Una profesora de geología de NIU recibe una subvención de un millón de dólares para llevar equipos de alta tecnología al campus

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Una profesora de geología de Northern Illinois University obtuvo una subvención de $1 millón para avanzar en su investigación.

Suzanne Autrey es profesora adjunta de geología en NIU. La subvención del Departamento de Energía de EE. UU. proporcionará equipos para el Departamento de Tierra, Atmósfera y Medio Ambiente.

El dinero se utilizará, en parte, para llevar un espectrómetro y un microscopio electrónico de barrido al campus.

Autrey desarrolló una nueva técnica para reconstruir las presiones de cristalización durante la formación de minerales críticos.

“Estudiamos las presiones en las que se forman estos minerales y luego vamos a aplicarlo a los sistemas naturales para que podamos tener una mejor herramienta para comprender dónde se van a concentrar estos minerales críticos en la tierra”, le dijo a WNIJ.

Autrey es uno de los 67 científicos de todo el país que obtuvieron financiación a través del Programa de Investigación para Científicos en Etapas Iniciales de su Carrera.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.