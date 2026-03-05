Noticias de Freeport: HCC aumenta la colegiatura, el Senior Resource Center amplía su programación a Galena, y el Boys & Girls Club recibe subvención del estado

HCC aumenta la colegiatura

El Consejo de Administración de Highland Community College aprobó un aumento de colegiatura para estudiantes que se inscriban en el semestre de otoño de 2026. A partir de agosto, el costo será de $163 por hora crédito. Para personas adultas mayores, la tarifa subirá de $119 por hora a $122.

El colegio cita como razón principal la reducción de fondos por parte del estado, indicando que solo aproximadamente el 9% del financiamiento del colegio en los últimos tres años provino del estado de Illinois, muy por debajo del 33% que originalmente se contempló cuando se crearon los community colleges.

Aun con el aumento, líderes del colegio todavía proyectan un posible déficit para el año fiscal 2027.

Se anuncian las personas ganadoras de la Exposición Anual de Arte Jurada en HCC

Artistas regionales fueron reconocidos recientemente en la 55.ª Exposición Anual de Arte Jurada del Distrito en Highland.

El reconocimiento Best of Show para Community Members fue para Ellen Bartels por su pintura al óleo sobre panel de madera titulada “Subterranean Dream”. En la categoría estudiantil, la pieza de medios mixtos “Atrial” de Khalia Adams ganó el premio principal.

Otras obras reconocidas incluyeron trabajos en fotografía, pintura en aerosol sobre lienzo, acuarelas y carbón.

Todavía hay tiempo para ver todas las obras exhibidas. Solo tienes que ir a la galería dentro del Ferguson Fine Arts Center en el campus de Highland, en cualquier momento hasta el 9 de marzo.

El Freeport Art Museum busca artistas

Hablando de artistas, el Freeport Art Museum lanzó una convocatoria para que artistas profesionales con base en Illinois soliciten ser artista principal en su proyecto de mural United We Create.

El proyecto es un mural impulsado por la comunidad que celebra el 250.º aniversario de Estados Unidos y se instalará en la plaza del museo en el centro. El proyecto busca reunir a integrantes de la comunidad para explorar historias compartidas, valores cívicos y visiones colectivas para el futuro del país.

La persona seleccionada como artista principal recibirá un honorario de $7,500, financiado mediante una subvención del Illinois Arts Council y apoyo del National Endowment for the Arts.

El mural terminado está programado para presentarse en una celebración pública en septiembre.

Las solicitudes para el puesto de artista principal deben enviarse a más tardar el 13 de marzo. Puedes enviar tu solicitud a info@freeportartmuseum.org.

Krape Park Art Walk busca artistas

Artistas locales tienen otra oportunidad para exhibir su trabajo, ya que Krape Park Art Walk está buscando artesanas y artesanos. El Art Walk será el 15 de agosto, pero se recomienda aplicar antes del 1 de mayo.

El Art Walk es un evento anual que vincula a la comunidad artesanal, única y vibrante, con el esplendor natural y la belleza de Krape Park. Se anima a artistas a presentar su trabajo, conectar con otras y otros creadores, y celebrar lo que hace especial a cada pieza.

La cuota de solicitud es de $50 para quienes apliquen antes del 1 de mayo, y de $75 para solicitudes recibidas antes del 31 de julio. No se aceptarán solicitudes después de esa fecha.

Para aplicar, por favor visita:https://freeportparkdistrict.org/programs/krape-park-art-walk/.

Boys & Girls Club recibe subvención del estado

El Boys & Girls Club of Freeport and Stephenson County recibió una subvención de $18,000 del estado de Illinois.

La subvención proviene del Charitable Trust, un fondo iniciado en 2017 para ayudar a pequeñas organizaciones sin fines de lucro en Illinois. La subvención se otorgó al Boys & Girls Club por su labor ayudando a personas a permanecer en sus hogares y obtener capacitación laboral.

Estos fondos estatales llegan en un momento necesario para el Boys & Girls Club, ya que recientemente perdió acceso a una subvención federal para la que antes calificaba.

El Departamento de Bomberos de Freeport renueva equipo de protección

El Departamento de Bomberos de Freeport recibirá nuevo equipo de protección. El Concejo Municipal de Freeport aprobó recientemente la compra de 16 nuevos juegos de equipo “turnout” para reemplazar el equipo actual, en el que se ha encontrado PFAs, químicos vinculados con un mayor riesgo de cáncer.

El jefe Tom Korte dijo que, aunque el nuevo equipo no está completamente libre de estos químicos, sí representa una reducción significativa de los elementos potencialmente peligrosos. Esos PFAs se usan en el equipo como forma de impermeabilización, evitando que el agua se absorba tanto por fuera como por dentro del material. Esa impermeabilización es crítica para evitar sumar peso de agua a los ya considerables 20 a 30 libras que pueden pesar los trajes y el equipo, y también para prevenir quemaduras por vapor si sudor o humedad llegan al material interior.

El jefe Korte habló con nosotros sobre estas mejoras y dijo que, aunque el costo de $4,500 por cada juego de equipo puede parecer alto, cada juego tiene una vida útil de 10 años antes de que las regulaciones estatales exijan rotarlo.

SSM Health Monroe es nombrado uno de los mejores hospitales comunitarios

SSM Health Monroe Hospital fue nombrado uno de los Top 100 Rural & Community Hospitals para 2026.

El reconocimiento proviene del Chartis Rural Hospital Performance Index, que ha identificado excelencia en el campo especializado de la salud rural durante 16 años. Esta es la sexta vez que SSM Health Monroe entra en esa lista.

SSM, que significa Sisters of Saint Mary, es un sistema de salud católico que abrió la instalación en Monroe en 2012.

Estudiante de Galena va rumbo al Concurso Nacional de Ortografía

Un estudiante de séptimo grado de Galena va rumbo al concurso nacional de ortografía.

Grant Karberg ganó el 44.º Concurso Regional de Ortografía de los condados Carroll, Jo Daviess y Stephenson, organizado por el Regional Office of Education Number 8, el 10 de febrero.

Karberg ganó al deletrear correctamente “untenable”, y aseguró el título con la ortografía correcta de “aspish”, con lo que calificó para el Scripps National Spelling Bee en Washington, D.C., a finales de mayo.

El primer lugar “runner-up” fue para Joseph Pasch, también estudiante de séptimo grado, de Eastland.

El Senior Resource Center amplía programación a Galena

El Senior Resource Center lanzará nuevos programas para personas adultas mayores y cuidadores en el área de Galena.

Estos programas, que se realizarán en Midwest Medical Center y en Galena Art & Recreation Center, están enfocados en el bienestar social, educativo y de salud de personas adultas mayores en el condado Jo Daviess.

Programas gratuitos incluyen Golden Gamers, Wisdom & Wellness y Coffee, Cookies & Chapters, que son, respectivamente, un club de juegos, un programa educativo y un club de lectura.

También se ofrecen Create & Connect y Chair Yoga con costo.

Si quieres aprender más sobre estos programas o inscribirte, visita:https://seniorresourcecenter.net/community-events-education.

Productores de soya enfrentan retos en medio de guerras comerciales

Agricultores de soya en Illinois recibirán pagos federales “puente” más adelante este mes para ayudar a compensar pérdidas vinculadas a las interrupciones comerciales del año pasado con China.

Agricultores dicen que el dinero ayudará, pero solo temporalmente.

Illinois es el principal productor de soya del país, con más de 639 millones de bushels cosechados en 2025. Pero cuando China, el mayor mercado de exportación del estado, redujo drásticamente compras durante el aumento de aranceles bajo el presidente Donald Trump, los precios bajaron y la presión financiera se intensificó.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció 12 mil millones de dólares en asistencia a través del Farmer Bridge Assistance Program, con 11 mil millones destinados a productores de cultivos en hileras.

El director de Agricultura de Illinois, Jerry Costello II, dice que los pagos no son una solución a largo plazo y advierte que las relaciones comerciales tensas, especialmente con China, podrían tener efectos duraderos en granjas familiares en todo el estado.

Illinois se integra a red vinculada a la OMS

Illinois se integrará a una red global de vigilancia de enfermedades tras la salida del gobierno federal de la Organización Mundial de la Salud.

El gobernador J. B. Pritzker anunció que el estado se unirá a la Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) de la Organización Mundial de la Salud.

El cambio ocurre después de que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de la OMS. Pritzker dice que esa decisión debilitó la capacidad del país para rastrear y responder a amenazas de salud global, y que Illinois no se quedará “de brazos cruzados”.

Al unirse a GOARN, personal de salud de Illinois tendrá acceso directo a alertas globales tempranas, inteligencia sobre brotes y apoyo internacional de respuesta.

El director estatal de Salud Pública, el Dr. Sameer Vohra, dice que las enfermedades no conocen fronteras y que conectarse con personas expertas globales fortalece la preparación de Illinois ante futuras pandemias.

El gobernador dice que esta medida refuerza el compromiso de Illinois con la salud pública basada en la ciencia y con mantener seguras a las familias.

“Harvey” se estrena en Winneshiek

Winneshiek Theater se prepara para mostrar talento local en su producción de Harvey, que se estrena el 13 de marzo.

La obra se describe como una historia cálida que nos recuerda que, a veces, ser “oh, tan agradable” es la mejor forma de ser. La historia sigue a Elwood P. Dowd, un hombre amable y excéntrico cuyo mejor amigo es un conejo invisible de 6 pies 3 pulgadas llamado Harvey.

La obra está dirigida por Angel Dodson, directora por primera vez. Hablamos con Angel sobre por qué para ella era importante presentar esta obra en Winneshiek.

“Yo lo veo como un regreso a sus raíces, porque Winneshiek ha hecho Harvey al menos 4 o 5 veces en el pasado. Para mí, vi la obra como algo que yo ya he hecho, pero es un clásico. Y Winneshiek nunca ha tenido miedo de hacer algo poco convencional. Pero nos gusta volver a los clásicos porque es lo cómodo. Supongo que no importa si ya viste el final de tu película favorita 50 veces, aun así te gusta sentarte a verla porque es algo que disfrutas. Y siento que Harvey saca esa parte de Winneshiek.”

YMCA realizará una subasta silenciosa

La YMCA of Northwest Illinois está solicitando donaciones para una Subasta Silenciosa.

La subasta recaudará fondos para apoyar los programas de la Y y se llevará a cabo del 11 al 14 de mayo. Se aceptan canastas temáticas, certificados de regalo, mercancía o donaciones de servicios, o incluso contribuciones económicas.

Las donaciones deben entregarse antes del 1 de mayo y deben dejarse directamente en la Y.

Para más información, visita la YMCA o contáctalos directamente. Su número es (815) 235-9622.

La Foundation for Northwest Illinois ofrece becas

The Foundation for Northwest Illinois anunció tres oportunidades de beca para estudiantes nuevos o que continúan la universidad en nuestra área.

La primera es la Rachel & Roy Sellers Sr. Scholarship y está abierta a cualquier estudiante afroamericano(a) de último año de Freeport High School, con preferencia para quien sea la primera generación de su familia en asistir a una institución de educación superior.

La segunda es la Craig A. Wilson Agriculture Scholarship. Esta beca es para cualquier estudiante que viva en el distrito de Highland Community College y que se inscribirá como estudiante de tiempo completo en Highland, cursando un Associate of Science Degree en áreas de agricultura.

Finalmente, está la Terry & Bonnie Sueltman Scholarship. Esta es una beca recientemente establecida para graduadas y graduados de Freeport High que buscan apoyo financiero para completar su carrera de cuatro años en una universidad o college de Illinois.

La fecha límite para solicitar cualquiera de estas tres becas es el 1 de abril, y puedes encontrar las solicitudes aquí:https://fornwil.org/scholarships/.

Programa “Conserving Your Land and Legacy”

Personas interesadas en agricultura sostenible, administración de recursos naturales y planeación a largo plazo para su tierra o granja están invitadas a asistir a una serie de tres partes llamada Conserving Your Land and Legacy.

El programa lo ofrece la oficina de University of Illinois Extension y se realizará el 24 de marzo, 31 de marzo y 7 de abril. Las tres sesiones comienzan a las 6:30 p. m. en el Lena Community Center.

La sesión del 24 de marzo se enfocará en conservar tu tierra; la del 31 de marzo será sobre conservar el agua; y la del 7 de abril será sobre conservar tu legado.

La inscripción cuesta $15 por toda la serie y puedes registrarte aquí:https://extension.illinois.edu/events/2026-03-31-conserving-your-land-and-legacy.

Stephenson County Farm Bureau organiza carrera

Haz ejercicio por una buena causa: el Stephenson County Farm Bureau organiza su evento anual Bruce Johnson Memorial Farm to Farm 5K/10K.

El registro temprano está disponible hasta el 6 de marzo y también es la fecha límite para garantizar camiseta y medalla de finalista. El evento se llevará a cabo el 28 de marzo.

Las y los participantes pueden inscribirse al 10K, al 5K, o al 5K Fun Run/Walk.

Para más información o para registrarte, visita:https://runsignup.com/Race/IL/Winslow/BruceJohnsonMemorialFarmtoFarm5.

Regresa “Better Balance & Strength for Older Adults”

El Senior Resource Center traerá de vuelta un programa popular. Better Balance & Strength for Older Adults se reanudará los martes por la tarde, a partir del 17 de marzo.

Las clases son impartidas por fisioterapeutas y guían a participantes en ejercicios suaves diseñados para mejorar la movilidad y prevenir caídas.

El costo es de $45 por la sesión de seis semanas y se realiza en el salón de actividades del Senior Resource Center de 1:00 p. m. a 1:45.

Para inscribirte o para más información, por favor llama al (815) 235-9777.

Para cerrar…

Para cerrar el programa de esta semana, queremos recordarles que escuchen la entrevista de la semana pasada. El conductor de Freepod, Alan Wenzel, habló con el presidente saliente de Highland Community College, Chris Kuberski, con una actualización sobre las instalaciones atléticas y de aprendizaje que el colegio está desarrollando.

Este próximo martes, la entrevista destacada es con Susan Bookless. Bookless es maestra de inglés en Galena High School y habló con Tim Connors sobre los retos y recompensas que educadoras y educadores en el noroeste de Illinois viven con frecuencia. Esa entrevista estará disponible a partir del mediodía del martes 10 de marzo. Puedes encontrarla, y todas nuestras demás entrevistas, en nuestro sitio web,www.freepod.org, o donde sea que escuches tus pódcasts.

Queremos agradecer a nuestras personas enlace comunitarias y reporteras por aportar contenido clave para nuestro programa, a nuestros socios de WNIJ en DeKalb por ayudar a compartir Freepod con una comunidad más amplia, y al departamento de Mass Communication de Highland Community College por producir este pódcast.

Como siempre, por favor danos “me gusta” en Facebook, suscríbete en la plataforma de pódcasts que prefieras y comparte con tus amistades. Si quieres hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar el contenido de noticias locales, por favor visita nuestro sitio web enwww.freepod.org.

Esto ha sido Freepod. Gracias por escucharnos.

Traducido del inglés por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros.