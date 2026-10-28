Stratton y Tracy se enfrentan con temas sobre Trump y la asequibilidad en el único foro del Senado de EE. UU.

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SPRINGFIELD — La vicegobernadora demócrata Juliana Stratton prometió actuar como contrapeso del presidente Donald Trump, mientras que el republicano Don Tracy defendió en gran medida las posturas del presidente en su único encuentro cara a cara en la carrera por suceder al senador demócrata estadounidense Dick Durbin, quien se jubila.

En el foro de WTTW de una hora de duración el martes 20 de octubre por la noche, Stratton se mantuvo fiel al mensaje progresista sin tapujos que la ayudó a ganar la nominación demócrata frente a oponentes más moderados en las primarias a principios de este año. Y en repetidas ocasiones vinculó a Tracy con las políticas de Trump, que según ella han elevado el costo de la vida.

Tracy, por su parte, calificó a Stratton como una liberal que cobra impuestos y gasta y la acusó de ser una socialista demócrata “aunque no lo admita”. Se presentó como un conservador pragmático y sugirió que Stratton estaba demasiado centrada en Trump.

Stratton entra en las dos últimas semanas de la campaña como la gran favorita, con una encuesta reciente que la sitúa por delante con un porcentaje de dos dígitos en un estado en el que los republicanos no han ganado unas elecciones estatales desde 2014. Pero Tracy, que ha prestado $ 3,5 millones a su campaña y está emitiendo anuncios televisivos, apuesta a que su mensaje puede calar entre los votantes de Illinois.

Un tercer candidato en la boleta, Whitfield Harrington, del Partido Centro Estadounidense, no alcanzó el umbral de encuestas del 15 % requerido por la emisora para participar.

La cuestión sobre Trump

Los candidatos debatieron sobre el costo de vida y la asequibilidad, los aranceles y la política comercial, la inmigración, los costos de la atención médica, la energía y el clima, y cómo lograr un equilibrio al representar las diversas necesidades del estado, que es diverso a nivel regional.

Pero casi todos los temas se centraron en Trump, el presidente republicano que ocupó dos mandatos y a quien los votantes de Illinois rechazaron por márgenes de dos dígitos en tres elecciones consecutivas.

Stratton, la número 2 del gobernador JB Pritzker desde 2019, se hizo eco de la estrategia combativa del gobernador para tratar con Trump, calificando al presidente de “aspirante a dictador” y “la mayor amenaza para la seguridad nacional”, al tiempo que prometía hacerle rendir cuentas.

“Seré un contrapeso para este presidente”, dijo Stratton.

También se comprometió a no confirmar a ninguno de los candidatos de Trump.

A mitad del foro, Tracy pareció cansarse de las invocaciones de Stratton a Trump, diciendo que estaba “empezando a preguntarse si mi oponente se presenta contra mí o contra el presidente”.

“Pero tengo que decir que es bueno que puedas mencionar el nombre de Trump sin maldecir”, le dijo Tracy a Stratton, en referencia al anuncio digital viral que la campaña de Stratton publicó durante las primarias a principios de este año.

También argumentó que Stratton pasaría sus primeros dos años centrada únicamente en el juicio político a Trump.

Luego, Stratton reprendió a Tracy por haber dicho a principios de este año que “acogería con agrado” el respaldo de Trump. A diferencia del candidato a gobernador del Partido Republicano, Darren Bailey, Tracy no ha recibido el respaldo de Trump. Pero en agosto, en la Feria Estatal de Illinois, dijo a los periodistas que “sin duda agradecería el respaldo del presidente de los Estados Unidos”.

Tracy respondió que aceptaría un respaldo, aunque no lo está buscando activamente.

Costo de la vida

La cuestión de la asequibilidad se filtró en casi todos los temas tratados.

El precio promedio de la gasolina sin plomo en Illinois era de $ 4,65 por galón al 20 de octubre, casi un 50 % más que en esta misma época del año pasado, según AAA. Y el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 3,7 % interanual, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Stratton culpó a Trump de iniciar la guerra en Irán y de imponer aranceles tanto a amigos como a enemigos. Prometió no votar a favor de ningún proyecto de ley que proporcione fondos adicionales para el esfuerzo de la guerra y pidió que se pusiera fin a los aranceles.

“Ha causado caos”, dijo Stratton. “Ha provocado una guerra comercial con nuestros aliados, y ese no es el tipo de liderazgo que necesitamos. Y es por eso que voy a hacer que este presidente rinda cuentas”.

Tracy dijo que el costo de vida era “más alto de lo que debería ser”, pero sugirió que el aumento del precio de la gasolina era un “repunte temporal”. Dijo que consideraría “justa” la guerra y el daño económico que ha causado si evitaba que Irán desarrollara un arma nuclear.

En cuanto a los aranceles, Tracy repitió lo que dijo a Capitol News Illinois en julio: “El jurado aún no ha decidido”.

“Simplemente me gusta el hecho de que el presidente reconozca que hemos estado subsidiando al mundo y que el mundo se ha estado aprovechando de nosotros con prácticas comerciales injustas, por lo que creo que está tratando de usar los aranceles como una herramienta, no como un objetivo, para redefinir la política comercial mundial y lograr que haya una mayor igualdad de condiciones”, dijo Tracy.

Stratton refutó que “el jurado aún no ha tomado una decisión”, señalando el fallo de la Corte Suprema de que Trump no puede imponer aranceles de forma unilateral. Luego dijo que “se deben reembolsos” a los estadounidenses por los aranceles pagados durante el último año.

Sin embargo, Tracy se desmarcó de la decisión de Trump de renunciar a nuevas sanciones contra Rusia que habrían impuesto aranceles significativos destinados a obstaculizar el esfuerzo de la guerra del país en Ucrania. Al calificar al presidente ruso, Vladímir Putin, de “matón”, Tracy dijo que habría votado en contra de este y de un acuerdo asociado para suministrar diésel ruso a los mercados estadounidenses.

El republicano de Illinois dijo que la inflación sigue siendo “demasiado alta”, pero que se centraría en abordar las “causas profundas” para reducir los costos, como la reducción del gasto público. También dijo que la asequibilidad podría abordarse mediante la reducción de impuestos, criticando a Stratton por varios aumentos de impuestos y tasas promulgados durante la administración de Pritzker.

Para poner más dinero en los bolsillos de la gente, Stratton reiteró su apoyo a aumentar el salario mínimo federal de $ 7,25 a $ 25 por hora, una desgravación fiscal para la clase media que se pagaría mediante el aumento de los impuestos sobre los ingresos superiores a $ 1 millón y el establecimiento de un sistema de salud Medicare para todos.

“Se trata de una cuestión de prioridades, y si (Trump) puede encontrar todo este dinero para todo lo demás, y para arrastrarnos a una guerra ilegal por elección, entonces deberíamos poder asegurarnos de que la gente no tenga que elegir entre reducir a la mitad sus medicamentos o ir al médico y poder poner comida en la mesa”, dijo Stratton. “Esa es una falsa disyuntiva”.

Tracy afirmó que un aumento del salario mínimo sería “una sentencia de muerte para las pequeñas empresas”, aunque Stratton señaló que la administración de Pritzker incorporó los comentarios de la comunidad empresarial, lo que dio lugar al aumento gradual del salario mínimo del estado a $ 15 por hora.

El republicano no estuvo de acuerdo con Stratton en cuanto a la reforma del sistema de salud del país. De hecho, cree que es “uno de los mejores sistemas del mundo”, aunque “no es perfecto” y es “demasiado caro”.

“No podemos deshacernos de un sistema realmente bueno que brinda una atención médica muy buena al 92 % de la población en busca de este sistema de atención médica perfecto”, dijo Tracy. “Necesitamos más competencia en el mercado”.

Inmigración

Una de las posturas clave que ayudó a Stratton a consolidar el apoyo progresista en las primarias fue su llamamiento inequívoco a abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que se produjo tras la agresiva campaña de control conocida como Operación Midway Blitz.

Ella mantuvo esa postura el martes por la noche, reiterando su convicción de que la agencia federal no se puede reformar. Pidió una reforma migratoria integral que incluya una vía para obtener la ciudadanía para las personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal, incluidos los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, así como más jueces y trabajadores sociales para descongestionar un proceso que a menudo tarda años.

“Lo que no quiero ver es la criminalización de nuestros vecinos inmigrantes”, dijo Stratton. “No quiero ver perfiles raciales de personas negras y morenas. No quiero ver a personas asesinadas por una agencia que se financia con nuestros impuestos. No está bien”.

Tracy reconoció que Midway Blitz fue “feo y caótico” y que la administración “debería haber encontrado una mejor manera” de hacer cumplir la ley de inmigración en ciudades santuario como Chicago. Pero culpó a los líderes demócratas de Illinois y a los manifestantes por no cooperar, y señaló que el expresidente Barack Obama deportó a más de 3 millones de inmigrantes sin tantas reacciones negativas.

“No había que ir a buscar a lo peor de lo peor en barrios con ejércitos de defensores de la inmigración alentados por mi oponente para obstruir la aplicación de las leyes de inmigración”, dijo Tracy.

Sin embargo, los datos del gobierno y los análisis realizados por varias organizaciones periodísticas contradijeron el discurso del “peor de los peores”, ya que demostraron que la gran mayoría de las personas detenidas durante la Operación Relámpago Midway no tenían antecedentes penales.

“Donald Trump fue tras los vendedores de tamales y los trabajadores de guarderías, nuestros vecinos”, dijo Stratton. “Por eso, siempre voy a levantarme y a alzar la voz cuando veamos que una agencia federal está matando a personas en las calles”.

Otros temas

Stratton dijo que se oponía al desmantelamiento del Departamento de Educación de EE. UU. previsto por Trump. Tracy dijo que “mantendría la mente abierta” sobre el tema, pero en general cree que más funciones educativas deberían estar a nivel estatal y local.

En cuanto a la agricultura, ambos expresaron su apoyo al regreso de un proyecto de ley agrícola de cinco años. La última se promulgó en 2018 y la prórroga más reciente venció el mes pasado. Tradicionalmente, el proyecto de ley ha incluido subsidios para los agricultores, así como fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. Tracy dijo que los demócratas eran la razón por la que no se había hecho, a lo que Stratton respondió que “los republicanos están tomando como rehenes los beneficios del SNAP”.

“Lucharé para asegurarme de que podamos volver a esa ley bipartidista que incluirá todas las cosas que ya están en ella relacionadas con la conservación y los productos básicos, pero también los beneficios del SNAP”, dijo Stratton.

Tracy defendió los requisitos laborales más estrictos para que los adultos pudieran optar a la asistencia alimentaria, que se incluyeron en la Ley One Big Beautiful Bill.

“El trabajo dignifica y necesitamos incorporar a más personas físicamente aptas a la fuerza laboral”, afirmó Tracy. “Es mejor para ellos y es mejor para la sociedad. Mientras que al otro lado parece gustarle la dependencia de la asistencia social, tanto si se necesita como si no”.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.