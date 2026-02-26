La policia arrestó a varios estudiantes de Aurora durante una huelga para protestar contra ICE. Días después, los estudiantes organizaron otra

Leer original en inglés

Durante las últimas semanas, estudiantes en las escuelas en todo el país han organizado huelgas para protestar las acciones de ICE. Los estudiantes en Aurora han organizado múltiples huelgas recientemente incluida una el lunes 9 de febrero en la que la policía arrestó a varios estudiantes. El viernes 13 de febrero, varios estudiantes de las escuelas secundarias West y East Aurora salieron a huelga nuevamente. Peter Medlin, reportero de educación de WNIJ, estuvo presente.

Jenna Dooley (JD), directora de noticias de WNIJ: Antes de que hablemos sobre estos incidentes, ¿puedes hablar un poco sobre la primera huelga donde algunos estudiantes fueron arrestados? ¿Qué pasó?

Peter Medlin (PM), reportero de educación de WNIJ: Ese lunes, 9 de febrero, los estudiantes de ambas escuelas secundarias West Aurora y East Aurora salieron a huelga y caminaron hacia el centro de la ciudad. En el proceso, la policía dice que algunos estudiantes estaban bloqueando el tráfico y lanzando piedras y botellas de agua a los carros de policía. Durante esa situación, hay un video que muestra como un oficial de policía corre y derriba a un estudiante de 15 años quien estaba parado en la banqueta. Después de eso, otro estudiante se acerca rápidamente y golpea a uno de los oficiales.

Fui a una reunión la noche del 12 de febrero. Melissa Mendoza con Aurora Mutual Aid acababa de reunirse con las familias de los estudiantes detenidos y dijo que el estudiante fue derribado sin una buena razón.

"Sus declaraciones son: 'Yo estaba caminando; pensé que [el policía] le estaba gritando a alguien más, así que seguí caminando, y luego me derribo'", comentó Mendoza.

Informe policial

Mendoza dijo que los estudiantes necesitarán terapia física. Organizaciones comunitarias y algunos políticos locales están exigiendo que se retiren los cargos. Varios de los estudiantes enfrentan cargos, y la Fiscal del Estado del Condado de Kane anuncio que habrá una investigación independiente de las acusaciones del "uso excesivo de fuerza".

(JD): Hoy, 13 de febrero, hubo otra huelga. ¿Cómo fue?

(PM): Muy diferente. Esta vez, hubo mucha preparación, especialmente por parte de los padres locales. Había muchos padres con chalecos amarillos asegurándose que los estudiantes permanecieran en la banqueta y no salieran al tráfico. Fue muy pacífico. Había cientos de estudiantes de varias escuelas diferentes, West y East Aurora, mucha, mucha música [y] mucha gente conduciendo y tocando la bocina en señal de apoyo.

Hablé con algunos de esos estudiantes. Un estudiante de octavo grado dijo que estaba allí porque tiene familiares que fueron deportados por ICE el año pasado. Esta es un área con una población mayoritariamente hispana. El 87% de estudiantes de East Aurora son hispanos, así que muchas familias han sido afectadas. Hablé también con otro estudiante, Oliver Zietlow, quien cursa su último año de la escuela secundaria West Aurora:

“He visto a muchos agentes de ICE atacando a las personas, secuestrándolas brutalmente”, dijo. “Y no lo tolero”.

Dijo que ICE no está respetando los derechos de sus vecinos y que la huelga es una manera de llamar la atención.

(JD): ¿Los estudiantes con los que hablaste querían que su escuela cambiara alguna política?

(PM): Los estudiantes con los que hablé no lo mencionaron. Sé que ha habido acciones migratorias alrededor de las escuelas de East Aurora. La senadora estatal Karina Villa estuvo allí, y los legisladores recientemente aprobaron el "Safe schools for All Act" que entró en vigor a principios de este año. Exige que las escuelas cuenten con un plan y un proceso establecidos sobre qué hacer si ICE se presenta. Esto es lo que dijo sobre East Aurora:

“He recibido reportes de la comunidad pidiéndome que verifique si se está cumpliendo el 'Safe schools for All Act’”, dijo la senadora Villa. "Quieren asegurarse de que exista una política clara, por lo que mi oficina está en contacto con los miembros de la junta y la administración para comprobar que esas políticas se implementen".

También he hablado con padres de East Aurora que dicen que la aplicación de leyes de inmigración ha sido muy traumática para muchos niños y que necesitan más apoyo de salud mental en las escuelas.

Se han realizado muchas huelgas, por lo que esta es una historia que seguiremos cubriendo durante las próximas semanas.

Traducido por Jessica Arzate.

Revisado por Carlos Loera.