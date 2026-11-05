La matrícula en las universidades públicas de Illinois es la más alta en una década; la matrícula en los colegios comunitarios disminuyó ligeramente

Read in English

Este otoño, la matrícula en las universidades públicas de Illinois se encuentra en su nivel más alto en una década. Más de 190 000 estudiantes se matricularon este otoño, la cifra más alta desde 2015.

De las 12 universidades del estado, la matrícula aumentó en cinco desde el año pasado. Chicago State University fue el que más creció, más del 10 % desde el otoño pasado. Western Illinois University registró la caída más pronunciada, de alrededor del 17 %.

El aumento de las inscripciones se debió a los estudiantes de pregrado. Todas y cada una de las universidades públicas experimentaron una caída en la matrícula de posgrado, y eso se debe a los estudiantes internacionales.

La matrícula internacional disminuyó un 14 % en Illinois, lo que la Junta Estatal de Educación Superior atribuye a los cambios en el procesamiento de visas implementados por el gobierno de Trump .

Las dos universidades públicas más grandes del estado, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y la Universidad de Illinois en Chicago, tuvieron su mayor número de matriculaciones jamás registrado este otoño.

La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign es, con mucho, la más grande, con más de 60 000 estudiantes matriculados.

Mientras tanto, la matrícula en los colegios comunitarios de Illinois ha disminuido ligeramente con respecto al año pasado.

Más de 270 000 estudiantes asisten a los 45 colegios comunitarios del estado.

Oakton College, en el área suburbana de Des Plaines, registró el mayor aumento interanual, mientras que Highland Community College, en Freeport, tuvo la caída más pronunciada, con un descenso del 16 % respecto al otoño pasado.

Sin embargo, hubo algunas áreas de crecimiento. La educación profesional y técnica , que incluye programas basados en el trabajo, desde la atención médica hasta la soldadura, ha aumentado alrededor del 6 %. La inscripción en créditos duales, en la que los estudiantes de secundaria cursan clases universitarias, también aumentó este año.

El College of DuPage es, con mucho, el colegio comunitario más grande del estado, con más de 28 000 estudiantes matriculados.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.