El IDPH está investigando un posible caso de hantavirus en el condado de Winnebago

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El Departamento de Salud Pública de Illinois está investigando un posible caso de Hantavirus que afecta a un residente del condado de Winnebago.

El IDPH subraya que el caso no está relacionado con el brote reciente en las noticias sobre el crucero MV Hondius. Dice que la persona sospechosa de contraer el virus no ha viajado internacionalmente ni ha tenido contacto con nadie asociado con ese brote. Más bien, IDPH dice que se cree que la persona adquirió una cepa norteamericana del virus mientras limpiaba una casa donde había excrementos de ratón.

El IDPH afirma que "a diferencia de la cepa andina de Hantavirus responsable del brote de crucero, no se sabe que las cepas norteamericanas se propaguen de persona a persona. El riesgo de contraer Hantavirus de cualquier tipo sigue siendo muy bajo para los residentes de Illinois ".

IDPH dice que el residente se está recuperando después de experimentar síntomas leves que no requirieron hospitalización.

IDPH dice que está trabajando con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en pruebas adicionales para confirmar que el residente es positivo para Hantavirus, un proceso que los CDC dicen que puede tomar hasta 10 días.

El IDPH dice que está coordinando estrechamente con los departamentos de salud locales, incluido el Departamento de Salud del Condado de Winnebago (WCHD), así como con los CDC.

El IDPH dice que antes de esto, Illinois ha tenido siete casos positivos de Hantavirus desde 1993, el más reciente en marzo de 2025. Estados Unidos ha reportado 890 casos desde 1993 hasta el presente.

La Dra. Sandra Martell, Administradora de Salud Pública del Departamento de Salud del Condado de Winnebago, emitió la siguiente declaración:

El Departamento de Salud del Condado de Winnebago está trabajando con el Departamento de Salud Pública de Illinois en un posible caso de Hantavirus en un residente del Condado de Winnebago. Este caso potencial no está relacionado con el brote de cruceros. Los hantavirus se transmiten principalmente de los ratones a las personas a través de la orina, los excrementos o la saliva de los ratones. El caso potencial tuvo contacto directo con excrementos de ratones mientras limpiaba y tuvo síntomas consistentes con una exposición al Hantavirus. La cepa sospechosa no se transmite de persona a persona. No hay riesgo para la comunidad de este posible caso y el residente se está recuperando.

Aunque la infección por Hantavirus es rara, la exposición a ratones de campo y sus excrementos es común, especialmente en comunidades similares a la nuestra, puede tomar medidas para reducir el riesgo de exposición al Hantavirus mientras limpia después de los ratones.

Traducido del inglés por Carlos Loera.