Perspectiva: Mi lugar favorito

Por Brianna Candia

Hay un lugar donde todo el estrés de la vida se liquida. Este lugar está en mi foto y en mi apartamento en NIU. Está al lado de mi cocina, en mi sala de estar, frente a mi sofá.

En la foto se ve una guitarra marrón rica en la derecha. Detrás se ven dos estanterías blancas llenas de libros coloridos y decoraciones elegantes. El instrumento antiguo se añade a la tranquilidad del espacio. Este rincón es una réplica de mi corazón, un pequeño santuario lleno de recuerdos.

En el lugar, los estantes superiores tienen velas con perlas y conchas y una rosa dentro de vidrio. En los de medio hay muchos libros de edición especial que son los más bonitos.

También notas un perfume y la estatua de un pájaro. En las repisas inferiores hay un peluche, una manta y dos almohadas suaves. Si estuviera en el espacio, saborearía un pocillo de té cuando estaría leyendo y olería las velas. Además, oiría el sonido de la música instrumental.

¿Por qué es este lugar tan importante para mí?

Porque las personas que amo, que tienen la flor de banca de mi vida, se reflejan en este rincón. La guitarra es la misma que tocaba con mi abuela cada sábado hasta que falleció el mes pasado. Desde que tenía siete años, ella me enseñó cómo tocar la guitarra y las canciones de su familia. Ella quería que mi abuelo me diera la guitarra y ahora cada vez que toco me siento más cerca de ella.

Además, los libros son importantes porque mi novio me compró muchos de ellos. Este significa que él escucha cuáles libros me gustan.

Finalmente, algunas de las decoraciones son hechas a mano por mi mejor amigo y yo. Todo en la foto representa lo que es importante para mí, por eso la escogí.