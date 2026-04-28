Por qué varias escuelas del norte de Illinois están recortando personal y teniendo en cuenta los déficits presupuestarios multimillonarios

La junta del Distrito Escolar de Freeport 145 votó recientemente para eliminar docenas de puestos de personal debido a un déficit presupuestario proyectado de $11 millones.

En su mayoría, recortan el personal de apoyo junto con algunos maestros certificados y algunos administradores.

"Definitivamente vamos a ver a los estudiantes que luchan con la lectura y las matemáticas verse afectados en el nivel de primaria", dijo Kelly Everding, presidenta de la Freeport Education Association y maestra de historia en la escuela secundaria. "Vamos a ver que los estudiantes que usan la biblioteca y las lecciones de la biblioteca como recurso se ven afectados. Vamos a ver que los estudiantes que necesitan apoyo socioemocional se ven afectados ".

Everding dice que esta es la primera vez en más de 30 años que Freeport lidia con recortes de personal tan severos, pero no son solo ellos.

Las Escuelas Públicas de Rockford acaban de eliminar más de 100 puestos debido a un déficit de $15 millones. Harlem está cerrando dos de sus escuelas. Belvidere se enfrenta a un déficit multimillonario. Incluso los distritos de mayores ingresos como Naperville no están seguros. Su junta acaba de rechazar los recortes de personal propuestos para reducir su déficit de $12 millones.

Emily Warnecke dice que es una tormenta perfecta. Los gastos aumentan mientras el apoyo desvanece. Ella trabaja en relaciones gubernamentales con la Illinois Association of School Administrators y la Illinois Association of School Business Officials

Para ella, una de las mayores razones de esta tormenta es un fuerte aumento en el costo del gasto "categórico obligatorio". Como su nombre lo indica, estos son servicios escolares obligatorios como transporte en autobús, transporte de estudiantes de educación especial y educación de estudiantes de educación especial que aprenden en instalaciones dedicadas.

Warnecke dice que las escuelas gastan dinero en estos servicios, presentan una reclamación ante el estado y reciben un reembolso de cierta cantidad.

"Lo que hemos visto con eso en los últimos años, principalmente desde el COVID, es que esas reclamaciones aumentan anualmente a una tasa del 13%", dijo. "Antes de COVID, veíamos un aumento de alrededor del 2%".

Tomemos las Escuelas Públicas de Rockford, por ejemplo. En 2022, el estado reembolsó casi todos sus costos de transporte de educación especial. Gran parte de su transporte regular también fue reembolsado, y el distrito local tuvo que pagar la factura de los $800,000 restantes.

Avance rápido a 2026, los costos han subido y los reembolsos se han mantenido igual. Entonces, ahora la factura es de hasta $7,5 millones.

Warnecke dice que no es algo que los distritos anticiparon. Ella dice que la razón por la que esos costos aumentaron en primer lugar es porque las compañías de autobuses escolares están lidiando con la inflación, la competencia para contratar conductoresy, por supuesto, el creciente costo del combustible.

Otro factor aquí es el costo de la atención médica. Jason Blume es administrador en el Distrito Escolar de Harlem.

“Hemos visto un aumento de casi el 38% en cuatro años. Estamos llegando cerca de $20 millones en costos de atención médica ", dijo. "Ese es un gran costo".

El superintendente de las Escuelas Públicas de Rockford, Ehren Jarrett, está lidiando con lo mismo.

"Cuando tienes un aumento del 6% un año y luego un aumento del 6% el próximo año, se acumula", dijo. "Desafortunadamente, así es como se pasa de un superávit presupuestario a un déficit presupuestario con bastante rapidez. Y, desafortunadamente, la única forma de lidiar a esto era reducir el personal ".

Durante la era de la pandemia, las escuelas a menudo agregaban personal de apoyo para la salud mental y la intervención académica. Durante ese período, también tuvieron acceso a fondos federales de remedio llamados "ESSER". Expiró en el otoño de 2024, por lo que si las escuelas lo usaron para esos roles, ahora tienen que encontrar otra forma de pagarlo, lo que se vuelve más difícil cuando los costos de atención médica y transporte aumentan al mismo tiempo.

Además de esa incertidumbre en torno a los fondos federales para la educación , hay una tormenta perfecta y déficits presupuestarios multimillonarios en todas partes, desde distritos diversos y de bajos ingresos hasta escuelas suburbanas adineradas. Las escuelas más pequeñas también están lidiando con esto. Es solo que es más difícil encontrar información accesible sobre sus presupuestos.

Pero en algunos distritos, como Freeport, la gente siente que esto no es simplemente una historia de aguas turbelentas por las que las escuelas están tratando de navegar. Kelly Everding, de la Freeport Education Association, dice que la "mala administración financiera" de su junta también es la culpable de su déficit.

"Cosas como la pérdida de fondos de ESSER, sabíamos que eso iba a suceder. Deberíamos haber sido capaces de predecir eso ", dijo. "Tuvimos algunos problemas de mantenimiento del edificio que se aplazaron durante muchos años, y todos ellos llegaron a un punto crítico aquí en este momento. Si hubiéramos trabajado en ellos antes, eso también podría haber disminuido el costo ".

Los desafíos del déficit tampoco son todos iguales. Aunque el déficit total de Rockford es mayor, el de Freeport representa un porcentaje mucho mayor de su presupuesto.

Emily Warnecke dice que es difícil predecir cuánto tiempo se mantendrán algunos desafíos, como la inflación. Pero dice que algunos de estos problemas se pueden resolver o al menos calmar. Es por eso que sus grupos abogan para que el estado aumente las tasas de reembolso para aquellos costos "categóricos obligatorios" como el transporte de educación especial.

De lo contrario, dice, la realidad financiera para las escuelas será aún más grave y es posible que aún más tengan que considerar recortes.

Traducido por Carlos Loera.