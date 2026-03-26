Noticias de Freeport: Se convoca uan reunión pública para hablar sobre una estructura propuesta, la ciudad se prepara para demoler un edificio vacío en el centro y Polkafest regresa pronto

La compañía de internet JCWIFI organizará una reunión pública sobre la torre propuesta

Últimamente ha habido mucho revuelo en redes sociales sobre una torre propuesta cerca del Observatorio Firebaugh en Stephenson Street en Freeport. Y, desafortunadamente, gran parte de la información que ha estado circulando ha sido especulativa o verdades a medias.

Según funcionarios de la ciudad, la propuesta es para una variación de la ordenanza de zonificación para la construcción de una torre WiFi de 150 pies; NO una torre celular, como han reportado algunas publicaciones. La solicitud de variación está siendo presentada por JCWIFI, un proveedor local de servicios de internet inalámbrico.

Originalmente, se suponía que la solicitud de variación sería discutida y votada en la reunión de la Junta de Apelaciones de Zonificación del 5 de marzo. Pero a último momento, el solicitante pidió una continuación de la audiencia. Ahora, la propuesta será votada en la reunión del 2 de abril.

Mientras tanto, JCWIFI ha anunciado una reunión pública comunitaria para que los residentes puedan escuchar los hechos de la propuesta, así como expresar sus opiniones e inquietudes. Esa reunión está programada para el lunes 30 de marzo a las 6 p. m. en el Ayuntamiento.

Freepod continuará dando seguimiento a esta historia e informará de nuevo conforme surjan nuevos acontecimientos.

La ciudad se prepara para demoler un edificio vacío en el centro

Ya está en marcha la demolición de un edificio que llevaba mucho tiempo vacío en el centro de Freeport, y funcionarios de la ciudad están advirtiendo a negocios cercanos sobre impactos a corto plazo.

Los equipos están demoliendo el antiguo edificio de One Hour Sanitary Cleaners, el cual había sido considerado inseguro debido al colapso del techo y a preocupaciones de seguridad. Funcionarios dicen que la demolición es compleja y requiere que la estructura sea retirada por capas debido al espacio reducido entre edificios.

Se esperan cierres de calles y acceso limitado, lo que ha generado preocupaciones entre negocios vecinos sobre la seguridad de clientes y las interrupciones al tráfico.

Líderes de la ciudad dicen que esas preocupaciones son válidas, pero creen que remover la estructura peligrosa finalmente abrirá la puerta al desarrollo futuro y traerá más actividad al área del centro.

Se espera que el proyecto esté terminado para finales de mayo.

Dillan Vancil gana la primaria republicana para la Cámara

Los votantes republicanos en el Distrito Congresional 17 de Illinois ya eligieron a su nominado para noviembre.

El empresario Dillan Vancil derrotó a la presidenta de la Junta del Condado de Carroll, Julie Bickelhaupt, en la primaria del martes, ganando por un margen de 58 a 42 por ciento. Vancil llevaba una ventaja de aproximadamente 4,800 votos cuando fue declarado ganador la noche del martes.

El dueño de una cafetería con sede en Monmouth hizo campaña apoyando a pequeños negocios, el crecimiento económico y la reducción del déficit federal.

En una publicación en redes sociales, Vancil criticó al actual demócrata Eric Sorensen, diciendo que las familias de Illinois enfrentan costos más altos y una división creciente.

Sorensen, quien no tuvo oposición en la primaria, está buscando un tercer mandato.

El Distrito 17 se extiende por 14 condados, incluyendo una parte importante del área de cobertura de Freepod.

HCC firma acuerdo de transferencia con ISU

Highland Community College ha firmado recientemente múltiples acuerdos de transferencia con Illinois State University para estudiantes interesados en obtener un título en educación de la primera infancia o educación especial.

Los acuerdos permiten que los estudiantes que comienzan su trayectoria universitaria en Highland después puedan continuar en ISU, permitiendo que más de sus créditos se transfieran y minimizando la duplicación de instrucción.

Los acuerdos de transferencia son una práctica estándar entre colegios comunitarios y universidades en Illinois, y Highland ya cuenta con múltiples acuerdos con instituciones en todo el estado.

El jardín estudiantil de Freeport ya está aceptando pedidos

El jardín estudiantil de Freeport High School se está preparando para la temporada de cultivo.

Además de una abundante variedad de frutas y verduras cultivadas por estudiantes y personal de Freeport High School para la venta, el jardín también vende plantas listas para el jardín para que usted mismo las cultive.

Estas plantas iniciales son cultivadas por estudiantes de FHS y facilitan aún más el inicio de su jardín en casa. Este año, el jardín estudiantil está ofreciendo recogida o entrega para residentes dentro de 5 millas de Freeport que hagan pedidos de 50 dólares o más.

Las variedades de plantas disponibles incluyen brócoli, coles de Bruselas, pepinos, verduras de hoja verde, melones, chiles o pimientos, tomates y hierbas. El jardín también vende variedades menos comunes como colinabo y quingombó.

La recogida será el miércoles 13 de mayo de 3:30 a 6 p. m. Y las entregas se realizarán el jueves 14 de mayo.

Para ordenar, visitehttps://my.cheddarup.com/c/2026fsgplantsale/items.

Se venden semillas para polinizadores por parte de la Oficina Agrícola del Condado de Stephenson

Ya está en marcha una venta con descuento de semillas para polinizadores en los condados de Stephenson y Carroll.

Con apoyo de la Illinois Farm Bureau, junto con Growmark y FS, las oficinas agrícolas locales están ofreciendo dos opciones de mezcla de semillas este año.

La mezcla Butterfly Mix está diseñada para apoyar a monarcas, mariposas y abejas, mientras que una mezcla separada de CRP incluye pastos que ayudan a reducir malezas y está disponible para parcelas de conservación aprobadas.

Funcionarios dicen que el programa ayuda a fortalecer los hábitats de polinizadores en toda la región.

Los pedidos deben enviarse antes del 30 de marzo. Puede encontrar un enlace aquí: on.ilfb.org/stephensonseedsale o hacer un pedido comunicándose directamente con la Oficina Agrícola del Condado de Stephenson.

Concurso infantil de diseño de camisetas para Paint the Port

Se está invitando a jóvenes artistas en Freeport a mostrar su creatividad en un nuevo concurso.

Organizadores de Paint the Port están pidiendo a niños de 13 años o menores que ayuden a diseñar la camiseta oficial del evento de 2026.

Niños pueden enviar arte original hasta el 3 de abril, y los mejores diseños pasarán a una votación pública en redes sociales. Se seleccionará un diseño ganador y aparecerá en camisetas que se usarán en todo el centro de Freeport durante el popular evento.

Los organizadores dicen que es una manera divertida para que niñas y niños sean creativos, ya sea que les guste dibujar, pintar o hacer garabatos.

Se anima a las familias a sacar sus materiales de arte y participar antes de la fecha límite.

Para participar, por favor visite painttheport.com.

Recordatorio sobre la entrega de desechos leñosos

Después de las tormentas de viento que recientemente pasaron por nuestra área, la ciudad de Freeport les está recordando a los residentes sus reglas para desechar desechos leñosos.

Cualquier residente de Freeport que tenga desechos leñosos de menos de 4 pulgadas de diámetro puede llevar ese material al área de recolección de la ciudad ubicada en 1001 North Island Avenue entre las 7 a. m. y las 2:30 p. m. de lunes a viernes.

Sin embargo, antes de dejar el material, los residentes deben registrarse en la oficina. Todos los desechos deben colocarse dentro de la reja, y no se permite que contratistas tiren material en este sitio.

Carroll y Ogle están entre los líderes estatales en producción de trigo

Agricultores del noroeste de Illinois están registrando fuertes rendimientos de trigo, y tanto el Condado de Carroll como el Condado de Ogle están entre los de mejor desempeño en el estado.

Según nuevos datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Condado de Carroll promedió más de 111 bushels por acre en 2025, ocupando el segundo lugar a nivel estatal, y produjo más de 327,000 bushels.

El Condado de Ogle también superó la marca de 100 bushels, con un promedio de casi 107 bushels por acre y produciendo más de 524,000 bushels a lo largo de casi 5,000 acres.

A nivel estatal, una docena de condados alcanzaron rendimientos de tres dígitos, destacando un año fuerte para la producción de trigo en Illinois.

Funcionarios dicen que estas cifras reflejan condiciones favorables de cultivo y la continua eficiencia de agricultores locales.

IHDA solicita comentarios sobre las necesidades de vivienda

Se está pidiendo a los residentes de Illinois que compartan su opinión sobre las necesidades de vivienda en todo el estado.

La Illinois Housing Development Authority está lanzando una encuesta pública como parte de su plan estatal de vivienda. Funcionarios dicen que la meta es comprender mejor los desafíos locales de vivienda y las necesidades de desarrollo.

Se anima a todas las personas residentes a participar compartiendo sus experiencias y opiniones. Se espera que la encuesta tome menos de 15 minutos en completarse.

La información recopilada ayudará a orientar futuras políticas de vivienda y decisiones de inversión en todo Illinois.

Puede encontrar la encuesta aquí:https://survey123.arcgis.com/share/ed937f5477db49dcb85c8575953cd404.

Proyecto de ley propuesto requeriría que las preparatorias ofrezcan registro de votantes

Una propuesta en Illinois requeriría que las preparatorias ofrezcan a estudiantes de último año la oportunidad de registrarse para votar.

La medida, conocida como la Rev. Jesse Jackson Senior Young Voter Empowerment Act, recientemente fue aprobada por un comité de la Cámara con apoyo unánime de demócratas. Partidarios dicen que el proyecto busca aumentar la participación electoral juvenil y hacer que el registro sea más accesible.

Pero algunos republicanos han expresado preocupaciones sobre agregar mandatos sin financiamiento para las escuelas y han cuestionado si realmente aumentaría la participación.

Defensores dicen que el esfuerzo honra al líder de derechos civiles Jesse Jackson y podría ayudar a involucrar a más personas jóvenes en el proceso democrático.

Pritzker pide aumentar el número de títulos y credenciales postsecundarias

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, está instruyendo a agencias estatales a aumentar el número de personas adultas con títulos universitarios o credenciales de capacitación laboral.

En una nueva orden ejecutiva, Pritzker está creando un grupo de trabajo para revisar programas de fuerza laboral y recomendar metas educativas actualizadas. La medida surge mientras Illinois no alcanza su meta de que el 60 por ciento de las personas adultas tenga credenciales para 2025.

Datos recientes muestran que alrededor del 57 por ciento ha alcanzado ese nivel, aunque eso representa un aumento significativo durante la última década.

El gobernador dice que este impulso es crucial, ya que las proyecciones muestran que pronto más del 70 por ciento de los trabajos requerirán educación más allá de la preparatoria.

Se espera que el grupo entregue recomendaciones para diciembre de 2026.

Legisladores estatales y locales examinan reglas para centros de datos

Gobiernos locales en todo el centro de Illinois están avanzando con sus propias regulaciones para centros de datos, ya que legisladores estatales aún no han actuado.

Los centros de datos, considerados críticos para la creciente industria de la inteligencia artificial, han generado preocupaciones por su alto uso de agua y energía. La legislación estatal propuesta, conocida como la Power Act, requeriría que las compañías reporten su uso y cubran los costos de energía, pero todavía no existen reglas estatales al respecto.

Mientras tanto, condados como Logan están considerando regulaciones de zonificación y medio ambiente, mientras que Pekín ya rechazó un proyecto propuesto tras la oposición de la comunidad. Aunque todavía no hay planes públicos para que un centro de datos llegue al noroeste de Illinois, muchas personas en la comunidad han estado observando este tema de cerca, ya que la probabilidad de que una propuesta así se presente está lejos de ser mínima.

Legisladores estatales siguen divididos, con algunos pidiendo control local y otros impulsando lineamientos estatales para equilibrar el crecimiento económico con las protecciones ambientales.

Se anuncia el Boyer Colloquium

Highland Community College se prepara para presentar su 31.º Boyer Colloquium anual, enfocado en los impactos de la inteligencia artificial generativa.

El evento gratuito se llevará a cabo el 1 de abril a las 7 p. m. en el Student and Conference Center del colegio, con una opción virtual disponible.

Un panel de personas expertas, incluyendo al senador estatal Steve Stadelman, hablará sobre los desafíos ambientales, económicos y éticos ligados a la IA, especialmente sus crecientes demandas de energía.

Los organizadores dicen que la meta es ayudar al público a comprender mejor cómo la tecnología emergente afecta a las comunidades y al medio ambiente.

El Boyer Colloquium, nombrado en honor al veterinario local Dr. M. E. Boyer, ha sido durante mucho tiempo una tradición, trayendo conversaciones sobre ética, economía y ecología a la comunidad de Freeport.

Ya están a la venta los boletos para Polkafest

Ya están a la venta los boletos para una celebración única en Freeport.

La Lincoln-Douglas Society organizará Polkafest el 25 de abril de 4 a 6 p.m. en el Masonic Temple, celebrando el National Pretzel Weekend.

El evento contará con música en vivo de los Zwiefel Brothers, además de comida, bebidas y mucha polka. Favoritos locales, incluyendo The Traveling Chefs, Lena Brewing Company y Freeport Pretzel Company, estarán presentes.

También habrá una subasta silenciosa con una variedad de artículos.

Los boletos pueden comprarse en 9 East Coffee, en Greater Freeport Partnership, en la puerta o en línea siguiendo este enlace:https://www.eventbrite.com/e/pretzel-city-polka-fest-tickets-1983087034704

Los organizadores dicen que se perfila como un evento divertido y familiar que no se va a querer perder.

Para cerrar…

Mientras cerramos el programa de esta semana, queremos recordarles que escuchen la entrevista de la semana pasada. Mi compañero habitual de Freepod, Tim Connors, habló con Denny Garkey, el hombre detrás de la leyenda local: Little Cubs Field. Tim y Denny hablaron sobre los orígenes del proyecto, así como de algunas oportunidades increíblemente interesantes para el campo en el futuro.

Este próximo martes, la entrevista principal será con Rob Boyer y Randi Kohlbauer de la ciudad de Freeport. Mi compañero habitual de Freepod, Alan Wenzel, habló con Rob y Randi sobre proyectos de infraestructura actuales y futuros que están ayudando a hacer crecer y mantener Pretzel City. Esa entrevista estará disponible a partir del mediodía del martes 31 de marzo. Puede encontrarla, junto con todas nuestras demás entrevistas, en nuestro sitio web,www.freepod.org, o donde sea que escuche sus pódcasts.

Queremos agradecer a nuestras personas enlace comunitarias y reporteras por proporcionar contenido fundamental para nuestro programa, a nuestros socios de WNIJ en DeKalb por ayudar a compartir Freepod con una comunidad más amplia, y al departamento de Mass Communication de Highland Community College por producir este pódcast.

Como siempre, por favor, denos “me gusta” en Facebook, suscríbanse en la plataforma de pódcasts de su preferencia y compartan con sus amistades. Si desea hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar el contenido de noticias locales, por favor, visite nuestro sitio web enwww.freepod.org.

Esto ha sido Freepod. Gracias por escucharnos.

Traducido del inglés por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros.