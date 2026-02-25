El entrenador de fútbol americano de NIU, Thomas Hammock, se irá a la NFL

Read in English

Después de siete temporadas al frente del programa de fútbol americano de Northern Illinois University, el entrendador principal, Thomas Hammock, asumirá un puesto de entrenador en la National Football League.

Así lo afirmó una declaración hecha el miércoles por el vicepresidente/director de atletismo y recreación de NIU, Sean Y. Frazier.

El Chicago Tribune informa que Hammock se irá a los Seattle Seahawks en un puesto de entrenador asistente.

ESPN informa que asumirá el rol de entrenador de corredores /asistente ofensivo senior de los Seahawks y se anticipa que se convierta en el entrenador de corredores mejor pagado de la NFL. Fuentes le indicaron a ESPN que Hammock eligió a Seattle entre múltiples oportunidades en la NFL.

Hammock es un graduado de NIU y jugó en el programa de fútbol americano como estudiante antes de regresar como entrenador años después. Durante su tiempo como entrenador, Hammock llevó a los Huskies al campeonato de la Mid-American Conference en 2021. El equipo también logró su mayor "Boneyard Win" en la historia del programa cuando los Huskies ganaron contra Notre Dame, que entonces ocupaba el quinto lugar, en 2024. Un ‘Boneyard Win’ es una tradición del programa donde agregan un hueso a una colección por cada victoria destacada.

Según un comunicado de prensa, Frazier elogió el liderazgo de Hammock.

"Bajo el liderazgo del entrenador Hammock, el programa de fútbol americano de los Huskies ha logrado hitos históricos tanto en el campo como a nivel académico durante los últimas siete temporadas", dijo Frazier. "Su pasión por NIU y su compromiso con el desarrollo de los jóvenes, dentro y fuera del campo, serán su legado; sé que ha dejado un impacto duradero en los jugadores que entrenó y en su alma mater. Su genuino amor por NIU hizo que la decisión de irse en ese momento fuera muy difícil para él. Un Hall of Famer, siempre será un Huskie y espero que toda la Huskie Nation se una a mí para agradecer a Thomas por todo lo que ha dado a NIU mientras le deseamos todo lo mejor en el futuro".

Hammock también expresó su gratidud.

"Representar a los Cardinal and Black of Northern Illinois Universiy como jugador, ex alumno, entrenador asistente y entrenador principal ha sido el honor de mi vida", dijo Hammock. "A Sean Frazier, mi mentor, gracias por la increíble oportunidad de liderar, guiar y orientar a los jóvenes en este programa durante los últimos siete años. Espero haber dejado un impacto duradero en nuestros jugadores tal como el entrenador Novak lo dejó en mí.

NIU ingresa a la Mountain West Conference la próxima temporada.

El coordinador defensivo, Rob Harley, asumirá el puesto como entrenador principal interino de NIU.

Traducido por Carlos Loera.