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Una recaudación de fondos en Rockford celebrará a la comunidad LGBTQ+ y a la comunidad latina

Northern Public Radio | By Yvonne Boose
Published October 23, 2026 at 10:00 AM CDT
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Andrew Mertzenich

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Una organización sin fines de lucro del norte de Illinois que apoya a la comunidad LGBTQ+ también celebrará otra cultura durante su quinta gala anual.

Andrew Mertzenich es el presidente del Rockford Area Pride Committee. Su organización es el patrocinador principal de la recaudación de fondos Gayla de la Liam Foundation. Dijo que su organización está ampliando lo que la Liam Foundation ha podido hacer a lo largo de los años.

“Pero aún así vemos lo que sucede cuando la Liam Foundation puede hacer lo que tiene que hacer”, dijo, “y eso es ayudar a las personas a sobrevivir y a prosperar”.

Mertzenich explicó por qué la cultura latina también formará parte de la celebración de este año.

“Son dos culturas que actualmente están sufriendo muchos ataques por parte de nuestro gobierno actual”, dijo, “por los acontecimientos y eventos actuales”. Ambos han sido perseguidos, y deberíamos celebrar la vitalidad de ambas culturas”.

La Liam Foundation comenzó ayudando a personas transgénero y no binarias a cambiar de nombre. Desde entonces, se ha convertido en un centro de recursos para la comunidad LGBTQ+.

Mertzenich dijo que habrá baile y música que celebrarán la cultura latina. La artista La Mira será la anfitriona.

El evento se celebrará el sábado 24 de octubre a las 5:00 p. m. en Embassy Suites Rockford.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.
Tags
Artes y cultura
Yvonne Boose
Yvonne covers arts, culture and spiritual expression, including how members of community cultural groups are finding creative and innovative ways to enrich their personal lives through these expressions individually and within the context of their larger communities. She is a graduate of the Illinois Media School. Boose also hosts of "Poetically Yours" on WNIJ.
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