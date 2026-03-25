Illinois registra un nuevo récord de granizo

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Es oficial. Las tormentas severas del martes 10 de marzo produjeron el granizo más grande jamás registrado en Illinois.

Representantes del Insurance Institute for Business & Home Safety, con sede en Carolina del Sur, viajaron a Northern Illinois University para confirmar el récord.

Midieron y crearon modelos 3D de varias granizos recogidos por los residentes del área de Kankakee durante la tormenta del 10 de marzo.

Spencer Tritt / WNIJ

El profesor de meteorlogía de NIU, Victor Gensini, recibió el granizo que batió récords de la familia Dorris, después de ver fotos de una piedra ligeramente más pequeña recogida por otra familia local, los Denaults. Gensini dice que las condiciones eran adecuadas para que los enormes granizos permanecieran intactos, ya que muchos cayeron sobre lodo. Algunas personas le comentaron que algunos de los enormes granizos eran difíciles de encontrar porque estaban medio enterrados.

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El nuevo récord es casi dos pulgadas más grandes que el récord estatal anterior. Eso fue un granizo de 4.75 pulgadas que cayó en Minooka en 2015.

Para el récord, el nuevo granizo más grande de Illinois y quizás el más grande jamás registrado al este del río Mississippi, mide 168.05 milímetros en su punto máximo y 93.03 milímetros en su punto mínimo. Pesaba 557.2 gramos, pero probablemente había perdido un poco de peso durante la semana entre el 10 de marzo, cuando cayó del cielo sobre Kankakee, y el 17 de marzo, cuando los científicos lo examinaron con calibradores, básculas y escáneres.

Traducido del inglés por Carlos Loera.