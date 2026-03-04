Un hombre de DeKalb acusado de asesinato en la muerte de un bebé

Read in English

Un hombre de DeKalb ha sido acusado de asesinato en primer grado después de que un bebé que llevó a la sala de emergencias del Northwestern Kishwaukee Community Hospital el lunes 23 de febrero muriera más tarde a causa de heridas graves.

El Departamento de Policía de DeKalb dijo que Dominic G. Larson había llevado a su hijo biológico, de cinco meses, a la sala de emergencias esa misma tarde con heridas faciales que ponían en peligro su vida.

Los agentes del sheriff del condado de DeKalb afirmaron que Larson parecía estar ebrio. Cuando los oficiales le ordenaron que se quedara y respondiera preguntas, intentó alejarse y tuvieron que sujetarlo físicamente. Fue esposado y puesto bajo custodia por los agentes.

El bebé fue trasladado en aeronave al Loyola Medical Center en Maywood para recibir un tratamiento más avanzado. El martes 24 de febrero, el personal del hospital notificó a la policía que, debido a la gravedad de las heridas, incluida una fractura de cráneo y hemorragias cerrebrales, era improbable que el bebé sobreviviera. El bebé fue conectado a soporte vital y murió más tarde ese mismo día.

Tras una investigación, la Fiscalía del Estado del Condado de DeKalb aprobó el martes 24 de febrero los cargos contra Larson, incluidos asesinato en primer grado, agresión agravada y conducta imprudente, todos delitos graves, y poner en peligro la vida y la salud de un niño, un delito menor.

La policía pidió a cualquier persona que haya presenciado el incidente o tenga alguna información relacionada con el caso que se comunique con el departamento.

Traducido del inglés por Carlos Loera.