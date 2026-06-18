Sessions from Studio A - Riley Martin Organ Trio
1 of 6 — Pic 4.png
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
2 of 6 — Pic 5.png
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
3 of 6 — Pic 6.png
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
4 of 6 — Pic 3.png
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
5 of 6 — Pic 2.png
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
6 of 6 — Pic 1.png
Riley Martin Organ Trio playing live in Studio A
Guitarist Riley Martin stops by with his organ trio to play live. We'll hear different styles of jazz with an eclectic set, and Martin will talk with us about how bebop translates to the guitar. Check out more from him on his website and Instagram.
Lineup:
Riley Martin - Guitar
Richard Gibbs III - Organ
Christian Hindratno - Drums