Perspectiva: Una parada de descanso

Por Amber-Christine Reed

Mi foto es de una parada de descanso en Austria. Mi familia y yo fuimos a Austria en el verano de 2024. En el centro de esta foto, hay un bosque verde frondoso con hojas caducas. Enfrente del bosque, hay césped corto porque es un lugar público. A la izquierda, hay algunos edificios grises, rojos, amarrillos, y blancos que son detrás más árboles. A la derecha de la foto, hay un lago cristalino, como un espejo, con barcos de ocio. Las olas están tranquilas como un viento suave. Detrás de todo, hay grandes sierras que son altísimas como gigantes. Por encima de toda, hay un cielo grisáceo y nublado sin sol.

Siempre me han encantado las montañas, las cuales tienen un aspecto de silencio. El lago representa como me sentí en el momento. Me muestra que la relajación es importante en la vida. El bosque es un símbolo de una vida llena. También, me recuerda a familia porque hay muchos árboles juntos que comparten recursos. Quiero vivir con la naturaleza y mi familia. Esta foto representa a ambos con las montañas, el lago, el bosque, y sus metáforas de mi vida.

Austria es el hogar de mi familia materna. Esta foto es como una conexión con mi familia extranjera. Fue mi primera vez en el país. Cuando llegué, di una ojeada rápida de la naturaleza. Me hace sentir una mezcla de esperanza y estupor. Hubiera sido un lindo día para ser rico si me hubiera podido quedar ahí para siempre. Además, la foto también representa mi futuro. Me figuro que viviré allí un día. Es un lugar que crea un sentido de paz en una persona. Esta parada de reposo fue importante para mi viaje con mi familia y para mi trayectoria vital.