Los maestros de West Middle School en Rockford dicen que la escasez de personal es la peor que han visto

Dee Edgerton prende una secadora de ropa en su salón de clase en West Middle School en Rockford. Cuando los estudiantes tienen dificultades y necesitan un lugar despejado para aprender, son asignados a su salón.

Ella también cocina con sus estudiantes. Lava la ropa de los equipos deportivos de la escuela y la de algunos de sus estudiantes.

“Él no tiene a nadie que le lave su ropa”, explicó Edgerton. “No tiene a nadie que se asegure de que reciba dos comidas calientes al día. La Srta. Dee se encarga de proveer al menos dos comidas calientes a la semana”.

Además de eso, ella enseña matemáticas de octavo grado. Varios maestros de West Middle School, como Edgerton, dicen que son los peores problemas de personal que han visto.

“469 de nuestros estudiantes no han tenido un maestro de matemáticas certificado en dos años”.

Ese número es más de la mitad de los estudiantes.

“Les faltan conocimientos fundamentales”, dijo Edgerton. “Ni siquiera saben lo que es un exponente”.

También afirma que ninguno de sus estudiantes que necesitan intervención matemática de "nivel 2" lo recibe de un maestro de matemáticas titulado.

“Ella no está calificada para enseñar intervención en matemáticas”, dijo. “Yo tampoco. Es la verdad. No estoy capacitada”.

Ella dice que cuando los estudiantes llegan a la escuela secundaria, llevan un año de retraso, y le preocupa que eso los ponga en una situación que los lleve al fracaso.

Y no son solo las matemáticas. Los puestos de educación especial son difíciles de cubrir. Por ley, las clases de educación general pueden tener solo un 30% de estudiantes de educación especial. El personal de West Middle School dice que tienen al menos 18 clases que superan ese límite, y muchas otras están cerca del límite, debido a la falta de maestros.

Un portavoz de las Escuelas Públicas de Rockford dijo que no pueden hacer comentarios sobre la contratación de personal en escuelas específicas, pero que la asignación de cada estudiante se decide basándose en sus necesidades individuales. El portavoz añadió que el distrito se compromete a brindar a cada estudiante el apoyo adecuado en el entorno más apropiado.

Entonces, ¿cómo sucedió esto? En primer lugar, es difícil encontrar maestros calificados de matemáticas y educación especial, sobre todo en una escuela de bajos recursos como West Middle School, donde no ganarán tanto dinero como en los suburbios. En segundo lugar, como dice la consejera de West, Elizabeth Ulrick, no logran retener a los maestros que tienen.

“Creo que seis maestros se han marchado desde que comenzó el año escolar. Algunos, supongo, lo hicieron por decisión propia y otros fueron despedidos. Así que, ha sido un desafío”.

La tasa de retención de maestros del distrito es de casi el 90%, conforme con el promedio estatal. Esto significa que, en los últimos años, el 90% de los maestros se han quedado en sus puestos. Pero, en West Middle School, la tasa es del 69%.

Cuando los maestros se van, el trabajo y el estrés recaen sobre los maestros restantes, quienes terminan agotados y también se van, y el ciclo se repite. Ulrick comenta que, cuando varios maestros están ausentes por enfermedad, juntan varias clases en el auditorio.

"Supongamos que es una clase de matemáticas de séptimo grado y quizás una de estudios sociales de sexto grado, y también una clase de lengua y literatura en inglés o algo similar. Eso no es realmente enseñar, es supervisar. Es como tenerlos en una guardería, y eso los atrasa en sus estudios”.

Los maestros tienen que sustituir para otras clases todos los días y trabajar durante los períodos de planificación. Maestros como ella saben que no hay soluciones fáciles, pero sienten que a los administradores del distrito no les importa lo suficiente.

“No estamos acusando a nadie de tener almacenes llenos de maestros de educación especial y maestros bilingües”, dijo Ulrick. “Sabemos la realidad, pero lo cierto es que podrían visitar a las escuelas. Podrían ver los pasillos. Podrían ver por sí mismos cómo es la situación”.

Edgerton dice que antes veía a los administradores del distrito dando clases como maestros sustitutos o ayudando a asesorar a los maestros, pero últimamente eso ha estado faltando.

Dice que es frustrante porque, gracias al personal y al director, el comportamiento y la asistencia han mejorado. Pero ahora ese progreso está desapareciendo.

“Por mucho que no queramos tener sustitutos en lugar de un maestro certificado trabajando de forma permanente, sostengo que tener un maestro certificado que quizás no tenga el respaldo adecuado, pero sí la licencia necesaria para estar en el salón , es una mejor alternativa que tener un simple sustituto tradicional”, comentó Jason Pope, quien se encarga de la contratación de maestros en Rockford.

Dice que ofrecen $6,000 en bono al firmar para puestos difíciles de cubrir, como matemáticas y educación especial. Además, cree que desarrollar el talento local es una de las mejores maneras de encontrar maestros que permanezcan en el puesto.

“Si podemos contar con el personal de apoyo en West Middle School que sepa lo que se necesita para tener éxito en ese edificio escolar, y les ayudamos a obtener una licencia de enseñanza, ese personal permanecerá a largo plazo en la escuela”.

Así lo hizo Dee Edgerton. Comenzó como asistente de maestra y trabajó para obtener su licencia de enseñanza.

Y aunque no dan abasto, los maestros como Edgerton dicen que no tienen intención de irse pronto de West Middle School.

“Volvemos aquí porque nuestros estudiantes nos necesitan. Estos chicos nos necesitan”.

Traducido del inglés por Jessica Arzate.

Revisado por Carlos Loera.