Qué se celebra en el Mes de la Historia Negra y quiénes son los afrolatinos

Por Jonnathan Pulla

La celebración del Mes de la Historia Negra o Mes de la Historia Afroamericana comenzó en febrero de 1926 como la “Semana de la Historia Negra” (Negro History Week), una iniciativa del historiador y escritor Carter G. Woodson, hijo de personas esclavizadas, quien fue el segundo afroamericano en obtener un doctorado en la Universidad de Harvard. Woodson comenzó esta iniciativa a través de una organización que había fundado 11 años antes y que ahora es conocida como Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia Afroamericana (Association for the Study of African American Life and History o ASAHL).

El objetivo de esta iniciativa era dedicar un tiempo “para estudiar, enseñar y celebrar las importantes contribuciones que los negros habían hecho a la sociedad estadounidense”, segun la proclamación del Mes de la Herencia Negra de ASAHL.

Para la celebración, Woodson escogió la semana que incluía los aniversarios de nacimiento de Abraham Lincoln (12 de febrero de 1809) y Frederick Douglass (14 de febrero de 1818), dos figuras clave en la historia de la abolición de la esclavitud de los afroamericanos.

En febrero de 1976, el presidente Gerald Ford extendió la celebración a un mes cuando implementó oficialmente el Mes de la Historia Negra. Diez años después, mediante una resolución de las dos cámaras del Congreso, designaron que febrero sería el “Mes Nacional de la Historia Negra”.

Zebulon Miletsky, historiador especializado en historia afroamericana reciente en la Universidad de Stony Brook, dijo a Factchequeado que Woodson siempre creyó que eventualmente habría menos necesidad o ninguna necesidad de celebrar la historia negra porque esta se celebraría a futuro como parte de la historia estadounidense o de la historia de Estados Unidos. “Pero ahora nos encontramos ante la mentalidad opuesta, que ha consistido en intentar distorsionar e incluso, en algunos casos, borrar la historia negra de la historia estadounidense”, agregó.

¿Cómo encajan los afrolatinos en el Mes de la Historia Negra?

Cid Wilson, presidente y director ejecutivo de la Asociación Hispana de Responsabilidad Corporativa (HACR) y afrolatino dominicano-estadounidense, dijo a Factchequeado que este mes es importante para los afrolatinos, “particularmente para quienes crecimos en Estados Unidos y reconocemos todas las historias que han tenido lugar en Estados Unidos en relación con la comunidad negra”.

Wilson también dijo que los afrolatinos afirman que sienten que no pertenecen completamente al grupo de latinos o afroamericanos. “Muchos afrolatinos a menudo se ven atrapados en este dilema común: ¿Somos demasiado negros para ser latinos? ¿Somos demasiado latinos para ser negros?”, agregó.

Los afrolatinos son las “personas de ascendencia africana en México, América Central y del Sur, y el Caribe hispanohablante, y por extensión aquellos de ascendencia africana en los Estados Unidos cuyos orígenes están en América Latina y el Caribe", explica la Biblioteca Conmemorativa Guggenheim de la Universidad Monmouth. Alrededor de 12 millones de africanos fueron transportados como esclavos hacia el continente americano (la mayoría a Brasil y el Caribe) entre 1500 y 1800. De ellos, solo el 4% llegaron a Norteamérica, según el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

Según datos de 2024 de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) del Censo, casi 1.2 millones de hispanos o latinos se identifican bajo la categoría de “negro o afroamericano solo”. Esta cifra es menor a los 6 millones de afrolatinos que estimó el Pew Research Center en 2022 a través de una encuesta en la que pidieron a los participantes identificarse como afrolatinos independientemente de otras preguntas sobre raza o etnicidad. El centro explica que estimar el tamaño de la población afrolatina en Estados Unidos requiere un enfoque distinto al del Censo estadounidense.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

100 años de la celebración de la Historia Negra en medio de ataques a programas que afectan a afroamericanos y remoción de exhibiciones de esclavitud

6 preguntas y respuestas sobre el discurso del Estado de la Unión (SOTU)

Medios gubernamentales para burlas y ataques: una herramienta de regímenes autoritarios que se replica en las redes y páginas de la administración Trump

Primera fecha de publicación de este artículo: 18/02/2026