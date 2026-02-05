Noticias de Freeport: Un incendio en Freeport desplaza a varios residentes, una lechería local recibe la visita del gobernador y conferencias de historia estadounidense

Read in English

INCENDIO RESIDENCIAL EN CLARK STREET

Un gran incendio residencial se desató en las primeras horas del 30 de enero. Un edificio de varios departamentos en la cuadra 300 de West Clark Street estaba completamente envuelto en llamas cuando los bomberos de Freeport llegaron alrededor de las 7 a. m.

Se llamó a múltiples departamentos cercanos para atender la escena, ya que el incendio ya había comenzado a propagarse a propiedades vecinas.

La estructura original en cuestión sufrió más de $100,000 en daños y provocó que seis personas adultas y un menor fueran desplazados. Esa propiedad finalmente fue demolida por preocupaciones de seguridad.

Una de las propiedades vecinas fue considerada inhabitable debido a los daños que sufrió, estimados en más de $60,000. Tres personas adultas fueron desplazadas de ese edificio, y una mascota fue rescatada y devuelta a sus dueños.

La otra propiedad vecina sufrió daños menores en el exterior y a esas personas residentes se les permitió regresar a su hogar.

La Cruz Roja está asistiendo a todas las familias afectadas.

ACCIONISTAS DE PEARL CITY CO-OP Y STEPHENSON SERVICE COMPANY APRUEBAN FUSIÓN

Dos de los proveedores de agronegocios más grandes de nuestra zona acordaron fusionarse. Accionistas de Pearl City Elevator y Stephenson Service Company votaron para aprobar la fusión propuesta de ambas compañías durante sus reuniones anuales el 30 de enero.

Se tiene previsto que el acuerdo quede finalizado el 1 de septiembre, y representantes de ambas cooperativas están celebrando las oportunidades que esta nueva alianza ofrecerá a la comunidad.

La nueva organización unificada tomará su nombre de Stephenson Service Company y estará encabezada por Jay Kempel, el actual gerente general de FS Cooperatives.

NUEVO YMCA CONTARÁ CON UN FIELD HOUSE Y UN CENTRO ACUÁTICO

La Family YMCA of Northwest Illinois dio a conocer planes para su nueva instalación en el antiguo Stewart Centre West.

La nueva instalación incluirá un field house con varias canchas de básquetbol, una pista para correr y un centro acuático con dos albercas.

La nueva era del YMCA, a la que están llamando Vision 2030, comenzará con el traslado de los servicios de primera infancia desde su ubicación actual en el campus de Highland Community College a la nueva instalación para el verano de 2027.

Actualmente no hay una fecha límite para la finalización total del proyecto, pero representantes del YMCA están promoviendo el traslado como un “motor económico para nuestra comunidad”.

El traslado del YMCA implica el fin de un acuerdo de 50 años con Highland Community College, mientras el colegio inicia la construcción de una nueva instalación deportiva y de aprendizaje.

LA CIUDAD EXIME CARGOS POR PAGO TARDÍO A ALGUNAS PERSONAS RESIDENTES

Una interrupción en la facturación del departamento de servicios públicos de la ciudad llevó a que se eximieran los cargos por pago tardío en las facturas de agua para algunas personas residentes de Freeport.

Según la ciudad, a una parte de las personas residentes que tenían facturas de agua con vencimiento el 23 de enero no se les entregaron sus facturas en papel a tiempo a través del Servicio Postal de EE. UU. En respuesta, la ciudad reconoce el problema y eximirá los cargos por pago tardío para las y los clientes que se vieron afectados.

La ciudad quiere recordar a las y los residentes que siempre pueden ver y pagar sus facturas de agua en línea, así como inscribirse en pago automático.

Para acceder a tu factura de agua de la ciudad de Freeport, o inscribirte en pago automático, por favor visita freeportil.municipalonlinepayments.com/freeportil.

ROE 8 TIENE UN NUEVO SUPERINTENDENTE REGIONAL

La Regional Office of Education #8 anunció un nuevo superintendente regional. Christopher Shockey fue nombrado recientemente como el nuevo superintendente regional tras la jubilación de Aaron Mercier.

Antes de este nombramiento, Shockey era el superintendente regional asistente de ROE 8.

La Regional Office of Education #8 atiende a los condados de Stephenson, Jo Daviess y Carroll, y funciona como una agencia intermediaria entre los distritos escolares locales y la Illinois State Board of Education.

SUPERINTENDENTE DE POLO RECIBE RECONOCIMIENTOS A NIVEL ESTATAL

La Dra. Kelly Mandrell, superintendente del Polo Community Unit School District, fue nombrada como la superintendente de distinción de la Región Noroeste 2026 por la Illinois Association of School Administrators.

La asociación otorga 22 de estos premios cada año, con nominaciones y selecciones realizadas por otras y otros superintendentes de todo el estado.

La Dra. Mandrell se ha desempeñado como superintendente de las escuelas de Polo desde 2020. Antes de eso, fue directora de Pearl City High School.

HOMBRE DEL CONDADO DE OGLE ES CONDENADO POR ASESINATO E INCENDIO PROVOCADO

Un hombre del condado de Ogle fue condenado por doble asesinato e incendio provocado agravado tras la muerte de su exesposa y su hijo de 3 años.

Duane Meyer fue declarado culpable más de 9 años después de que ocurrieran los crímenes brutales.

Según fiscales y peritos forenses que participaron durante el juicio, Meyer estranguló a su exesposa antes de incendiar su casa en Byron. Su hijo de 3 años falleció posteriormente debido a los efectos del incendio.

Meyer debe presentarse nuevamente ante la corte el 13 de marzo y enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

LECHERÍA LOCAL REALIZA CEREMONIA DE CORTE DE LISTÓN CON DIGNATARIOS ESTATALES Y EXTRANJEROS

Savencia Fromage and Dairy puede tener su sede en Francia, pero como dueños de la antigua Kolb Lena Dairy, tiene una fuerte presencia en el noroeste de Illinois. El fin de semana pasado, Savencia realizó una ceremonia de corte de listón para celebrar una próxima expansión de su planta de producción en Lena, y el propio gobernador de Illinois, JB Pritzker, asistió, junto con representantes de la oficina del cónsul francés.

La quesería está agregando una nueva línea de producción que creará 50 nuevos empleos de tiempo completo, mientras mantiene los 125 empleos que existen actualmente.

Esta expansión se realiza aprovechando el programa Economic Development for a Growing Economy, o EDGE. El programa otorga a las empresas créditos fiscales del impuesto estatal sobre la renta por hasta 10 años a cambio de invertir en industrias clave de crecimiento como agricultura de próxima generación, tecnología agrícola y procesamiento de alimentos.

SE ANUNCIA UN APOYO PARCIAL PARA RECORTES DE MEDICAID A COMUNIDADES RURALES

Illinois recibirá 193 millones de dólares al año durante los próximos cinco años para ampliar el acceso a la atención médica de casi dos millones de personas residentes rurales, financiamiento que proviene de un nuevo programa federal de salud rural.

El dinero fue creado para suavizar el impacto de los recortes a Medicaid aprobados por el Congreso el año pasado, pero líderes hospitalarios dicen que no se acercará a cubrir la diferencia.

Funcionarios estatales advierten que hasta 360,000 beneficiarias y beneficiarios de Medicaid en Illinois podrían perder cobertura bajo nuevos requisitos de trabajo, mientras otros cambios podrían reducir el financiamiento estatal de Medicaid por miles de millones de dólares al año para finales de la década.

Casi un tercio de los hospitales rurales de Illinois ya operan con déficit, y personas defensoras dicen que la reducción de reembolsos podría obligar a recortar servicios o cerrar instalaciones.

Líderes estatales planean usar el nuevo financiamiento para reclutamiento de personal de salud, expansión de telemedicina y alianzas regionales, calificándolo como útil, pero no como una solución a largo plazo.

COMED BUSCA LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE RED ELÉCTRICA DE $15 MIL MILLONES

La compañía eléctrica Commonwealth Edison está solicitando a reguladores estatales que aprueben un plan de modernización de la red de $15.3 mil millones a cuatro años, destinado a responder al aumento en la demanda de electricidad y a proteger la infraestructura ante el clima severo.

El plan, presentado bajo la Illinois Climate and Equitable Jobs Act, guiaría inversiones de ComEd de 2028 a 2031, enfocándose en confiabilidad, vehículos eléctricos, centros de datos y conexiones de energía renovable.

Si se aprueba en su totalidad, ComEd dice que clientes residenciales verían un aumento mensual promedio de alrededor de dos dólares y medio a tres dólares, a partir de 2028. Eso sería además de otros aumentos recientes en tarifas de distribución.

Personas defensoras de consumidores ya están cuestionando la propuesta, calificándola como costosa y potencialmente innecesaria en este momento.

El plan pasará por una revisión de 11 meses por parte de la Illinois Commerce Commission antes de que se tome una decisión.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA HACIA ILLINOIS SUPERA UN OBSTÁCULO LEGAL

Desarrolladores de la línea de transmisión propuesta Grain Belt Express superaron un importante obstáculo legal el viernes, después de que la Corte Suprema de Illinois rechazó una impugnación al permiso estatal del proyecto.

En un fallo de seis a cero, la corte dijo que Grain Belt Express cumplió con los requisitos de la ley estatal al demostrar que puede financiar el proyecto sin perjudicar a las compañías de servicios públicos ni a las y los clientes, incluso después de que el año pasado se canceló una garantía federal de préstamo de 4.9 mil millones de dólares.

La decisión revierte un fallo de una corte inferior y permite que el permiso de la Illinois Commerce Commission se mantenga.

El proyecto construiría una línea eléctrica de alto voltaje de ochocientas millas, transportando energía eólica desde el oeste de Kansas, a través de Missouri y nueve condados de Illinois, antes de conectarse a redes eléctricas regionales en Indiana.

Opositores, incluyendo la Illinois Farm Bureau y propietarias y propietarios de tierras, expresaron preocupaciones sobre el financiamiento y la ley estatal. Los desafíos legales restantes continuarán en la corte de apelaciones.

Desarrolladores del proyecto dicen que planean seguir adelante usando financiamiento privado.

NUEVOS CENTROS DE DATOS PODRÍAN PROVOCAR UN AUMENTO CONSIDERABLE EN LOS COSTOS DE ELECTRICIDAD EN ILLINOIS

Un nuevo análisis de la Union of Concerned Scientists advierte que los centros de datos en Illinois podrían sumar hasta 37 mil millones de dólares a los costos de electricidad durante los próximos 25 años.

El informe dice que el crecimiento acelerado en la demanda de centros de datos podría convertir a Illinois de exportador neto de energía en importador, elevando los costos para las y los clientes.

Investigadoras e investigadores dicen que la pérdida de plantas de combustibles fósiles, combinada con la creciente demanda, está presionando la oferta y empujando los precios hacia arriba en toda la red regional.

El estudio estima que los centros de datos podrían representar más del 70 por ciento de la nueva demanda de electricidad para 2030, además de aumentar la contaminación de plantas de carbón y gas.

UCS está instando a legisladores a exigir que los centros de datos reporten su uso de energía y agua, y que aseguren su propia energía libre de carbono, propuestas que legisladores podrían considerar en esta sesión.

LA CIUDAD DE FREEPORT REALIZA CONCURSO DE DISEÑO GRÁFICO

La ciudad de Freeport está organizando un concurso de diseño gráfico para creativas y creativos del área. Se invita a todas las personas de la comunidad a enviar hasta tres diseños. Si son seleccionados, los diseños enviados se imprimirán en camisetas, con crédito a la o el artista, y se distribuirán en eventos de la ciudad durante 2026.

Las propuestas deben enviarse antes de las 5 p. m. del 28 de febrero y no pueden incluir rostros, elementos con marca registrada, material ofensivo o inapropiado, ni imágenes sin procesar.

Para más información, visita bit.ly/graphicdesignCOF26. Para participar, visita bit.ly/freeportdesign26.

LUNCH & LEARN DE FEBRERO SOBRE “EL AUGE Y CAÍDA DEL WESTERN COMO FORMA DE ARTE Y MENSAJERO MORAL EN EE. UU.”

El Senior Resource Center invita al público a asistir a un lunch & learn gratuito con el Dr. Andy Dvorak sobre “The Rise and Fall of the Western as an Art Form and Moral Messenger”. El evento comienza al mediodía el 12 de febrero en la sala de actividades del edificio del SRC.

El programa se enfoca en cómo el género western de libros, radio y cine ayudó a moldear los valores e ideales de estadounidenses durante más de 100 años.

El evento es gratuito, pero se recomienda registrarse. Las y los participantes pueden llevar un lunch para disfrutar mientras asisten a la presentación.

Para registrarte, por favor llama al (815) 235-9777.

CONFERENCIAS DE HISTORIA ESTADOUNIDENSE EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE FREEPORT

Si quieres escuchar más del Dr. Dvorak, también puedes asistir a su presentación gratuita a las 6:30 p. m. En la Biblioteca Pública de Freeport el 12 de febrero. Ahí, el Dr. Dvorak presentará sobre Know-Nothingism: Anti-Immigrant Movements in US History.

Esta presentación es parte de la serie Lectures in American History de la biblioteca. La serie continúa el 17 de febrero con la conferencia de Mike Banghart sobre la Batalla (o guerra) de la Franja de Toledo. Y luego, el 26 de febrero, Martin Quirk presentará sobre More than a River: Washington’s Crossing of the Delaware River and its Importance in American History.

Todas estas conferencias son gratuitas y abiertas al público, y se llevan a cabo a las 6:30 p. m. En la sala de reuniones de la Biblioteca Pública de Freeport.

EL EQUIPO DE SPEECH DE FHS PRESENTARÁ UN ESPECTÁCULO ABIERTO AL PÚBLICO

Se invita a la comunidad a asistir hoy a Freeport High School a las 7 p. m., el 5 de febrero, para ver presentaciones premiadas por integrantes del equipo de Speech de Freeport High School.

“The Buzz” es una muestra anual organizada por el equipo de Speech de Freeport, como una oportunidad para que estudiantes se presenten y como recaudación de fondos para enviar a estudiantes a la competencia a nivel estatal.

La muestra comienza hoy a las 7 p. m., 5 de febrero, en el salón 228 de Freeport High School. Se aceptarán donaciones en persona.

HCC ANUNCIA AUDICIONES PARA SUMMERSET

Highland Community College anunció audiciones para el 51.º show de Summerset: The 25th Annual Putnam County Spelling Bee.

Este show es bien conocido por sus carcajadas desbordantes y la participación del público.

Las audiciones se llevarán a cabo el sábado 14 de febrero de 9:30 a. m. a 12 p. m. y de nuevo de 12:30 p. m. a 3 p. m.

No se requiere pre-registro, pero a quienes audicionen se les pedirá completar un formulario al llegar. Para la audición, se recomienda llevar un monólogo corto y preparado de aproximadamente 60 a 90 segundos. Las audiciones también incluyen una breve lección y evaluación de coreografía, además de una parte de canto.

El show se presentará a mediados de julio.

Para más información sobre las audiciones, por favor visitahttps://highland.edu/summerset/.

PARA CERRAR…

Antes de cerrar el pódcast de esta semana, te recordamos que revises la entrevista semanal especial que publicamos este martes pasado. El conductor de Freepod, Alan Wenzel, entrevistó al Dr. Jack Hermann sobre la serie de conferencias sobre cambio climático que se está llevando a cabo en la Biblioteca Pública de Freeport. Esta serie busca acercar a casa la realidad de cómo el cambio climático global impacta a nuestra comunidad de maneras muy reales y muy reconocibles.

Este próximo martes, Tim Connors conversa con James Rivas, dueño y operador de Pretzel City Barbershop. Tim y James hablan sobre la cultura única de las barberías en áreas del centro, así como sobre lo que le espera a futuro a esta barbería. Esa entrevista estará disponible a partir del mediodía del martes 10 de febrero. Puedes encontrarla y todas nuestras otras entrevistas en nuestro sitio web,www.freepod.org, o donde sea que escuches tus pódcasts.

También queremos agradecer a nuestras personas enlace comunitarias y reporteras por aportar contenido clave para nuestro programa, a nuestros socios de WNIJ en DeKalb por ayudar a compartir Freepod con una comunidad más amplia, y al departamento de Mass Communication de Highland Community College por producir este pódcast.

Como siempre, por favor danos “me gusta” en Facebook, suscríbete en la plataforma de pódcasts que prefieras y comparte con tus amistades. Si quieres hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar el contenido de noticias locales, por favor, visita nuestro sitio web enwww.freepod.org.

Esto ha sido Freepod. Gracias por escucharnos.

Traducido del inglés por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros.