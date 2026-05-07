Reapertura de Nina's Tacos en Sycamore tras incendio

Jesús y Nina Muñoz son los dueños de Nina's Tacos, un restaurante mexicano familiar en Sycamore. Lidia Marquez, correspondiente de WNIJ Hola, habló con ellos sobre su nueva etapa tras el incendio que enfrentaron.

Nina's Tacos reabrió sus puertas a la comunidad meses después de un incendio eléctrico que ocurrió la noche del 21 de septiembre de 2025, que destruyó el restaurante anterior en 122 E. Page St.

De la noche a la mañana, la familia Muñoz había perdido lo que consideraba su segundo hogar, teniendo que recuperarse y abriendo un nuevo espacio.

"Es algo que nos cayó de sorpresa, verdad, que yo creo que nadie lo espera. Para nosotros sí fue doloroso aceptar eso, verdad", dijo Jesús Muñoz.

Tuvieron su gran apertura el 21 de marzo de 2026 en 1969 DeKalb Ave. en Sycamore, donde recibieron a clientes nuevos y recurrentes de la comunidad que dieron su apoyo.

"Toda la comunidad nos apoyó en todo momento. Han estado con nosotros en las buenas y las malas y nos siguen apoyando. Es una bendición de Dios para nosotros y para nuestra familia", dijo Jesús Muñoz.

Nina's Tacos ofrece una variedad de platillos mexicanos de mar y tierra.

1 of 2 — 20260507_204551000_iOS.jpg Mural de la vida marina Lidia Marquez 2 of 2 — 20260507_204429000_iOS.jpg Mural del Baile de Piña Lidia Marquez

El restaurante está decorada con murales que representan varias partes de la cultura mexicana, incluso un toque a los estados de Oaxaca y Guerrero. También tienen un mural de la vida marina, representando algunos mariscos que ofrecerán

"Estamos emocionados por tener algo que representa algo del estado de Oaxaca", dijo Jesús, "[ya que] nosotros somos de allí".

Tras pasar por la baja, la familia Muñoz dice que está viviendo momentos felices en su nuevo local, trabajando duro con mucha emoción para traer nuevos sabores a sus clientes.

Carlos Loera de WNIJ contribuyó a este reportaje.