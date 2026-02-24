'No hace mucho frío', pero los artistas siguen esculpiendo sus gélidas delicias en un concurso de esculturas de nieve

Read in English

Algunas personas muestran su amor en el día de San Valentín con flores y dulces. Pero otras se deleitan con algo más frío. Yvonne Boose de WNIJ cuenta la historia de un grupo de personas dedicadas al arte de esculpir nieve.

Parcelas de nieve artificial se extendían alrededor de una parte del Sinnissippi Park de Rockford pocos días antes de que los jueces decidieran los ganadores de la 40ª Competencia Anual de Esculturas de Nieve de Illinois.

El concurso tomó lugar el sábado 14 de febrero. El equipo de adultos de los Windy City Snowmen obtuvo el primer lugar con su escultura "Our Founding Father" (Nuestro padre fundador), un enorme bloque de nieve que se parecía a George Washington. El "Witch-king" (Rey brujo) se llevó el segundo lugar. Y en la división de escuelas secundarias, "Guardian of Innocence" (Guardían de la inocencia) de Byron High School obtuvo el primer lugar.

Los sonidos de la nieve raspada por palas, hachas e incluso un machete sirvieron como lienzo sonoro el jueves pasado.

Una persona usó un rallador de queso para lisar la nieve. "Es tan suave que esto es una locura", dijo Zephyr Farris, de 18 años, estudiante de último año de Auburn High School. "El año pasado, fue mucho más duro".

“Entonces”, explicó, “generalmente usamos hachas y cosas así, cosas mucho más pesadas y resistentes. Y luego, cuando llegamos al final, simplemente pusimos nuestras manos calientes en nuestros guantes y pasamos nuestras manos sobre la nieve hasta que se derritiera como quisimos”.

Este es su tercer año compitiendo. Estos estudiantes están excusados de la escuela para trabajar en sus obras maestras.

"Nuestra escultura se llama Bookworm", añadió Farris. "Es un gusano en una manzana encima de un libro. Así que este año, en lugar de idear un diseño todos juntos, pregunté a la gente qué les interesaba ver y elegí el que pensé que sería mejor para esculpir”.

Diez equipos de escuelas secundarias compiten entre sí, y otros 13 equipos de adultos.

Más adelante en el camino se encuentra el equipo Couple of Snow Nerds. El matrimonio formado por Josh y Gabby Keske trabaja codo con codo en su pieza, llamada “Otterly in Love”.

"Es una nutria marina en una luna sosteniendo un corazón", dijo Gabby. “Nos casamos hace seis meses, fuimos de luna de miel a Alaska y vimos nutrias marinas. Y dije, 'Dios mío, eso es tan lindo'. Así que eso de alguna manera lo inspiró, al igual que nuestro amor".

Unos cuantos bloques de hielo más allá, Mark y Danica Rogers, padre e hija, estaban trabajando. Mark no es un artista, pero estaba allí recogiendo nieve y colocándola alrededor de la escultura.

Danica, que también esculpe con paja, utilizó un pequeño rastrillo para cavar en el bloque de nieve. Mark dijo que este concurso es una forma de pasar el tiempo y conectar con su hija.

"Me gusta pasar tiempo con ella", dijo. “Ella es una buena persona y, de todos modos, pasamos mucho tiempo juntos cuando no estamos esculpiendo, así que simplemente hacemos algo que me gusta hacer. “Sabes, ver cómo una obra de arte se materializa y estar con ella es bastante satisfactorio”.

Su equipo se llama “Snowbra Kai”, un juego de palabras con la película de los 80 “Karate Kid” y la serie de Netflix “Cobra Kai”.

(1) Facebook Escultura del Rey Brujo. Ganador del 2do lugar.

Danica está trabajando en una réplica de hielo de 12 pies de altura del Rey Brujo de la película "El Señor de los Anillos". Ella ha participado en este concurso durante varios años. Dijo que esculpir con nieve es más complicado que su proceso con paja.

"Con la nieve, tienes tres días", dijo. “Tienes que esforzarte al máximo los tres días para conseguir algo. No dura mucho tiempo. La paja, ponen en exhibición tus esculturas año tras año. Así que puedes verlas cada año otra vez. Pero con la nieve, es solo una vez y ya está".

En este punto, los escultores tienen menos de dos días para terminar sus piezas. Algunos comenzaron a trabajar en sus esculturas a las 7 de la mañana y otros trabajaron hasta la medianoche cada día, con sólo un par de descansos. Además de las limitaciones de tiempo, estos artistas se enfrentaban a otro dilema.

"No hace mucho frío", dijo Kellie Olivencia. Ella es la coordinadora.

"El sábado, la temperatura máxima es de 54 grados", dijo. "Eso no es favorable para la nieve. Lo ideal sería que 30 grados estuviera bien”.

Dijo que un clima de 20 grados sería lo mejor.

"No sólo para esculpir la nieve", añadió Olivencia, "sino para conseguir mejores resultados en los detalles de las obras".

A pesar del clima, los equipos siguieron adelante. Cuando se puso el sol, tomaron un descanso para cenar. Algunos, como el dúo de marido y mujer Keske, terminaron ese día, pero otros regresaron y trabajaron durante la noche. Tuvieron que sacar luces brillantes para ayudarles a ver mientras trabajaban.

El concurso de esculturas de nieve de Illinois está organizado por el Distrito de Parques de Rockford.

Traducido por Carlos Loera.