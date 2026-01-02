Perspectiva – Es hora de hacer más investigaciones sobre esta enfermedad rara

Read in English

Cuando Amy Anderson tropezó, escucho un tronido fuerte. El tobillo se le había doblado por completo. El tendón peroneo se le había desgarrado. “El dolor fue inmediato, llevaba nueve meses de diagnósticos erróneos antes de que finalmente me diagnosticaran Síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC). Después de eso necesité seis meses de terapia de desensibilización antes de que el tendón se pudiera reparar”.

Ella relata que, “todas las sensaciones de dolor se sienten al mismo tiempo, es como sentir alfileres o agujas, punzadas y aplastamientos constantes. Se siente como si tuviera un hierro candente en el pie en todo momento. Imaginen que su pie está sumergido por un minuto en agua helada luego lo sacas, lo bañas en gasolina por encima y lo prendes en fuego y después millones de flechas le disparan hacia él. Esta sensación esta categorizada en lo más alto de la escala de dolor McGill (escala que evalúa dolor), e incluso tiene como apodo la enfermedad suicida.

La clínica Cleveland indica que el SDRC afecta a unas 200,000 personas cada año en los EE. UU. La mayoría de los casos son a causa de traumatismos nerviosos o daños en esa extremidad. Las fibras nerviosas más delgadas que nos permiten sentir dolor, comezón o temperatura se dañan. Estas fibras nerviosas también controlan los pequeños vasos sanguíneos y afectan la salubridad de las células.

Cuando la ambulancia se llevó a Amy a la sala de emergencias local debido a una crisis, el doctor no tenía ni idea de qué padecía. Según ella, “la enfermedad tiene tan poca visibilidad que incluso en las escuelas de medicina no les enseñan a los doctores acerca de ella. Ya que es tan inusual hay poco interés en investigar curas para la enfermedad”.

Es hora de cambiar esto.

Soy Katie Andraski, junto a mi vecina Amy Anderson, y esta es nuestra perspectiva.

Traducido por Yaritza Salgado