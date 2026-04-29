La mayoría de las praderas estadounidenses han desaparecido. Estas personas están trabajando para traerlos de vuelta

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Las praderas estadounidenses son un ecosistema amenazado, pero no están completamente perdidas. En todo el centro de los Estados Unidos, la gente está trabajando para preservar y restaurar los paisajes nativos.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos estima que alrededor del 80% de los ecosistemas de pastizales originales en los Estados Unidos han desaparecido, y la gran mayoría de las praderas desde el oeste de Indiana hasta las Montañas Rocosas se han convertido en tierras de cultivo y áreas residenciales. Según la agencia, las praderas están desapareciendo más rápido de lo que la gente puede conservarlas.

Para restaurar la pradera, generalmente se requiere eliminar las plantas y la vegetación que estén presentes, como césped o cultivos agrícolas, y plantar o esparcir una mezcla de semillas nativas de la pradera, incluidas las flores silvestres. Las praderas ofrecen un hábitat esencial para la vida silvestre, secuestran carbono y evitan inundaciones.

Hay varios esfuerzos para abordar grandes franjas de pradera en varios estados. Por ejemplo, la American Prairie Reserve tiene como objetivo restablecer alrededor de 3 millones de acres de pradera en el noreste de Montana. Y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos está trabajando para restaurar 15,000 acres en la región del bache de la pradera, que se extiende desde las Dakotas hasta Iowa.

Los conservacionistas de toda la región también están trabajando para recuperar las praderas a escalas mucho más pequeñas.

Una universidad de Illinois recorta un parche de pradera

Northern Illinois University está convirtiendo un campo de 40 acres en su campus en pradera.

Durante los próximos dos años, los contratistas contratados matarán el césped existente y sembrarán el campo con plantas nativas de la pradera, como las susanas de ojos negros. Courtney Gallaher, directora de sostenibilidad de la universidad que lidera el proyecto, espera que el campo esté en plena floración para 2029.

Cortesía de Holly Hansen / Northern Illinois University El equipo de sostenibilidad de Northern Illinois University sembró una pequeña pradera en enero de 2025. Ahora, planean transformar todo el campo de 40 acres en pastizales nativos.

Gallaher dijo que la restauración promoverá el hábitat de los polinizadores, reducirá los insumos sintéticos como fertilizantes y pesticidas, y agregará más espacios verdes para los estudiantes y la comunidad.

Illinois alguna vez fue el hogar de 22 millones de acres de pradera de hierbas altas, que se caracteriza por plantas como el gran tallo azul. Ahora, queda menos del 0,01%.

Courtesy of Holly Hansen / Northern Illinois Univeristy Susanas de ojos negros en flor en el verano de 2025, el primer año del proyecto piloto de restauración de Northern Illinois University.

"Ninguna persona u organización puede restaurar todas las praderas de Illinois o cambiar el mundo de otra manera", dijo Gallaher. "Pero, si ayudas a las personas a comprender por qué es valioso y cómo comenzar el proceso, entonces tiene la oportunidad de continuar".

Gallaher dijo que es importante que el área pueda seguir siendo utilizada por las personas, en lugar de ser dividida como un ecosistema protegido. Habrá áreas designadas para que la banda de marcha y los equipos de campo traviesa practiquen, y senderos en todas partes.

"La gente tiene muchas opiniones sobre el tema", dijo. “Entonces, descubrir cómo ayudar a las personas a crear una visión nueva y compartida de lo que puede ser el espacio, creo, es emocionante. A diferencia de una reserva de praderas que podría estar en una zona muy rural, una vez que esté allí, la gente realmente se apegará a ella ".

Holly Hansen, subdirectora de sostenibilidad y educadora ambiental de la universidad, dijo que muchos humanos han perdido el contacto con la naturaleza, pero pasar tiempo en lugares como esta futura pradera puede inspirar a las personas a preocuparse más por proteger los paisajes nativos.

"Eso sucede al ver las diferentes especies de aves y las flores y los insectos polinizadores", dijo. "y con solo pasar tiempo conectándote a tierra en un espacio verde. Porque eso es lo que hace que las personas se preocupen por otros problemas de sostenibilidad más abstractos y por la conservación del medio ambiente ".

El proyecto es uno de los muchos esfuerzos para crear reservas urbanas en el norte de Illinois, y Gallaher dijo que está viendo más restauración de praderas alrededor del Medio Oeste.

Una organización sin fines de lucro de Kansas replanta praderas de unos pocos acres a la vez

En el noreste de Kansas, Native Lands Restoration Collaborative trabaja para restaurar zonas de pradera.

A veces esas áreas son tan pequeñas como cinco acres, dijo la directora ejecutiva Courtney Masterson. Pero la organización sin fines de lucro prioriza los proyectos que tienen un beneficio educativo o comunitario.

"Los espacios que construimos juntos hoy serán los espacios que nos permitan abogar por más en el futuro", dijo.

La colaboración está reconstruyendo una pradera en el campus de Emporia State University y restaurando 22 acres a lo largo del río Kansas cerca de Topeka, entre otros proyectos.

Courtesy of Courtney Masterson Las plantas nativas de las praderas, como las equináceas y el algodoncillo, atraen a los polinizadores, como las abejas y las mariposas.

Masterson dijo que hay recursos estatales limitados para proyectos de restauración en Kansas, por lo que la organización sin fines de lucro depende de subvenciones y fondos privados. Masterson dijo que eso puede hacer que el trabajo sea más difícil, pero dijo que vale la pena hacerlo a cualquier escala.

"Todos estamos en la pradera, y es nuestro paisaje histórico", dijo. "Es algo para lo que no tienes que ser un experto. Independientemente de la comunidad en la que vivas, hay una organización que se esfuerza por restaurar lo que puede. Y si no sabes por dónde empezar, simplemente comienza a ser voluntario ".

Una pradera remanente en Texas siembra docenas de nuevos proyectos

Solía haber millones de acres de praderas costeras que se extendían desde México hasta Luisiana, pero casi todo eso ha desaparecido.

A unas 50 millas de Houston, Texas, Nash Prairie Preserve es lo que los ecologistas llaman una pradera remanente, una instancia atípica de pradera que nunca ha sido arada. La pradera de 427 acres es propiedad y está operada por The Nature Conservancy. El gerente de restauración Aaron Tjelmeland lo llama un "sistema hiperdiverso" y dijo que alberga alrededor de 350 especies de plantas.

Claire Everett / The Nature Conservancy Nash Prairie Preserve, cerca de Houston, Texas, es una de las pocas praderas vírgenes que quedan en los EE. UU.

Debido a que es un sistema tan especial, The Nature Conservancy recolecta semillas nativas de las praderas de Nash para restaurar otras tierras cercanas. Las semillas han ayudado a restablecer más de 150 acres en 58 proyectos de praderas en el área de Houston, según The Nature Conservancy.

"Año tras año, inviertes ese tiempo y energía en esas propiedades, para que continúen produciendo... y continúen siendo esos reservorios para la restauración", dijo Tjelmeland.

Tjelmeland también trabaja con cultivadores nativos de semillas para asegurarse de que haya suficiente para proyectos en toda la región. Dijo que cuanta más gente trabaje para recuperar las praderas, más fácil será sembrar nuevos proyectos.

"Siempre hay mucho trabajo por hacer, pero ver los cambios a lo largo del tiempo y ver que se mantienen y florecen a lo largo de los años es realmente gratificante", dijo Tjelmeland.

Nicki Evans / The Nature Conservancy Las semillas recolectadas de Nash Prairie Preserve ayudan a preservar y restaurar otras praderas en Texas.

Un parque de Dakota del Sur convierte las tierras agrícolas en pastizales

Geoffrey Gray-Lobe es comisionado del condado y miembro de la junta del Parque del Condado de Clay, unos cientos de acres a lo largo del río Misuri, donde los habitantes de Dakota del Sur pueden acampar, navegar, hacer picnic y caminar. Ha liderado el esfuerzo para convertir alrededor de 30 acres del parque en pradera nativa.

El sitio es parte de 125 acres que el parque ha estado alquilando a los agricultores durante años. Gray-Lobe dijo que investigó un poco y descubrió que el parque podría más que duplicar el alquiler que cobra en la tierra.

"Fue relativamente fácil tomar 31 acres y medio y hacer planes para sacar eso de la producción, sabiendo que íbamos a obtener más ingresos de los 90 acres restantes", dijo Gray-Lobe.

Gray-Lobe aseguró una mezcla de semillas de pradera para plantar, y él y un grupo de voluntarios también cosecharon cabezas de semillas de un área natural cercana. Los voluntarios ayudaron a difundir las primeras semillas el febrero pasado.

Courtesy of Geoffrey Gray-lobe Los voluntarios recolectan semillas para un proyecto de restauración de praderas en el Parque del Condado de Clay en Dakota del Sur. El estado ha perdido aproximadamente la mitad de su pradera y casi toda su pradera nativa de hierbas altas.

Gray-Lobe dijo que es importante para él conectar a su comunidad con los esfuerzos de restauración. Dijo que siempre trae voluntarios con él cuando sale a trabajar en el proyecto, especialmente el primer día de esparcimiento de semillas.

"Fue alegre", dijo. "Me aseguré de dar a todos los que vinieron una lista de las especies que propagaron ese día. Mi esperanza es que puedan regresar con sus hijos o sus nietos, buscar algunas de esas especies y luego decir: ‘Estuve allí el primer día, cuando plantamos esto por primera vez’".

Esta artículo fue producida en asociación con Harvest Public Media, una colaboración de salas de redacción de medios públicos en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras. Informa sobre sistemas alimentarios, agricultura y temas rurales.

Traducido por Carlos Loera.