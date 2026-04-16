Noticias de Freeport: Highland Community College nombra a su nuevo presidente, un hombre de Stockton enfrenta cargos federales de drogas y Pretzel Fest 2026

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Highland Community College nombra a su nuevo presidente

Highland Community College ha nombrado a su próximo presidente después de una búsqueda a nivel nacional.

La Junta de Síndicos nombró al Dr. Jamal Scott como el décimo presidente del colegio, con efecto a partir del 15 de junio. Scott aporta más de 25 años de experiencia en la educación superior y funcionarios del colegio destacan su historial de liderazgo colaborativo y su enfoque en el éxito estudiantil.

Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Educación de Pregrado y Decano del Undergraduate College en National Louis University, y anteriormente ocupó un puesto de liderazgo en Waubonsee Community College. Scott también es Aspen Presidential Fellow y ha servido como evaluador par para la Higher Learning Commission.

El presidente de la junta, Doug Block, dice que el colegio espera con interés el liderazgo y la visión de Scott mientras Highland continúa ampliando oportunidades educativas en todo el distrito.

Como presidente, Scott se enfocará en prioridades estratégicas, alianzas comunitarias y en mejorar las oportunidades para los estudiantes.

Él sucederá al presidente de larga trayectoria Chris Kuberski, quien se jubila después de más de 40 años en la educación superior de Illinois.

Dan luz verde a un dispensario de marihuana

El Concejo Municipal de Freeport ha aprobado los planes para un nuevo dispensario de marihuana en la ciudad.

Los miembros del concejo votaron esta semana para otorgar los permisos necesarios, despejando el camino para que el negocio siga adelante. Funcionarios de la ciudad dicen que se espera que el dispensario traiga nuevos ingresos fiscales y actividad económica al área.

Quienes apoyan la medida dicen que es otro paso para alinear a Freeport con la industria del cannabis legalizado en Illinois, al mismo tiempo que brinda acceso regulado para los residentes.

Algunos miembros del concejo señalaron la importancia de la zonificación, la seguridad y el impacto comunitario como parte del proceso de aprobación.

El dispensario, propuesto para la ubicación del antiguo Rosati’s sobre Illinois 26, ahora avanzará con los preparativos finales antes de abrir, aunque todavía no se ha anunciado un calendario oficial para el día de apertura.

GFP recibe una subvención para desarrollo rural

Greater Freeport Partnership está recibiendo nuevos fondos para apoyar a emprendedores locales.

Una subvención del Illinois Farm Bureau ayudará a financiar el programa BASE Camp de la Partnership, una serie educativa diseñada para propietarios de pequeños negocios y emprendedores aspirantes.

El programa ofrece clases prácticas sobre temas clave como financiamiento, estructura legal, planeación de negocios y mercadotecnia, todo dirigido por expertos locales.

Los organizadores dicen que la meta es construir una sólida red de apoyo y ayudar a los participantes a iniciar o hacer crecer negocios exitosos.

Quienes completen el programa también tendrán la oportunidad de competir en un concurso de presentación de negocios, con la posibilidad de ganar financiamiento para ampliar sus ideas.

Funcionarios dicen que el programa está dirigido a fortalecer la economía local a través del desarrollo de pequeños negocios.

FHS tiene 20 Illinois State Scholars

Freeport High School está celebrando un importante logro académico este año.

Funcionarios escolares dicen que 20 estudiantes han sido seleccionados como Illinois State Scholars, un reconocimiento otorgado a estudiantes de último año de preparatoria con alto rendimiento en todo el estado.

El reconocimiento se basa en una combinación de puntajes ACT o SAT, rango de clase y desempeño académico general.

Los Illinois State Scholars son seleccionados por la Illinois Student Assistance Commission y representan a los mejores estudiantes de su clase de graduación en todo el estado.

Líderes escolares dicen que este reconocimiento refleja el arduo trabajo de los estudiantes, así como el apoyo de maestros y familias.

Los estudiantes serán reconocidos por la escuela en las próximas semanas.

Un hombre de Stockton es acusado por cargos federales de drogas

Un hombre de Stockton ahora enfrenta cargos federales de drogas tras una acusación formal emitida en marzo.

Khristofer E. Blair, de 40 años, fue acusado formalmente el 24 de marzo de un cargo de posesión con intención de distribuir cinco gramos o más de metanfetamina, según un comunicado de prensa.

Las autoridades dicen que Blair ha estado bajo custodia en el Condado de Jo Daviess desde su arresto en enero.

Originalmente había sido acusado a nivel estatal de múltiples delitos graves relacionados con drogas, incluida posesión de metanfetamina con intención de entrega.

Desde entonces, esos cargos estatales han sido desestimados, y Blair fue entregado a las autoridades federales en relación con la nueva acusación formal.

Un hombre de Hanover se declara culpable de delitos sexuales contra menores

Un hombre del Condado de Jo Daviess pasará años en prisión después de declararse culpable de delitos sexuales que involucran a un menor.

Duane Potter, de 68 años y residente de Hanover, fue sentenciado por el juez John Hay tras declararse culpable de abuso sexual criminal agravado de una persona menor de 18 años en una posición de confianza, y abuso sexual criminal agravado de un familiar menor de 18 años.

Potter recibió 10 años de prisión por el primer cargo, junto con 12 meses de libertad supervisada obligatoria, y 7 años por el segundo cargo. Esas sentencias se cumplirán al mismo tiempo.

Se le otorgó crédito por 167 días ya cumplidos y tendrá que registrarse como delincuente sexual de por vida.

Potter fue arrestado originalmente en octubre de 2025 por múltiples cargos adicionales, incluido abuso sexual criminal predatorio de un menor, los cuales fueron desestimados como parte del acuerdo de culpabilidad.

El registro automático para el servicio militar podría comenzar en diciembre

Los hombres elegibles en Estados Unidos pronto podrían ser registrados automáticamente para el servicio militar.

Actualmente, los hombres de 18 a 26 años deben inscribirse por su cuenta en el Selective Service System. Pero bajo una nueva ley aprobada por el Congreso, ese proceso se volverá automático a partir de diciembre.

El cambio forma parte de la National Defense Authorization Act de 2026, firmada como ley por Donald Trump a finales del año pasado.

Funcionarios dicen que la medida tiene como objetivo agilizar el registro y reducir costos.

Si se finaliza, la regla aplicaría a todos los hombres en Estados Unidos entre 18 y 26 años, incluidos ciudadanos y no ciudadanos como residentes permanentes, refugiados y personas indocumentadas.

La regla todavía está bajo revisión y se espera que entre en vigor más adelante este año.

El programa de visas agrícolas ayuda a aliviar la escasez de mano de obra

Agricultores en todo Illinois dicen que los trabajadores extranjeros temporales se están volviendo esenciales para mantener sus operaciones en marcha.

Muchos productores informan que la escasez continua de mano de obra ha obligado a que cultivos queden sin cosechar en años recientes. Para llenar ese vacío, cada vez recurren más al programa de visas H-2A, que permite a las granjas contratar trabajadores extranjeros de temporada cuando no hay mano de obra nacional disponible.

Aunque el programa ayuda a atender las necesidades de fuerza laboral, también trae costos adicionales, incluidos vivienda, transporte y tarifas de visa.

Líderes agrícolas dicen que muy pocos trabajadores estadounidenses están solicitando estos empleos, lo que convierte al programa en una ayuda crítica.

Illinois ahora ocupa el lugar 18 en la nación en empleo H-2A, con un uso que está creciendo rápidamente.

Aun así, los agricultores dicen que el proceso implica una cantidad significativa de trámites, incluso mientras funcionarios federales trabajan para agilizarlo.

Muchos dicen que sin el programa, sus granjas no sobrevivirían.

Funcionarios estatales de educación solicitan presupuesto para escuelas públicas

Funcionarios estatales de educación están argumentando a favor de un presupuesto de 10.9 mil millones de dólares para financiar las escuelas públicas de Illinois en el próximo año fiscal.

Líderes de la Illinois State Board of Education dicen que la fórmula de Evidence-Based Funding del estado está mostrando resultados. Las tasas de graduación están en su nivel más alto en 15 años, las brechas de rendimiento se están reduciendo y el desempeño estudiantil ahora supera los niveles previos a la pandemia.

La propuesta representa una ligera disminución en papel en comparación con este año, pero funcionarios dicen que eso se debe a que los fondos para educación de la primera infancia se están trasladando a una nueva agencia estatal. En general, dicen que el financiamiento para las escuelas K-12 sí aumentaría.

El plan incluye 350 millones de dólares para la fórmula de Evidence-Based Funding y subvenciones para alivio del impuesto a la propiedad.

El presupuesto propuesto por el gobernador JB Pritzker no incluye esas subvenciones de alivio, y algunos legisladores republicanos están cuestionando por qué el aumento en financiamiento no ha reducido los impuestos a la propiedad.

Se espera que los legisladores finalicen el presupuesto estatal para el 31 de mayo.

HCC organiza inscripción exprés

Highland Community College está facilitando que futuros estudiantes se inscriban en clases con un evento especial de inscripción exprés.

El evento está programado para el viernes 18 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde y está diseñado para ayudar a estudiantes nuevos y que regresan a completar el proceso de inscripción en una sola visita.

Los asistentes pueden reunirse con asesores, registrarse para clases de verano u otoño, explorar opciones de ayuda financiera y obtener respuestas a sus preguntas en el momento.

El personal del colegio estará disponible para guiar a los estudiantes en cada paso, haciendo que el proceso sea rápido y conveniente.

Funcionarios dicen que la inscripción exprés es una gran oportunidad para cualquier persona que esté considerando ir al colegio o buscando continuar su educación.

Actividades de la Semana Nacional de las Bibliotecas en la Biblioteca Pública de Freeport

La Biblioteca Pública de Freeport está invitando a la comunidad a participar en varios eventos durante la Semana Nacional de las Bibliotecas la próxima semana.

La semana comienza el lunes 20 de abril con el “Right to Read Day”, alentando a lectores de todas las edades a celebrar y apoyar el acceso a los libros.

El martes 21 de abril, la biblioteca reconocerá el National Library Workers Day, destacando las contribuciones del personal local de biblioteca.

El miércoles 22 de abril marca el National Library Outreach Day, enfocado en servicios que llevan los recursos de la biblioteca hacia la comunidad.

La semana concluye el jueves 23 de abril con el “Take Action for Libraries Day”, alentando a los residentes a mostrar su apoyo a las bibliotecas locales.

Funcionarios de la biblioteca dicen que los eventos son una gran forma para que la comunidad participe y celebre el importante papel que las bibliotecas desempeñan en la vida diaria.

El Freeport Park District ofrece evento de inscripción Let’s Play

El Freeport Park District está invitando a las familias a activarse y ser creativas con su evento de inscripción para programas juveniles “Let’s Play” el 22 de abril.

Hay programas disponibles para niños desde pequeños hasta adolescentes, ofreciendo una amplia variedad de actividades, incluidas golf, fútbol, pickleball, tenis, t-ball y una clase introductoria de múltiples deportes.

Funcionarios del Park District dicen que los programas están diseñados para todos los niveles de habilidad, dando a los niños la oportunidad de aprender nuevos deportes, desarrollar habilidades y divertirse.

Más allá del deporte, el distrito también se está asociando con la Biblioteca Pública de Freeport para ofrecer Tot Time para edades de 0 a 4 años, con manualidades, narración de cuentos, juegos y juego interactivo.

Las familias pueden obtener más información e inscribirse durante el evento Let’s Play, que se llevará a cabo el 22 de abril de 5 a 7 de la tarde en el Park District Administration Center sobre Burchard Avenue.

Celebre el Arbor Day con el Park District

El Freeport Park District está invitando a la comunidad a celebrar Arbor Day con un evento especial enfocado en los árboles y el medio ambiente.

El evento será el viernes 24 de abril de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el Gunkel Shelter en Krape Park. El Park District, en conjunto con la oficina de University of Illinois Extension, ofrecerá una plantación ceremonial de árboles, junto con actividades educativas que destacan la importancia de la conservación y del mantenimiento de espacios verdes saludables.

Funcionarios del Park District dicen que Arbor Day es una gran oportunidad para que las familias aprendan sobre el papel que los árboles desempeñan en mejorar la calidad del aire y enriquecer a la comunidad.

Se anima a residentes de todas las edades a asistir y participar en la celebración.

Pretzel Fest y Polka Fest

El centro de Freeport se está preparando para celebrar una de sus tradiciones más icónicas.

Pretzel Fest regresa para su quinto año el sábado 25 de abril a las 11 de la mañana, y continuará hasta la tarde del domingo a las 3, todo en honor al National Pretzel Day.

Conocida como “Pretzel City”, Freeport volverá a destacar su botana más representativa con un fin de semana lleno de diversión para toda la familia. Las actividades incluyen un zoológico interactivo, lanzamiento de hachas, presentaciones en vivo y mucho más en todo el centro de la ciudad.

Los visitantes también podrán aprovechar el Downtown Festival District, que les permite comprar bebidas de bares y restaurantes participantes y llevarlas consigo mientras disfrutan de las festividades.

Boutiques, tiendas y restaurantes locales también participarán, ofreciendo una amplia variedad de comida, mercancía y antojitos temáticos de pretzel.

Pretzel Fest es gratis para asistir y está abierto al público.

Y durante el festival, también puede pasar por el Masonic Event Center para Polka Fest.

El Pretzel City Polka Fest traerá entretenimiento animado al centro, con música en vivo de The Zweifel Brothers Band.

Los asistentes podrán disfrutar comida de The Traveling Chefs y Freeport Pretzel Company, junto con bebidas de Lena Brewing Company.

Además de la música y la comida, el festival incluirá una subasta silenciosa y muchas oportunidades para salir a la pista de baile.

Los organizadores dicen que el evento está abierto para todos, desde bailarines experimentados de polka hasta quienes simplemente buscan pasar un día divertido.

Los boletos cuestan 10 dólares por persona y pueden comprarse con anticipación siguiendo el enlace que se encuentra aquí: https://www.eventbrite.com/e/pretzel-city-polka-fest-tickets-1983087034704

Únase al Great Pretzel Bite

Antes de que Pretzel Fest comience oficialmente, la GFP está organizando un evento especial para establecer otro récord mundial.

Para dar inicio a Pretzel Fest 2026, usted puede formar parte de The Great Pretzel Bite. Se invita a integrantes de la comunidad a reunirse en Chicago Avenue entre Main y Stephenson a las 10 de la mañana del 26 de abril para dar todos al mismo tiempo una mordida a un pretzel a las 10:30.

La meta del evento es establecer otro récord mundial para Pretzel City.

El año pasado, más de 600 personas se reunieron para crear la imagen humana de pretzel más grande del mundo.

Rifa 50/50 para la plantación de flores en el centro

Greater Freeport Partnership está realizando una rifa 50/50 para ayudar a financiar la plantación de flores en el centro de Freeport.

Los boletos cuestan 5 dólares cada uno o 5 por 20 dólares y pueden comprarse en varios negocios del centro.

El ganador será elegido durante Pretzel Fest el 25 de abril, pero no es necesario estar presente cuando se saque el boleto ganador.

Para comprar boletos, visite cualquiera de los siguientes lugares:



Greater Freeport Partnership

Exchange Street Printery

The Clothes Bin & Gift Shop

Progressive Fighting Concepts

Flair Boutique

Sports, Recreation and Apparel

Rite-Way Furniture & Appliance

Ashley Jackson Beauty

Re-Spun Records & Resale

The Space Salon Studio

Para cerrar…

Mientras concluimos el programa de esta semana, queremos recordarles a todos que escuchen la entrevista de la semana pasada. El conductor de Freepod, Alan Wenzel, habló con la nueva jefa del Departamento de Policía de Freeport, Jacquelyn Frausto. Alan y la jefa hablaron sobre la historia de su vida, así como sobre su visión y sus filosofías para dirigir el departamento.

Este próximo martes, Tim Connors se sentará a conversar con Delbert Bunker. Delbert es el presidente de Bocker Auto Group, así como propietario de Freeport Beef-a-Roo. Bunker comparte su perspectiva tanto sobre el negocio de autos como sobre el de comida rápida aquí en Freeport. Esa entrevista estará disponible a partir del mediodía del martes 21 de abril. Puede encontrarla, junto con todas nuestras demás entrevistas, en nuestro sitio web,www.freepod.org, o donde sea que escuche sus pódcasts.

Queremos agradecer a nuestras personas enlace comunitarias y reporteras por aportar contenido clave para nuestro programa, a nuestros socios de WNIJ en DeKalb por ayudar a compartir Freepod con una comunidad más amplia, y al departamento de Mass Communication de Highland Community College por producir este pódcast.

Como siempre, por favor denos “me gusta” en Facebook, suscríbase en la plataforma de pódcasts de su preferencia y comparta con sus amistades. Si desea hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar el contenido de noticias locales, visite nuestro sitio web enwww.freepod.org.

Esto ha sido Freepod. Gracias por escucharnos.

Traducido del inglés por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros.