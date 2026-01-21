La senadora estatal de Illinois, Karina Villa, habla sobre la nueva ley de inmigración "Safe School for All"

Read in English

La ley "Safe School for All" (Escuelas Seguras para Todos) es una de las muchas nuevas leyes de Illinois que entraron en vigor el 1 de enero de 2026. La senadora estatal demócrata Karina Villa patrocinó la legislación. Peter Medlin, periodista especializado en educación, habló con ella sobre lo que establece esta nueva ley.

Peter Medlin (PM): Esta nueva ley tiene como objetivo garantizar que a los niños no se les niegue una educación pública gratuita por su estatus migratoria. ¿Cómo intenta la ley lograrlo exactamente?

La senadora estatal Karina Villa (KV): Estos requisitos incluyen que exista un proceso para revisar la información y contactar a una persona autorizada designada en la escuela o centro educativo, quien podrá contactar al asesor legal de la escuela si agentes de ICE se presentan en el edificio. Asimismo, se describe el proceso para que las personas autorizadas o los asesores legales revisen las solicitudes de entrada a una escuela o instalación escolar, incluidas las órdenes judiciales, las órdenes no judiciales y las citaciones.

Todas estas son palabras técnicas, pero pongámoslas en práctica: antes de la ley, si ICE entrara en la escuela, podría haber alguien en la recepción quien se pusiera muy nerviosa al ver a alguien con uniforme y llame al estudiante que venga, o empiece a revisar los archivos sin saber que quizás lo que está haciendo sea perjudicial para el estudiante, porque no existe ningún procedimiento establecido.

(PM): ¿Se ha observado esa situación durante el último año en las escuelas que no han puesto estos protocolos y procedimientos?

(KV): No conozco ningún caso documentado. Sin embargo, con la creciente presencia de ICE, necesitábamos asegurarnos de que las familias y los estudiantes supieran que existen políticas y procedimientos establecidos al respecto.

(PM): He tenido conversaciones con los directores de las escuelas sobre este tema y sobre la inmigración y varios me han dicho, "No disponemos de información sobre el estatus migratorio de los estudiantes. No recolectamos esa información". ¿Existen cieras situaciones en las que las escuelas sí disponen de información acerca del estaus migratorio de los estudiantes?

(KV): Imaginemos un distrito escolar donde donde hay una familia que ha vivido en el área por 15 años; aunque no se hable formalmente del tema, a menudo ocurre que la gente conoce información sobre los demás. Podía ver cómo, de forma casual, se podía recopilar información de manera informal en los archivos, sin que la persona de la recepción lo supiera, tal vez algo relacionado con el plan de educación individualizada de un estudiante.

(PM): A principios de la década de los 80, la Corte Suprema dictaminó que las escuelas no pueden negar la educación a los niños basándose en este motivo. ¿Así que es justo decir que una de las principales razones de esta legislación es consagrar estas protecciones al nivel estatal, en caso de que se produzca una impugnación de dicho precedente a nivel federal?

(KV): Sí, al 100%.

(PM): Otra parte de esto es que si un distrito escolar incumple esta ley, las familias pueden presentar una demanda civil contra la escuela. ¿Por qué era importante incluir ese elemento en la legislación?

(KV): Muchas veces se aprueban leyes que no ofrecen muchas soluciones en caso de que no se cumplan sus disposiciones. No se trata simplemente de que "el distrito escolar no cumplió con alguna norma", sino que hubo una negligencia total y fue casi un acto siniestro de entregar información intencionadamente.

(PM): He oído, a través de testimonios informales, que algunas familias, sobre todo a principios del año pasado, tenían mucho miedo de enviar a sus hijos a la escuela, y las escuelas han intentado tranquilizarlas asegurándoles que es un lugar seguro. Ha habido escuelas, como la de West Chicago, de donde eres, en las que el personal ha acompañado a los niños a casa después de la escuela y cosas por el estilo. ¿Hay alguna familia o miembro de la comunidad con el que hayan hablado recientemente que todavía tenga miedo de enviar a sus hijos a la escuela?

(KV): Hay escuelas en nuestras comunidades que implementaron estas políticas y procedimientos de inmediato, incluso antes de que se aprobara la ley. Ha habido comunidades donde el porcentaje de estudiantes inmigrantes es mucho menor, por lo que este tema podría no ser una prioridad para esas escuelas. Son precisamente de esos distritos escolares de donde estoy recibiendo llamadas, ya que las familias siguen muy preocupadas por enviar a sus hijos a la escuela. Es precisamente en esos distritos escolares donde políticas como esta son tan cruciales.

Nota del editor: esta entrevista fue editada para mayor claridad y brevedad.

Traducido por Carlos Loera.