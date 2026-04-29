La comisión estatal encuentra que Washington dio luz verde a los abusos de los agentes para la Operación Midway Blitz

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CHICAGO — La Comisión de Responsabilidad de Illinois ha pasado los últimos seis meses revisando incidentes de presunta mala conducta por parte de agentes federales de inmigración en Chicago en medio de la Operación Midway Blitz.

Lo que ha encontrado, dijeron los funcionarios de la comisión, es evidencia de tres directivas políticas importantes que permitieron y alentaron la mala conducta de los agentes, derivadas de los altos funcionarios de la administración Trump.

Las dos últimas audiencias de la comisión realizadas el lunes y el martes incluyeron videos y testimonios de incidentes en barrios afectados por la campaña de aplicación de la ley de inmigración de meses de duración. Se trata de un subconjunto de 16 investigaciones realizadas por la comisión.

"Tenga en cuenta que ... es más que solo una investigación, es una comunidad transformada, familias destruidas en un instante, gases lacrimógenos en los ojos, personas disparadas, golpeadas", dijo el lunes el abogado principal de la Comisión, Ahmed Baset, a la sala de gente. “Esta violencia colectiva no fue simplemente improvisada en el campo. Se le dio luz verde en Washington, DC ".

Las tres directivas identificadas incluían la militarización de las calles, la supresión del discurso y la asamblea y la inmunidad por anarquía.

La comisión, formada a través de una orden ejecutiva por el gobernador JB Pritzker el octubre pasado, fue dirigida específicamente a revisar las acciones de ocho jefes actuales y anteriores de la administración Trump, incluido el ahora destituido "comandante en libertad" de la Aduana y la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, el "zar fronterizo" de la Casa Blanca Tom Homan, la ex secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, y Stephen Miller, el subjefe de personal de política de Trump.

A principios de este mes, el personal de la comisión envió cartas invitando a cada una de esas personas a testificar en las audiencias finales. Todos se negaron a comparecer, según funcionarios de la comisión.

Terror en el vecindario

La comisión presentó evidencia de algunos de los incidentes de alto perfil entre sus investigaciones.

En particular, muchas de las comunidades de inmigrantes más directamente atacadas no ofrecieron testimonio público debido al miedo a las represalias y al dolor de revivir el trauma, según Baset. La ausencia de sus voces en la habitación, dijo, "es en sí misma parte del daño".

Pero Chicago es una ciudad de barrios, y donde los atacados no pudieron hablar, sus vecinos se pusieron de pie para testificar en su nombre.

Una investigación de la comisión se centró en el barrio Lakeview de Chicago, donde los agentes lanzaron gases lacrimógenos a los espectadores el octubre pasado después de protestar por la detención agresiva de un hombre que trabajaba en una propiedad local. Los testigos dicen que los agentes entraron en una propiedad privada para arrestar al hombre sin una orden judicial, ignorando las instrucciones expresas del propietario de no entrar.

Otras imágenes de los barrios de Little Village y East Side de Chicago también mostraron el uso generalizado e indiscriminado de gases lacrimógenos, un arma química destinada a usarse como último recurso cuando existe una amenaza directa a la seguridad pública.

En la primera audiencia de la comisión, una experta médica en armas químicas testificó que "cada caso" que había revisado del uso de agentes químicos por parte de agentes federales en Chicago constituía un uso excesivo de la fuerza.

Los agentes también usaron gases lacrimógenos antes de un desfile de Halloween en el vecindario Old Irving Park de Chicago. Bovino había calificado dos días antes el uso de armas químicas por parte de los agentes en Chicago como "ejemplar".

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En el incidente del 14 de octubre de 2025 en East Side, las imágenes de la cámara corporal muestran a los agentes utilizando una maniobra intencional de embestida de automóviles a alta velocidad después de que los supervisores les indicaran repetidamente que se detuvieran.

Luego procedieron a usar gas lacrimógeno en una calle de espectadores en el vecindario del Extremo Sureste, incluidos más de una docena de agentes de policía de Chicago que habían pedido explícitamente a los agentes federales que no desplegaran el gas.

(Foto de Capitol News Illinois por Maggie Dougherty) En una audiencia del 27 de abril de 2026 de la Comisión de Responsabilidad de Illinois, Jennifer Moriarty, residente de Evanston, sostiene su bolso de mujer que fue cortada por un agente de la Patrulla Fronteriza cuando fue detenida el otoño pasado. Moriarty fue detenida cuando intentaba grabar un accidente automovilístico causado por agentes federales en Halloween de 2025 y retenido durante unas cinco horas antes de ser liberado sin cargos.

Otro video producido por la comisión mostró un incidente el pasado Halloween en Evanston, que según los testigos comenzó después de que los agentes causaron un accidente y luego comenzaron a detener violentamente y rociar con pimienta a los espectadores.

Luego detuvieron a tres ciudadanos estadounidenses durante varias horas. Una de esas tres, Jennifer Moriarty, testificó ante la comisión el lunes. Había llegado a la escena e intentó grabar a los agentes antes de ser detenida.

Mientras el agente la esposaba en el suelo, dijo que uno de sus zapatos se le cayó. Le pidió que la dejara volver a ponérselo antes de meterla en el auto.

"Lo recogió y lo arrojó", dijo Moriarty a la comisión. "Por la crueldad, solo por la crueldad".

Agregó que a las otras dos personas detenidas en el automóvil les faltaba al menos un zapato.

Moriarty finalmente fue liberada sin cargos ni una razón oficial dada para su detención, pero dijo que el gobierno revocó su estado de viaje de Global Entry.

‘Estoy pidiendo cambio’

Marimar Martínez, una asistente de maestra de una escuela Montessori que recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en octubre pasado, testificó frente al comité el martes. Martínez también ha testificado ante el Congreso, además de luchar para divulgar pruebas de su caso.

Relató que le dispararon y le dijo a la comisión que era "desgarrador" para ella leer los mensajes de texto del agente que le disparó, alardeando sobre el acto.

"No me veían como humano", dijo Martínez. "Mi vida no importaba".

Prefiere no pasar su tiempo de esta manera, testificando ante juntas y comités sobre su trauma, le dijo a la comisión. Pero dijo que se sintió obligada a hacerlo.

"Estamos pasando por momentos oscuros, y siento que mi voz importa", testificó Martínez. ‘Estoy pidiendo cambio’ Me han juzgado, me han criminalizado, me han disparado, pero todavía estoy aquí hablando y quiero un cambio ".

"Lo estoy haciendo por mi comunidad, por mi comunidad de inmigrantes, por los niños", agregó.

(Foto de Capitol News Illinois por Maggie Dougherty) El ex líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Illinois, Jim Durkin, republicano de Western Springs, testifica en una audiencia del 28 de abril de 2026 de la Comisión de Responsabilidad de Illinois. Durkin dijo a los comisionados que la administración Trump se está "posicionando para suprimir la votación" al sugerir que los agentes de ICE podrían estar estacionados en los sitios de votación durante las elecciones de noviembre.

La comisión también escuchó testimonios sobre la importancia de elecciones libres y justas, con el testimonio del ex líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Illinois, Jim Durkin, republicano de Western Springs.

Durkin, un republicano de larga data que se describió a sí mismo como pro-ley, le dijo a la comisión que la Operación Midway Blitz era "lo más alejado" de la mejor hora de nuestra nación.

Ahora, dice, la administración Trump está amenazando la santidad de las elecciones libres y justas al plantear la posibilidad de que los agentes federales de inmigración puedan estar en los centros de votación este noviembre.

"Esta forma de supresión de votantes no es nueva en Illinois", dijo Durkin. “Este truco es el que se ha utilizado en Chicago durante muchos años en las elecciones: colocar a personas amenazantes frente a los recintos, causar disturbios, asustar a los votantes. Esa es una forma de supresión de votantes ".

Instó a la comisión a tomar en serio esas palabras de altos funcionarios de Trump al formular sus recomendaciones.

"El derecho al voto es la base sobre la que descansa cualquier otro derecho en este país", dijo Durkin. “Cuando ese derecho no es suprimido por la ley sino por el miedo, simplemente no es un ataque a una comunidad. Es un ataque a la legitimidad del autogobierno en sí mismo ".

Remisión de causas penales

El informe final que detalla los hallazgos de la comisión y las recomendaciones de política debe entregarse a Pritzker el jueves por la mañana.

Un propósito principal del informe siempre ha sido la creación de un registro público para documentar los abusos de los agentes y el daño infligido a las comunidades en Chicago.

En la firma de la orden que estableció la comisión, su papel se comparó con el de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, que emitió un informe que documenta las violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.

(Foto de Capitol News Illinois por Maggie Dougherty) Las Comisionadas de Responsabilidad de Illinois Cindy Sam, izquierda, y Susan Gzesh observan mientras Marimar Martínez brinda testimonio a la comisión el 28 de abril de 2026.

Y aunque la comisión no tiene poder directo para hacer cumplir la ley o citar, se le encomendó la tarea de recomendar acciones a Pritzker para la reducción de daños y la restauración de la justicia, incluidas posibles recomendaciones para acciones disciplinarias contra los agentes.

El juez de distrito de los Estados Unidos, Rubén Castillo, quien preside la comisión, confirmó por primera vez que la comisión planea remitir los enjuiciamientos de los agentes que abusaron de su poder a la fiscal estatal del condado de Cook, Eileen O’Neill Burke.

Pero no está claro si Burke llevará adelante algún enjuiciamiento; ya ha recibido críticas por su falta de acción en la investigación de delitos de agentes federales, y un juez del condado de Cook está revisando los argumentos sobre una petición para nombrar a un fiscal especial para dirigir estas investigaciones en su lugar.

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Castillo nombró específicamente al agente de la Patrulla Fronteriza Charles Exum, responsable de dispararle a Martínez, y al agente de la Patrulla Fronteriza Timothy Donahue, quien llamó la atención del público por su conducta particularmente agresiva en Evanston.

La comisión compartió videos de cámaras corporales de Donahue en Evanston el pasado Halloween, incluido uno en el que se le puede escuchar diciendo "Pregúntale si ese [improperio] puñetazo en la cabeza fue fingido", sobre un joven que había arrestado violentamente.

Cuando se le dijo que el hombre no se estaba defendiendo, Donahue respondió: "Sí, porque cayó como una niña pequeña".

Más tarde, el detenido solicitó asistencia médica a un oficial de policía de Evanston que se acercó al vehículo de Donahue. Donahue despidió al oficial, diciendo: "Está bien. Soy un paramédico, él está bien ".

Los testigos en el automóvil dijeron que Donahue no había examinado las lesiones del hombre ni le había brindado atención médica.

Otra exhibición presentada por la comisión el martes recopiló imágenes de cámaras corporales y redes sociales de Donahue operando en Chicago, Evanston y Los Ángeles. El video califica a Donahue de "reincidente" y señala que no se ha enfrentado a ninguna acción disciplinaria hasta la fecha.

Ningún otro agente recibió el mismo nivel de atención a lo largo de las audiencias de la comisión; ni el compañero de Donahue, el agente Thomas Parsons, ni el agente Exum, quien disparó a Martínez, ni los agentes que dispararon fatalmente a Silverio Villegas González, un ciudadano mexicano, después de dejar a sus dos hijos pequeños en la escuela el septiembre pasado.

Se espera que el gobernador comparezca ante la comisión en Chicago el jueves por la mañana para presentar sus hallazgos y cualquier recomendación de acción disciplinaria.

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Este artículo apareció originalmente en Capitol News Illinois y se reeditó aquí de acuerdo con Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Traducido del inglés por Carlos Loera.