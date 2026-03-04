Illinois cultivó más soya que cualquier otro estado en 2025

Read in English

Illinois fue el mayor productor de soya en Estados Unidos en 2025. Esto es medio de crecientes costos de insumos y a pesar de las condiciones históricas de sequía en el estado.

Los productores de soya cultivaron 638 millones de bushels de soya el año pasado. Un bushel pesa 60 libras.

La producción ha crecido de forma constante durante los últimos 10 años. Ryan Frieders, director del Distrito 1 de la Illinois Soybean Association, dijo que los agricultores del Medio Oeste están afortunados de contar con tierras productivas y un clima bastante bueno en general.

"Los agricultores tienen un sentido de orgullo en las cosas que cultivan", dijo. "Cuando ponen mucho esfuerzo, sudor y lágrimas y al final obtienen un buen producto, es algo que cultiva el orgullo".

Frieder también es un agricultor de soya.

Las relaciones comerciales con otros países fueron tensas el año pasado, pero Frieder espera que EE. UU continué negociando nuevos acuerdos comerciales.

Dijo que, con el aumento de los costos de los insumos, es más importante que nunca que los agricultores sean conscientes de cómo utilizan los recursos sin comprometer los rendimientos.

"La soya en general es muy importante, no sólo para Illinois, sino también para la economía de Estados Unidos", dijo. "La soya es el mayor producto de exportación agrícola del país".

Illinois rompió récords en 2024 cuando produjo 688 millones de fanegas de soya.

Traducido del inglés por Carlos Loera.