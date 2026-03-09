© 2026 WNIJ and WNIU
Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

El Ayuntamiento de Elgin presentó recientemente una propuesta que prohibiría las bolsas de plástico de un solo uso en las principales tiendas comerciales

Northern Public Radio
Published March 9, 2026 at 3:00 PM CDT
cocoparisienne
/
Pixabay

Según la ordenanza propuesta, a las tiendas comerciales que cumplan los requisitos se les prohibiría ofrecer bolsas de plástico de un solo uso a los clientes en el momento de pagar.

En cambio, las tiendas comerciales ofrecerían bolsas de papel reciclado por una tarifa de 10 centavos por bolsa.

Los clientes también podrían usar sus propias bolsas reusables.

La ordenanza propuesta espera su completa consideración en la reunión del Ayuntamiento de Elgin del 11 de marzo.

Traducido del inglés por Carlos Loera.