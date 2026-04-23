Noticias de Freeport: El clima severo devasta la región, residentes del condado de Ogle expresan preocupaciones por los centros de datos y estudiantes de periodismo de FHS avanzan a la competencia estatal

El clima severo devasta la región

El noroeste de Illinois fue sacudido por varios eventos de clima severo durante la última semana, incluido un tornado confirmado que tocó tierra en Lena.

El primer frente de tormenta importante llegó el miércoles 15 de abril y causó daños significativos en los condados de Carroll, Jo Daviess y Stephenson. En el centro de Freeport, los fuertes vientos y las lluvias torrenciales arrancaron un gran toldo del frente del edificio de Royal Oaks Antiques.

Después, el viernes 17 de abril, un tornado EF-2 confirmado devastó Lena. Fotografías y videos circularon de inmediato en redes sociales mostrando daños en viviendas, negocios y carreteras. El sheriff del condado de Stephenson, Steve Stovall, dio una conferencia de prensa esa noche para desmentir rumores de muertes como resultado de la tormenta.

En cambio, el sheriff Stovall dijo que, aunque hubo daños considerables en propiedades en toda Lena, no se reportaron muertes ni lesiones graves.

El sheriff Stovall también declaró que el acceso al pueblo de Lena estaba “estrictamente restringido” para permitir que los socorristas de todo el noroeste de Illinois trabajaran sin obstáculos tanto en las labores de limpieza como en la verificación de la seguridad de los residentes.

Incluso mientras los equipos trabajaban diligentemente para limpiar después del tornado, varias carreteras fueron cerradas debido a inundaciones excesivas.

Aunque el clima mejoró después de la tormenta del viernes, es probable que los efectos de este evento en particular tengan consecuencias duraderas en nuestra comunidad.

Residentes del condado de Ogle expresan preocupaciones por los centros de datos propuestos

Están creciendo las preocupaciones sobre posibles centros de datos en el condado de Ogle.

Residentes se reunieron en el antiguo juzgado en Oregon para expresar inquietudes sobre un posible desarrollo futuro, aunque las autoridades dicen que actualmente no hay proyectos planeados.

Entre las principales preocupaciones están el uso del agua, el impacto ambiental y el uso del suelo, y algunos residentes señalaron problemas que se han visto en otras comunidades.

Líderes del condado dicen que están trabajando para comprender mejor el tema y que podrían formar un subcomité para desarrollar políticas si se presentan propuestas.

El año pasado, más de 500 acres cerca de la planta eléctrica de Byron fueron reclasificados de uso agrícola a uso industrial, lo que ha generado preguntas sobre posibles desarrollos futuros.

Las autoridades dicen que su objetivo es proteger la salud pública y al mismo tiempo garantizar decisiones de zonificación justas y razonables en el futuro.

El antiguo Holiday Inn es demolido

Se espera que esta semana sea derribada la última parte de la estructura del antiguo Holiday Inn en Business 20.

El proyecto, que está siendo manejado por Alber & Sons Earthworks, ha avanzado rápidamente desde que fue aprobado por la ciudad el 17 de febrero.

El edificio ha estado condenado desde 2017, pero disputas legales sobre la propiedad retrasaron la demolición.

Finalmente, la ciudad convenció a un juez de que el edificio representaba una amenaza para la salud y la seguridad públicas debido a la gran cantidad de reportes de allanamientos en la propiedad vacante.

El terreno sigue siendo propiedad de una entidad privada, pero la ciudad está buscando obtener la propiedad por medio de los tribunales. Aún no se ha dicho qué planea hacer la ciudad con el terreno si su demanda tiene éxito.

Sellers da un contundente informe anual del township

El supervisor de Freeport Township, Patrick Sellers, presentó esta semana su informe anual, destacando tanto avances como preocupaciones persistentes en Freeport Township.

Sellers dijo que los servicios del township siguen siendo sólidos y financieramente estables, pero advirtió sobre problemas crecientes, incluidos el crimen, las drogas y el deterioro de los vecindarios.

Criticó lo que llamó una falta de acción por parte del liderazgo e instó a la comunidad a enfrentar los problemas de manera más directa.

Sellers también pidió mayor responsabilidad y participación pública, diciendo que el cambio real depende de que los residentes exijan acción a los funcionarios electos.

Concluyó enfatizando que el futuro de la comunidad está en manos de su gente.

Nombran al artista principal para el proyecto United We Create

El Freeport Art Museum ha anunciado un gran avance en su proyecto “United We Create”.

Ben Swords, residente de Freeport de toda la vida y educador, ha sido seleccionado como el artista principal para la iniciativa del mural comunitario.

El proyecto celebrará el 250 aniversario de Estados Unidos, reuniendo a jóvenes y residentes locales para ayudar a diseñar y crear un mural en Arts Plaza.

Los organizadores dicen que el esfuerzo destacará historias compartidas y el orgullo comunitario a través del arte público.

Más información sobre el proyecto está disponible aquí:https://www.freeportartmuseum.com/united-we-create.

United Way crea una lista de recursos para la primera infancia con búsqueda en línea

Ya está disponible en el noroeste de Illinois una nueva herramienta destinada a ayudar a familias y proveedores de cuidado infantil.

A través de una subvención de Birth to Five Illinois, socios locales han lanzado una lista de recursos para la primera infancia con función de búsqueda en línea.

El proyecto fue desarrollado con el apoyo de miembros regionales del Early Childhood Consortium, y está diseñado para conectar a padres y proveedores con servicios y apoyo en un solo lugar conveniente.

Los organizadores dicen que la lista sigue creciendo y están pidiendo comentarios del público para ayudar a mejorarla e identificar recursos faltantes.

Más información, y un enlace para explorar la base de datos, está disponible aquí: uwniearlychildhood10664.softr.app.

El programa de periodismo de FHS envía 10 eventos a la competencia estatal

Diez estudiantes del programa de periodismo de Freeport High School se dirigen a una competencia estatal.

En apenas su tercer año de competencia, los estudiantes de periodismo de FHS tuvieron una participación sobresaliente en la competencia sectional de la IHSA el fin de semana pasado. Compitiendo en eventos como caricatura editorial, redacción de titulares y desarrollo del tema del anuario, 10 estudiantes de las clases de Jena Kleindl obtuvieron 1.º, 2.º o 3.º lugar para calificar a la competencia estatal.

Kleindl, quien ella misma fue periodista, habló con nosotros sobre la importancia de oportunidades como esta para cualquier estudiante, sin importar la carrera que elija.

“Es sumamente importante que nuestros estudiantes desarrollen habilidades de comunicación. Habilidades de pensamiento crítico, y el periodismo es como una ventanilla única para que realmente puedan tener éxito en casi cualquier carrera que elijan, y muchos de ellos sienten pasión por ello y están comprometidos con ello, algo que podemos ver con base en nuestros resultados sectional”.

Si les gustaría escuchar una muestra de lo que estos jóvenes académicos pueden hacer, escuchen el episodio de Freepod del 19 de marzo, que fue escrito y presentado completamente por estos mismos estudiantes.

Jóvenes líderes concluyen importantes esfuerzos en los condados de Stephenson y Carroll

Jóvenes líderes del noroeste de Illinois están teniendo un gran impacto en sus comunidades.

Los Young Leaders del Carroll County Farm Bureau concluyeron recientemente su colecta de grano “Harvest for All”, recaudando $28,000 para despensas de alimentos locales con el apoyo de agricultores y negocios del área.

Mientras tanto, los Young Leaders del Stephenson County Farm Bureau donaron $11,000 al programa Agriculture in the Classroom del condado.

Esos fondos se recaudaron durante la carrera anual Bruce Johnson Farm to Farm 5K y 10K, celebrada a finales de marzo, en la que participaron más de 200 personas.

Los organizadores dicen que ambos esfuerzos destacan el impacto positivo que los jóvenes están teniendo en la agricultura y en sus comunidades.

Se anima a los adultos de entre 18 y 35 años interesados en participar a unirse a su programa local de Young Leaders.

La biblioteca de Warren recibe una donación de Carnegie

Una biblioteca local está celebrando una importante donación ligada a un hito histórico.

La Carnegie Corporation of New York otorgó una subvención de $10,000 a la biblioteca en honor del 250 aniversario de Estados Unidos.

La fundación, establecida por Andrew Carnegie, está reconociendo el impacto duradero de las bibliotecas Carnegie en todo el país.

Carnegie financió más de 1600 bibliotecas públicas en todo el país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, incluida esta, construida en 1911.

Hoy, solo una fracción de esas bibliotecas originales sigue en funcionamiento, lo que convierte a este sitio en un motivo de orgullo local.

Funcionarios de la biblioteca dicen que los fondos ayudarán a preservar el edificio histórico y a seguir sirviendo a la comunidad durante muchos años.

Muere hombre de Hanover en volcadura de un solo vehículo

Un choque fatal en el condado de Jo Daviess cobró la vida de un hombre de 21 años.

Las autoridades dicen que Jordan Havens, de Hanover, murió la semana pasada tras una volcadura cerca de Elizabeth.

Según la oficina del sheriff, la camioneta salió de la carretera después de golpear grava suelta, luego salió proyectada al aire y dio varias volteretas.

Havens, quien era pasajero, salió expulsado del vehículo y fue declarado muerto en el lugar.

El conductor, Dayan Havens, de 18 años, fue llevado a un hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida y recibió una citación por no reducir la velocidad.

El choque sigue bajo investigación por parte de la oficina del sheriff y la Policía Estatal de Illinois.

Padre e hijo mueren en choque entre tren y camioneta cerca de Savanna

Las autoridades han dado a conocer los nombres de dos hombres que murieron en un choque de tren la semana pasada en el condado de Carroll.

Connor Sandrock, de 21 años, y su padre, Benjamin Sandrock, de 50 años, ambos de la zona rural de Lyndon, murieron después de que su camioneta fuera impactada por un tren que iba hacia el sur cerca de Savanna.

Los investigadores dicen que la camioneta estaba cruzando un paso ferroviario privado cerca de la Ruta 84 mientras jalaba una lancha y un remolque cuando ocurrió la colisión.

Múltiples agencias de emergencia de Illinois y Iowa respondieron en la escena.

Las autoridades dicen que el choque sigue bajo investigación.

El mercado de agricultores del condado de Stephenson anuncia un hogar temporal nuevo

El Stephenson County Farmers Market se está preparando para una nueva temporada, con un cambio temporal de ubicación.

Debido a trabajos de construcción y repavimentación en el lote municipal del centro, el mercado será reubicado a solo unas cuadras de distancia para el inicio de la temporada.

Los vendedores se instalarán en un estacionamiento sobre West South Street, frente a Aldi, con estacionamiento adicional disponible cerca.

El día de apertura está programado para el sábado 9 de mayo, con horario de mercado de 7 a. m. a 11 a.m.

Los organizadores dicen que el cambio es temporal y agradecen a Castor Home Health por proporcionar el espacio.

También prometen una temporada llena de nuevos vendedores y programas para que la comunidad disfrute.

Comienza la Semana de Restaurantes del condado de Stephenson

The Greater Freeport Partnership está trayendo de regreso un evento local popular.

La Stephenson County Restaurant Week regresa del 24 de abril al 2 de mayo, invitando a residentes y visitantes a explorar platillos destacados de restaurantes de toda el área.

Con más de 80 opciones para comer en Freeport y en todo el condado, los organizadores dicen que es una gran oportunidad para probar algo nuevo y apoyar a los negocios locales.

Los participantes también pueden entrar para ganar $100 en Partnership Cash al publicar fotos de sus comidas en redes sociales usando el hashtag “StephCoEats”.

Se seleccionará un ganador el 6 de mayo.

Habrá opciones para comer en el lugar, para llevar y a domicilio, y se puede encontrar una guía completa de restaurantes aquí: greaterfreeport.com/restaurantweek.

Los organizadores animan a todos a salir de su rutina y descubrir nuevos favoritos locales.

Proyección de Decoding the Driftless en la biblioteca

La Northwest Illinois Trails Foundation está invitando al público a explorar la historia detrás del paisaje escénico de la región a finales de este mes.

Una proyección especial de la película Decoding the Driftless se llevará a cabo el lunes 27 de abril en la Biblioteca Pública de Freeport, comenzando a las 6:30 p. m.

El documental explora la geología única, la vida silvestre y la historia antigua de la región Driftless, una zona conocida por su terreno accidentado y su impactante belleza natural.

La película será presentada por Nancy Breed, de Sustainable Driftless, y presenta imágenes poco comunes y perspectivas de cineastas galardonados.

Los organizadores dicen que el evento es una oportunidad para que los residentes aprendan más sobre el paisaje que conocen y aman.

La proyección es gratuita y está abierta al público.

Se ofrece programa sobre jardines creativos en contenedores

Se invita a los jardineros del noroeste de Illinois a inspirarse esta primavera.

University of Illinois Extension está organizando un programa titulado “Creative Container Gardens” el jueves 30 de abril a la 1:30 p. m. en la oficina de extensión del condado de Jo Daviess en Elizabeth.

La coordinadora del programa, Nikki Keltner, compartirá consejos sobre cómo diseñar arreglos llamativos en contenedores, incluyendo cómo seleccionar plantas, elegir los recipientes adecuados y mantenerlos vistosos durante toda la temporada.

La sesión forma parte de la serie Spring Break Gardening Series, que incluye varios programas próximos sobre temas como paisajismo, árboles y tomates.

Los organizadores dicen que se recomienda registrarse con anticipación, y que pueden encontrar el enlace para registrarse, así como más información sobre próximos eventos, en la versión impresa de esta historia en nuestro sitio web.

Para cerrar…

Mientras cerramos el programa de esta semana, queremos recordarles que escuchen la entrevista de la semana pasada. El conductor de Freepod, Tim Connors, habló con Delbert Bunker sobre el mantenimiento de vehículos y el Freeport Beef-A-Roo.

Este próximo martes, Becky Connors compartirá su conversación con Scott Stich. Scott se está retirando como director del Highland Community College Wind Ensemble. Scott ha servido en ese puesto durante 28 años y dirigirá su concierto final el viernes 1 de mayo. Esa entrevista estará disponible a partir del mediodía del martes 28 de abril. Pueden encontrarla, junto con todas nuestras otras entrevistas, en nuestro sitio web,www.freepod.org, o donde sea que escuchen sus pódcasts.

Queremos agradecer a nuestros enlaces comunitarios y reporteros por proporcionar contenido clave para nuestro programa, a nuestros socios de WNIJ en DeKalb por ayudar a compartir Freepod con una comunidad más amplia, y al departamento de Mass Communication de Highland Community College por producir este pódcast.

Como siempre, por favor dennos “me gusta” en Facebook, suscríbanse en la plataforma de pódcasts de su preferencia y compartan con sus amistades. Si desean hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar el contenido de noticias locales, por favor visiten nuestro sitio web enwww.freepod.org.

Traducido del inglés por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros.