propias bolsas reusables.

La ordenanza propuesta espera su completa consideración en la reunión del Ayuntamiento de Elgin del 11 de marzo.

