Perspectiva: La belleza del Gran Cañon

Al suroeste de los Estados Unidos, bajo el cielo azul de Arizona, en medio del desierto, queda uno de los cañones más grandes del mundo. Un cañón tan remoto y aislado como ancho y profundo. Un cuerpo vacío con un corazón de agua cristalina que nunca deja de latir. Por todos lados se ven las impresionantes torres de piedra, soleadas por el atardecer. Arriba, el cielo celeste y nublado, con rayos del sol que se asoman justamente fuera de la vista.

Desde el momento en que lo vi, me cambió la vida para siempre. Es un barranco incomprensible que me deja con un sentido de maravilla que nunca se me va. Es peligroso y consolador, cálido y calmante. Además de la belleza natural que guarda, tiene mil recuerdos. Los de visitar las orillas del barranco donde una vez, hace muchos años, estuvo de pie mi abuelo que nunca conocí, y el sueño de explorar el abismo tan inmenso como el que queda en mi alma cuando he de dejarlo. Colorado y silencioso, es el lugar más bello que he visto en toda la vida, y una experiencia inolvidable.

Ancho y profundo, increíble y calmante. Una maravilla del mundo natural que lleva los recuerdos de mi familia. Hablando de lugares pintorescos y espectaculares de la tierra, para mí no hay igual. Un lugar sin olor que, de alguna manera, llena la nariz con el sentido de que había olido a algo asombroso, y hace que mis penas se liquiden