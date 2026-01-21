Captura en Rockford del responsable por la muerte de una pareja de Ohio pone fin a búsqueda nacional

Read in English

Una búsqueda de 10 días finalizó en el norte de Illinois tras localizar al sospechoso de los asesinatos de un matrimonio de Ohio. Michael McKee, de 39 años, fue procesado poco antes del mediodía en el condado de Winnebago el sábado 10 de enero de 2026.

Los registros judiciales del condado de Franklin, en Ohio, muestran que McKee era el ex marido de Monique Tepe, quien fue encontrada muerta en su casa junto con su esposo, Spencer, el 30 de diciembre de 2025. Las muertes han sido declaradas como homicidio. Dos niños fueron encontrados ilesos dentro de la casa de los Tepe.

Según la División de Policía de Columbus, los detectives creen que el asesinato de Spencer y Monique Tepe ocurrió entre las 2:00 y 5:00 de la madrugada del 30 de diciembre de 2025 en el piso superior de su casa.

Imágenes de vídeo muestran a una persona de interés caminando por el callejón cercano a la residencia de los Tepe durante esas horas.

Muchos medios de comunicación informan que McKee tenía licencia como cirujano vascular en Illinois.

Traducido por Jessica Arzate.