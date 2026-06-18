© 2026 WNIJ and WNIU
Northern Public Radio
801 N 1st St.
DeKalb, IL 60115
815-753-9000
Northern Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Sessions from Studio A - Riley Martin Organ Trio

Northern Public Radio | By Spencer Tritt
Published June 18, 2026 at 6:55 PM CDT
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
1 of 6  — Pic 4.png
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
2 of 6  — Pic 5.png
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
3 of 6  — Pic 6.png
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
4 of 6  — Pic 3.png
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
5 of 6  — Pic 2.png
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
6 of 6  — Pic 1.png
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A

Guitarist Riley Martin stops by with his organ trio to play live. We'll hear different styles of jazz with an eclectic set, and Martin will talk with us about how bebop translates to the guitar. Check out more from him on his website and Instagram.

Lineup:
Riley Martin - Guitar
Richard Gibbs III - Organ
Christian Hindratno - Drums
Tags
WNIJ News Sessions From Studio A
Spencer Tritt
Spencer's creativity shows up in a variety of spaces on-air and online for WNIJ. He graduated from Northern Illinois University with a degree in Communications and Digital Media Production. Spencer's interest in multimedia comes from a mix of his love for arts and music with an interest in technology.
See stories by Spencer Tritt
Related Stories